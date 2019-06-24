 Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий. ФОТО ДНЯ

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с другими воинами #503_ОБМП сдала экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения берета морского пехотинца и получила берет из рук комбата Вадима Сухаревского. Это не просто головной убор, это символ, его нельзя позорить ни на фронте, ни в тылу. Жест комбата на фото, кто не знает - это традиция: "пробивания" кокарды к голове новоиспеченного морпеха", - рассказала она.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
не забувай і бреши людям
для чоловіків як виправдання, чому їхнє мирне життя захищає жінка поки вони вилігуються на диванах ?
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
а что касается "Вместе с другими воинами #503_ОБМП экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения .
чо они бегают во львовах-винницах в тылу?? идите мочите данбасятину, и не голыми руками,
а рокетами с расстояния 1000 км.
нету рокетов??
ну так идите мочите мальдивскаго с гладковским и турчинавых с аваками.
Источник: https://censor.net.ua/p3133813
за енто дают золотые медали спортсменам.
берет нада давать воякам за убитие 10 чел врагом.
убил 10 штук данбаскаго быдла - получил берет.
5 лет назад не было возможности,
не было войны.
сейчас есть.
и без кросса 100500 км.
и не нада ее показывать - снайперов не показыают по тв.
закрывают морду и меняют голос.