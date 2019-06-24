 Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий. ФОТО ДНЯ

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с другими воинами #503_ОБМП сдала экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения берета морского пехотинца и получила берет из рук комбата Вадима Сухаревского. Это не просто головной убор, это символ, его нельзя позорить ни на фронте, ни в тылу. Жест комбата на фото, кто не знает - это традиция: "пробивания" кокарды к голове новоиспеченного морпеха", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение трех российских солдат 24.08.2017, - снайпер УДА Билозерская. ВИДЕО



