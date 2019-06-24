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 Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж

У здания Парламентской Ассамблеи Совета Европы художник из Грузии организовал импровизированную выставку своих "антипутинских" работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"‪Возле Совета Европы выставка картин, отражающих всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ‬", - написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook , выложив соответствующие фото.

Вся полнота радости европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили антипутинские картины 01
Вся полнота радости европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили антипутинские картины 02
Фото: Полозов/Facebook

Вся полнота радости европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили антипутинские картины 03

В свою очередь, координатор "Медийной инициативы за права человека" (МИПЧ) Мария Томак на своей странице в Facebook написала следующее: "Хотите спросить, как здесь настроения в ПАСЕ? Где-то как на этой картине".

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Вся полнота радости европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили антипутинские картины 04
Фото: Томак/Facebook

Она отметила, что это "живопись грузинского художника Шота Леладзе, который уже 10 лет выходит под Парламентскую ассамблею во время сессий и "иллюстрирует" агрессивные действия РФ сначала в Грузии, теперь в Украине".

"Рядом с картинами - украинский и грузинский флаги. Вокруг бегают журналистка и оператор канала "Россия". Россия возвращается с триумфом, потому что ей позволяют это делать. И при попытке поговорить о нарушении Россией международного права страсбургские чиновники переводят стрелки: а Украина? А что там с вашими реформами? Удобно", - написала Томак.

Как сообщалось ранее, сегодня, 24 июня, в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней могут принять решение о возвращении делегации России в состав ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

Вся полнота радости европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили антипутинские картины 05

Источник: https://censor.net.ua/p3133906
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Уже давно за 200-ю реформу перевалило, как мне кажется...
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Ну вот, от Украины, её качелей, от безумного выбора украинского народа просто все в Европе уже устали и стоит признать, мы сами себе злобные буратины, не взирая ни на какие перфомансы
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Вы правы.После выборов Украину в Европе все больше ассоциируют с дурдомом.
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В статье упрек Украине в отсутствии реформ - перечитал и про "качели" не нашел
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С приходом зе все в тупике, в том числе и реформы
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Надо автоматы и гарматы на ПЭНЗЭЛИ поминяты и мы победим. Так их гадов, так.
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И при попытке поговорить о нарушении Россией международного права страсбургские чиновники переводят стрелки: а Украина? А что там с вашими реформами? Источник: https://censor.net.ua/p3133906

педро так старався зі своїми 1400 рехВОРмами ,

що навіть агресія *уйла з ним не зрівнялась. по шкоді для країни.
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Немає зв'язку плаката з політичною реальністю. Євросовок та РФ є давніми союзниками. Їхня спільна стратегічна мета - розкол України та розподіл з подальшою анексією її територій. А санкції та символічна "допомога" - це лише маскування.
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концепцию щит европы давно пора менять на концепцию поддон европы
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Ну если мордор примут взад, то можно считать, что роСийский реванш в Европе, в котором мы так стремимся состоялся. И вот что с этим делать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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