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 "Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО

Крымчанин Степан Резуник, которого Херсонский городской суд арестовал по подозрению в участии в "самообороне" Крыма, ехал в Киев, чтобы оформить украинский загранпаспорт для выезда в ЕС.

Об этом российским СМИ сообщила жена задержанного Ирина Резуник, передает Цензор.НЕТ.

Женщина объяснила, что обвинения базируются на данных из социальных сетей, где размещены фотография грамоты с благодарностью Резуник от "самообороны" Крыма, а также его самого в военной форме с георгиевской ленточкой, которую она называет "одеждой для игры с друзьями в страйкбол".

При этом жена задержанного не отрицает, что они с мужем оказывали помощь "самообороне" и наемникам на Донбассе: "Мы сотрудничали с самообороной, привозили медикаменты, одежду и еду, помогали получать медпомощь раненым на Донбассе".

.Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт, - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП Каланчак 01
Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт, - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП Каланчак 02

Ранее сообщалось, что полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3133859
 
   
 Топ комментарии
 
Тупое животное)))
Шо ж тебе в узком мире то не сиделось?)))
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зачем ему в тюрьме загранпаспорт?
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-Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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Просто поспішив. Якби ще півроку почекав, то і паспорт би поновили, і навіть можливо моральну компенсацію заплатили.
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Тупое животное)))
Шо ж тебе в узком мире то не сиделось?)))
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Получит от3 до 5 на Львовской или Тернопольской зоне)))
По выходу будет перевоспитан по всем параметрам))))
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в Европу потянуло... не скрепно как-то
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А посидеть на посошок,потолкать вагонетку и поплакать?!
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Человек в страйкбол играл, а тут такое ...

А может его не арестовали, а наняли для многолетних съёмок реалити шоу "За решеткой"...
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Будет колесить по зонам)))
От парашы к параше...
Бо тупой)))
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никому не нужный украинский загранпаспорт, чтоб воспользоваться никому не нужным безвизом
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Скорее СПРАВКУ!)))
приедет в радимый Крым...и там еще ОТСИДИТ!))))
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совсем сдурела сепарша - оно еще и "жалуется"...
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так ей и сходить-то не с чего... мозгов, шо у курицьі
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Они все хотят на крови украинской заработать, а потом свалить в процветающие страны, а не жить в том гамне, что заварили.
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Перестать выдавать оккупированным территориям паспорта. У нас в Словакию заезжают якобы из Ростова для ВНЖ , а потом у них оказывается биометрический паспорт украинца. Как такое может быть ? При чём женщины. А их мужья якобы работают в мацкве. Мне такое расказали знакомые
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В Харькове выпускники Нацгвардии отметили свой выпуск под песню "офицеры-россияне".
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да.... в Харькове ватьі на порядок больше, чем в том же Киеве
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тупые...., орут пукин, пукин, а как в Европу, так украинский паспорт надо....

На зону этого *удака, пусть там покукарекает.
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Ну задержали его, Ну может даже дадут траф или условный срок. да хоть реальный. Паспорт то все равно выдадут, так как он не лишен гражданства. А статью, по которой таких уродов, можно лишить гражданства, самая лучшая Рада с самыми лучшим в истории Украины ядром их БПП И НФ - так и не приняли .
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Ну как то не скрепно! В Украину!!!???? За загранпачпортом!?!?!?! Шоб к гейевропецам ездить!?!?!! Не скрепно. А шо, мокшания пачпортов нидайот???? Жри ,**** камни с неба.
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не, с их аусвайсами в Европу просто так ниЗЗя
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Агу. Прям думаешь все такие как Порося всех сепаров и убийц поотпускало и выдавало наших добровольцев ФСБ?
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"Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО
теперь должен просто ответить по закону и отсидеть положенный срок на зоне
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А Павел Гриб просто к девушке ехал и даже не в россию, а в Беларусь и где был мокшами похищен...Обменять ублюдка на Павла!
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Кримнаші так ніхрена і не зрозуміли. Як і думбасяни, до речі.
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А сколько таких засранцев уже получили наши загранпаспорта?! Украина херовая, а едут к нам, СУКИ!
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много... а потов возвращаются в "славный" лугандон и опять Украина плохая и гейропа отстой... и ничего им мозгов не добавит, ибо в черепной коробочке мусор от маЦковии, скрепный зато
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Просто поедет в колонию на 7-9 лет, а потом паспорт оформит...если выживет...ничего особенного... "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак" - Цензор.НЕТ 7300
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Отличный повод распространить ето событие по все каналам. Ху*лу и крысчанам будет большая пощечина чтобы знали что наказание неминуемо настигнет и Ху*ло ничего для крысчан не добилось признания присоединение крыма к рашке. Так же отличный вариант для обмена на Балуха например. Ах, да, мы же толерантные терпилы либералы. Нужно его расцеловать и отпустить а Балух и Сенцов пускай еще годиков 5-10 посидят в рашистском плену.
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Интересно. А рф за него подпишется, или нах нужно??? Он как ни как гражданин эрефии.
Захарова может его даже возвести в ранг политического узника Украины.
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А оно как гражданин эрефии приехало Украинский загранпаспорт получать? Украине давно нужно было лишить гражданства этих тварей с паспортами двухглавой курицы, тем более законодательная база - позволяет. Кстати, прописочка там - сто пудов крысчанская и цветет коррупция в Херсонской области
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парадокс-боровся за рускій мір, а хотів їхати до розбещеної Гейропи
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Повісити суку і не морочити собі голови.
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А надо было наградить чувака,дать кило печенья в рот,нипанятна за шо пацанчега задержали он ведь всего лишь помогам убивать укропов на Донбассе и возвращать Крым...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО
 
 
 
 
 
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