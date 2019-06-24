 Вся полнота "радости" европейцев от возвращения РФ в ПАСЕ‬: под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"‪Возле Совета Европы выставка картин, отражающих всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ‬", - написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook , выложив соответствующие фото.





Фото: Полозов/Facebook

В свою очередь, координатор "Медийной инициативы за права человека" (МИПЧ) Мария Томак на своей странице в Facebook написала следующее: "Хотите спросить, как здесь настроения в ПАСЕ? Где-то как на этой картине".

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Фото: Томак/Facebook

Она отметила, что это "живопись грузинского художника Шота Леладзе, который уже 10 лет выходит под Парламентскую ассамблею во время сессий и "иллюстрирует" агрессивные действия РФ сначала в Грузии, теперь в Украине".

"Рядом с картинами - украинский и грузинский флаги. Вокруг бегают журналистка и оператор канала "Россия". Россия возвращается с триумфом, потому что ей позволяют это делать. И при попытке поговорить о нарушении Россией международного права страсбургские чиновники переводят стрелки: а Украина? А что там с вашими реформами? Удобно", - написала Томак.

Как сообщалось ранее, сегодня, 24 июня, в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней могут принять решение о возвращении делегации России в состав ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.