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 Политика Украины, Общество
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 Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО

Активисты партии "Европейская Солидарность" привели в порядок мемориал героя Небесной сотни Сергей Нигояна, который ранее сегодня повредил пророссийский вандал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я не знаю, как правильно назвать людей, которые уничтожают памятники Героев, погибших за украинскую независимость... это сегодня сделали с памятным знаком Сергею Нигояну... Флаги восстановили, осколки убрали. Реванш таким образом точно не пройдет", - написала на своей странице в сети Facebook народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна 01
Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна 02

Как известно, 23 июня на улице Грушевского неизвестный совершил нападение на мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.

Источник: https://censor.net.ua/p3133910
 
 
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Закон равновесия. Нет реваншистов - нет реванша.
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Пеця обещал горшики за свои поменять
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Бесят такие успокоители как Сюмар.
реванш уже прошел блин...
После переизбрания ВР он возьмет полную силу..
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно..
Такие как она и уговаривали все время - НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ от самого Крыма...
Дура....
Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 9379
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Та ти вже освоївся на ботоферм у стеця,чи вже перепродали мертветчуку. Де вирок штепі за 5 років,чи чекали поки Зеленський прийде до влади,щоб на нього стрілки перевести.Убогі та смішні заробітчани та іуди
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ничего, даме скоро опять придеца переквалифицироваца в торговку творогом и прочей молочкой
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Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 3437
Вот этого надо спрашивать за Нигояна.
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Политика евросил(повышение тарифов, цен, шабаши извращенцев) допекла человека, вот и не выдержал.

Исключительно евросилы виновны в реванше пророссийских сил.
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то був зелебоб ...щойно протверезів після святкування перевмоги свого лідера і взявся до реваншу Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 4230
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Лично я считаю что если ставить памятники героям майдана, то нужно ставить памятники и погибшим украинским милиционерам, которые погибли находясь при исполнении своих служебных обязанностей и требований закона по противодействию массовых беспорядкам и защите государственных зданий. Я против Путина и кацапстана - окупанты, наемники и ублюдки, но сдесь речь идет о гражданах Украины и поетому двойные стандарты сдесь недопустимы как и в любой цивилизованной стране. Хайте Яныка, Азарова,Арбузова кого угодно, но простые милиционеры которым разможили головы брущаткой на Майдане люди вроде Нигояна, заслуживают уважения и сочувствия. (Мое субьективное мнение)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРеванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна. ФОТО
 
 
 
 
 
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