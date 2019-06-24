 На въезде в Киев столкнулись две фуры, погиб водитель. Пробка растянулась на 5 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
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Как стало известно, водитель одной машины притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехало другое авто. Водитель второй фуры погиб на месте.
Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км. Отмечается, что больше пострадавших в ДТП нет.
Напомним, 23 июня сообщалось, что в Харькове автомобиль на скорости влетел в здание горсовета, в результате чего пострадал водитель автомобиля.
Це в мене одного так (на двух машинах від різних провайдерів), чи це криві руки сісадів?
P.S. Реклама очі вже виїла.