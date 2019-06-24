 Украинские легкоатлеты завоевали два золота на Европейских играх, - НОК. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета, золотыми стали для украинцев обе эстафеты на легкоатлетическом стадионе "Динамо": смешанная 4х400 м (Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Станислав Сеника и Анна Рыжикова) и смешанная комбинированная 800 м - 600 м - 400 м - 200 м (Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Алексей Поздняков и Яна Качур).

Серебро - в пулевой стрельбе (Олега Омельчука в упражнении ПП-3), самбо (Екатерина Москалевой, до 68 кг), беге на 100 метров с препятствиями (Анна Плотицина), в групповых упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав (Анастасия Возняк, Диана Мижерицкая, Валерия Юзвяк, Алина Бихно, Татьяна Довженко).

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Бронзу завоевали самбистка Галина Ковальская (до 80 кг), легкоатлеты Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Богдан Бондаренко (прыжки в высоту). Дважды на третью ступеньку пьедестала поднималась в художественной гимнастике Влада Никольченко (обруч, булавы).

Всего по итогам первых трех дней у сборной Украины 17 наград (5-6-6) II Европейских игр в Минске.

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