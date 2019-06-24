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Все про:ДТП (5611) Киев (17630)

 На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы столкнулись две фуры, водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Внимание! Ненормативная Лексика!

Видео Киев оперативный

Как стало известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.

На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 01

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км. Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.

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Напомним, 23 июня сообщалось, что в Харькове автомобиль на скорости влетел в здание горсовета, в результате чего пострадал водитель автомобиля. 

На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 02
На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км 03
Фото: ТСН

Источник: https://censor.net.ua/p3133819
 
 
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На тих розворотах вже стільки аварій було, що можна було десяток мостів побудувати, світлофор - це не вирішення проблеми, це траса міжнародного значення і немає нової Кільцевої дороги, тільки через Київ.
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В Греции на трассах , до основного светофора, ещё стоят три дублирующих на одинаковом расстоянии друг от друга которые мигают только жёлтым светом и только в том случае если на основном заканчивается время зелёного сигнала. И всё прекрасно . Ты видишь что мигает дополнительный и тебе понятно что ты уже не успеешь проехать участок.
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Це як я зрозумів світлофор перед КП поліції, там у Стоянці ще був світлофор, нема там швидкості, там після гарної траси починається дуже інтенсивних рух бо в'їхати в Київ іншого шляху нема... потрібна максимальна увага... про це деякі водії забувають.
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тут вообще сложно понять, как он там умудрился разогнаться .
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шо ты пишеш? опять виноваты все кроме водилы который грубо нарушил правила ( не соблюдал дистанцию и отвлекся) и поплатился самым дорогим,жизнью.
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*****, що з цензором зробили? Щоб щось написати, треба блокувальщика реклами відключити.
Це в мене одного так (на двух машинах від різних провайдерів), чи це криві руки сісадів?
P.S. Реклама очі вже виїла.
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Мне блокировщик рекламы не мешает посты писать.
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Печальбеда. На хороших трассах основная причина аварии превышение скорости, причем часто со смертельными исходами. На плохих трассах смертей гораздо меньше. Вывод ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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