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Все про:армия (7454) Билозерская (23)

 Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий. ФОТО ДНЯ

Военнослужащая Елена Билозерская получила право на ношение голубого берета морского пехотинца, после прохождения многокилометровой полосы препятствий.

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с другими воинами #503_ОБМП сдала экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения берета морского пехотинца и получила берет из рук комбата Вадима Сухаревского. Это не просто головной убор, это символ, его нельзя позорить ни на фронте, ни в тылу. Жест комбата на фото, кто не знает - это традиция: "пробивания" кокарды к голове новоиспеченного морпеха", - рассказала она.

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Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий 01
Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133813
 
   
 Топ комментарии
 
Олена з часів Майдану немає спокійного життя.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
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А мосийчук на своем г+г жалуется что военкоматы вылавливают призывников на остановках, родители плачут, какие все изверги кругом... Вместо зеленского женщины служат...
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Ну сын хряка уже дослужился. Ему пол армии для охраны выделили и дальше 15 км от линии не пускали, как будто оно тяжелое вооружение. Гы.
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Існує легенда що українки це далекі родички войовничих амазонок. Це одна з них. Респект.
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Олена з часів Майдану немає спокійного життя.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
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А мне нравятся рыжие. И с такими сиськами пройти полосу препятствий - выносливая однако. ))
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ви цю полосу не пройти, навіть без таких сісьок...
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Зараз нізащо, але в її віці думаю, що пройшов би. Виконував нормативи КМС з плавання, займався іншими видами спорту.
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Яка промова від бота який топить за мародера,який утопив в крові майдан та знищив добровольців в численних котлах
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довбику, Майдан в крові утопив ваш любимий овоч.
не забувай і бреши людям
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Ти забула написати, що вона голосувала за порошенко, бо це - важливо!
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для кого важливо ?
для чоловіків як виправдання, чому їхнє мирне життя захищає жінка поки вони вилігуються на диванах ?
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Таке життя, як у цієї україночки-амазоночки варто прожити всім. Але здатні на таке лише одиниці. В не тому, що це важко, а тому, що в силу своїх духовних характеристик вони унікальні. Вони - скарб України. Як мова, віра, чорнозем. Многая і благая літ, пані Олена!
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У кожного в житті своя смуга перешкод.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
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Олена багато пройшла на війне, усім показала що вона воїн України!!! Слава Героям України!!!
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Та ну на .На берет 30% мужиков тоько проходит.Может облегчённая какая то полоса?
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Чмо, може ти поклало більше сепврів, ніж вона?
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Вона з 2014 року снайпер в АТО, думаю фізпідготовка в неї норм...
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....ну Елена ...слов нет, особенно ее Оная часть.

а что касается "Вместе с другими воинами #503_ОБМП экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения .

чо они бегают во львовах-винницах в тылу?? идите мочите данбасятину, и не голыми руками,
а рокетами с расстояния 1000 км.

нету рокетов??
ну так идите мочите мальдивскаго с гладковским и турчинавых с аваками.

Источник: https://censor.net.ua/p3133813
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...право на ношение берета должно даваться по результатам не бегов,
за енто дают золотые медали спортсменам.

берет нада давать воякам за убитие 10 чел врагом.

убил 10 штук данбаскаго быдла - получил берет.

5 лет назад не было возможности,
не было войны.

сейчас есть.
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Ну Білозерська з 2014 снайпер ДУК Правий сектор. В АТО вона застрелила більше, ніж 10 сєпарів...
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заслужила.
и без кросса 100500 км.

и не нада ее показывать - снайперов не показыают по тв.
закрывают морду и меняют голос.
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какой голубой???? это кажись у нациков теперь голубые! а у пехотинцев -цвета морсой волны.
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То, что у нас много людей (включая женщин) любят армию и военное дело - просто замечательно. Поэтому давно надо отказаться от позорного призыва и перейти на контрактную форму армейской службы. Армия должна быть мечтой подростков, и местом избранных, а не ссылкой.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий. ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
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