 Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники Героев, погибших за украинскую независимость... это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну... Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет", - написала на своей странице в сети Facebook народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.





Как известно, 23 июня на улице Грушевского неизвестный совершил нападение на мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.