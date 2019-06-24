 Организаторы межрегиональной схемы незаконного импорта и реализации автомобилей из стран ЕС уклонились от уплаты более 20 млн грн НДС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа должностных лиц частных компаний, которые, вступив в сговор, осуществляли незаконный ввоз грузовых автомобилей из стран ЕС и их последующую продажу физическим лицам за наличные.

В частности, фигуранты в течение 2018-2019 годов осуществляли импорт из стран ЕС автомобилей через подконтрольную компанию - импортера по заниженной таможенной стоимости. При этом злоумышленники подавали в таможенные органы документы, содержащие неправдивые данные относительно цены автомобилей. В дальнейшем ввезенный автотранспорт реализовывали за наличные физическим лицам через сеть Интернет, а документально отражали его продажу в адрес фиктивных предприятий.

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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 20 млн грн, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях возглавляемых фигурантами предприятий, в Днепре, Запорожье и Луцке изъяты печати подконтрольных предприятий, их первичные финансово-хозяйственные документы, клише подписей, штампы, черновые записи, другие доказательства незаконной деятельности и компьютерную технику.











Продолжается следствие.