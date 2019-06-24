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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17630) вандализм (421) Нигоян (18) Найем Маси (56)

 Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО

Неизвестный напал сегодня утром на мемориал погибшему на Майдане активисту Сергею Нигояну и был задержан правоохранителями.

Об этом сообщил активист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7 утра ехал мимо мемориала памяти Сергею Нигояну. Увидел прекрасную женщину, которая принесла цветы. Она стояла и смотрела на фотографию Сергея. Решил сфотографировать. А только что узнал от Сергея Мазура, что любитель русского мира разбил мемориал и разбросал цветы", - написал он.

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"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция", - сообщил Мазур.

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 01
Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 02
Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 03

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 04

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3133845
 
   
 Топ комментарии
 
монголоид в чистом виде...вернее в грязном.
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бомжара якийсь...
але 100% на свиноруса схожий
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опух от сруцкого мира …. козлина.
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бомжара якийсь...
але 100% на свиноруса схожий
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Это и есть свинорус, типичный представитель русского мира, других в природе не существует...
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Потрібно було пристрелити при спробі втечі.
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На украинском здоровом питании.Сколько же ещё мразей в Украине...
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монголоид в чистом виде...вернее в грязном.
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К гадалке не ходи! И смердит мокшей даже через монитор.
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хорошая загадка получилась: Кто в чистом виде грязный?
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Типичное мордвинское лицо необезображенное интеллектом.
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За такі пости тобі грошей не дадуть, хіба що тільки в пику!
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то у зелебоба за такие посты кидают, у нас, у порохоботов, щедро оплачиваются. Так что завидуй молча, лузер Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві - Цензор.НЕТ 9914
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Типовий прихильник ватного міра - це бомд котрий, звик щось за фунфирик бояри зробити.
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Все сторонники русского мира, почему-то всегда Мурло,,хотя чему удивляться если их пахан, Ху*ло!
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Честно говоря, нет слов! Почему у этого хряка морда абсолютно целая и пузо не разодранное??
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А кто ж ему чё раздерёт? Все "борцуны" вчера пали в неравном бою с секс-меньшинствами.
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Из какого болота вылез этот "реваншист" 🤔
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Оно порохобот
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а то не ті на ньому шорти, в яких тепер можна в АП ходити?
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свинья... свинособака...при чем по-моему не мужского рода...(дерьмафродит!)
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Зачем на свинью надели джинсовые шорты?
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ну, а ви хіба не створюєте навколо себе той світ, про який мрієте?
ну, ******** людина гамно, то шо її насилу салом годувати?
виштовхнути за парєбрік - там для таких справжнє пасовисько
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Теперь я знаю как выглядит распятый мальчик.
............
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Плять, шо это босое узкоглазое чмо делало в центре Киева, как оно туда попало? Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве - Цензор.НЕТ 1354
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не, щас шпиены не такие, они в Генштабе или Кабмине сидят, ну еще в Раде сотня-другая! Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві - Цензор.НЕТ 1067
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типичный представитель скрепного мира расейских свинособак
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Украина будет кормить в тюрьме этого урода ? Давайте его обменяем .
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Бомжарі хтось заказав вчинити акцію. На фоні постійних дзвінків про мінування це виглядає як один продуманий план. Розіп"яти не тому меморіалі (в трусіках) і нехай висить щоб другим не повадно було.
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господа, если внимательно присмотреться, то видно, что это - женщина. И сиськи, и писька - всё, как надо Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве - Цензор.НЕТ 4932
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вот что-то совсем не хочется внимательней присматриваться
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ели не присматриваться, то тем паче Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві - Цензор.НЕТ 7622
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Ну годик дать и ущерб повесить ,моральный и материальный.Чтоб так хорошо весил..
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На последнем фото прямо готовый депутат от Слуги Народа...
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значит, все кто против майданутых, загнавших страну в бардак, являются пророссийскими)))))
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Пророссийского вандала надо определить в зоопарк . Показывать детям и объяснять , что это ватное животное очень опасно .
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Ладно ,Харьков,Одесса,но Киев?Вот кого надогонять ПС,а не ЛГБТ.Воспитывать до 3 колена.
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Можно було і не писати, що це Russisches Schwein, достатньо фото викласти.
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За розірвану триколорну ганчірку, в ордло, 7 років дають. А в нас що цьому покидьки буде?)
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Оно отдало свой голос за зепрезика и планирует поддержать слуг народа в июле.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПолиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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