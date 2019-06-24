 Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО

Об этом сообщил активист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7 утра ехал мимо мемориала памяти Сергею Нигояну. Увидел прекрасную женщину, которая принесла цветы. Она стояла и смотрела на фотографию Сергея. Решил сфотографировать. А только что узнал от Сергея Мазура, что любитель русского мира разбил мемориал и разбросал цветы", - написал он.

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"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция", - сообщил Мазур.





