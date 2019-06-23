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Все про:авиакатастрофа (1074) Полтавщина (491) ГСЧС (2113)

 Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО

Самолет осуществил аварийную посадку и загорелся. Погибших нет, двое членов экипажа - в больнице с "незначительными травмами".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении.

На место прибыли сотрудники ГСЧС. В 11:00 возгорание удалось ликвидировать.

"Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - сообщили в ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице 01
Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице 02
Самолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице 03

Источник: https://censor.net.ua/p3133763
 
 
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Цей ветеран своє відлітав.. Легендарний літак.. Добре, що люди живі..
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Самые безопасные самолеты)
Самолет разбился и сгорел, но все 100% людей, летящих в нем, выжили!)
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Ему место в музее!)
Литать на этих раритетах это само по себе треш и преступная халатность!)))
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Возгорание удалось ликвидировать))) Когда всё сгорело)
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"возгорание" ликвидировали вместе с лiтаком..
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Ан2======== Кукурузник ==== что бы свалился на Землю === нужно очень постараться ==== самолет критично не хочет падать.....
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.....Від літака практично нічого не лишилося. На щастя, і пілот, і бортінженер вистрибнули до моменту контакту літака з землею. Вони зазнали тілесних ушкоджень, але загрози їх життю немає. Потерпілим надають допомогу лікарі
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2019/06/23/na-poltavschin-vpav-ltak-an-2_10078795.html
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Жалко "Аннушку".
Либо движок "сдох" при развороте, либо экипаж "дурканул". При такой жаре просто мог дать "просадку".
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Spectator-m1 - правильная НОВАЯ И МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ версия беспилотника - очень нужного украине. Где-то на 5-10 версии украина сможет обогнать израиль, если будет делать по 1-2 новых модификаций каждый год, обстрелянных в условиях ватной рэб. Запуская спрос на промежные запчасти производства в украине. Кста, кацапы которые строили ракеты для МКС, не имеют боевого беспилотника-им никто продавать не хочет, руцрукожопы из руцмира без хохлов не могут. Так что украина в части боевых беспилотников впереди парашки, так как есть турецкий.И по вильхах если пойдут в серию будет впереди парашки. И ид, все боевые инструменты должны быть лучше парашки.А потом все это поменяет превосходство в сторону украины и украина легко сможет захватить парашку с ее нефтью и газом, а кацапов погнать в рабство.
Спасибо пете, что не мешал строить, а теперь дайте пару очей в репу зе, что не мешает строить.И спасибо данилюку что пиарится на тестовых запусках вильхы - такие проекты должны быть под общественным контролем, максимально освещаться в сми и народ должен отдавать репутацию всем тем кто на этом пиарится, давая возможность рости проектам - ДЕЛО ПРАВОЕ.
Спасибо зелени, что не мешает данилюку пиарится на этом.
Хотя кацапы будут всячески это приуменьшать, мол мрии строили а тут такое мол гавно, что без цапов ничего не могут и тд. Их цель снизить медийность данных событий, чтобы потом втихаря это спецоперациями уничтожить.

Луценко оштрафовал львовский авиаремонтный. Также нужно провести расследование саботажа по производству и импортозамещению на антоневе и малышева к полной готовности протизвести оплоты. Также озвучить какие запчати шли с рашки и на каком этапе их импортозамещение - что сделано и что сделать. Виновных за ущерб оборонноспособности посадить.
Также в украине нужно выделить целый институт и создать ниокр по улучшению бронестали марки 71.2 и других проблем бронетехники, например стали по улучшению выносливости ствола.
Разработка новых видов стали
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Цензор! Які нафіг село "Мєлніци". Село Млини. Як кацапською, так і українською. МЛИНИ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСамолет Ан-2 разбился в Полтавской области, 2 человека в больнице. ФОТО
 
 
 
 
 
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