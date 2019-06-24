 Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники Героев, погибших за украинскую независимость... это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну... Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет", - написала на своей странице в сети Facebook народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.
Как известно, 23 июня на улице Грушевского неизвестный совершил нападение на мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.
реванш уже прошел блин...
После переизбрания ВР он возьмет полную силу..
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно..
Такие как она и уговаривали все время - НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ от самого Крыма...
Дура....
Вот этого надо спрашивать за Нигояна.
Исключительно евросилы виновны в реванше пророссийских сил.