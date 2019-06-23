 Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении.
На место прибыли сотрудники ГСЧС. В 11:00 возгорание удалось ликвидировать.
"Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - сообщили в ГСЧС.
Также на Цензор.НЕТ: В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж
Самолет разбился и сгорел, но все 100% людей, летящих в нем, выжили!)
Литать на этих раритетах это само по себе треш и преступная халатность!)))
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2019/06/23/na-poltavschin-vpav-ltak-an-2_10078795.html
Либо движок "сдох" при развороте, либо экипаж "дурканул". При такой жаре просто мог дать "просадку".
Спасибо пете, что не мешал строить, а теперь дайте пару очей в репу зе, что не мешает строить.И спасибо данилюку что пиарится на тестовых запусках вильхы - такие проекты должны быть под общественным контролем, максимально освещаться в сми и народ должен отдавать репутацию всем тем кто на этом пиарится, давая возможность рости проектам - ДЕЛО ПРАВОЕ.
Спасибо зелени, что не мешает данилюку пиарится на этом.
Хотя кацапы будут всячески это приуменьшать, мол мрии строили а тут такое мол гавно, что без цапов ничего не могут и тд. Их цель снизить медийность данных событий, чтобы потом втихаря это спецоперациями уничтожить.
Луценко оштрафовал львовский авиаремонтный. Также нужно провести расследование саботажа по производству и импортозамещению на антоневе и малышева к полной готовности протизвести оплоты. Также озвучить какие запчати шли с рашки и на каком этапе их импортозамещение - что сделано и что сделать. Виновных за ущерб оборонноспособности посадить.
Также в украине нужно выделить целый институт и создать ниокр по улучшению бронестали марки 71.2 и других проблем бронетехники, например стали по улучшению выносливости ствола.
Разработка новых видов стали