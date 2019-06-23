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 В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль. ФОТО

Утром в воскресенье, 23 июня, в здание горсовета Харькова врезался автомобиль Toyota. 30-летнего водителя госпитализировали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован. Пассажиров в транспортном средстве не было.

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"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в полиции.

В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль 01
В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль 02
В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль 03

Источник: https://censor.net.ua/p3133762
 
   
 Топ комментарии
 
Туди потрібно заїжджати на танку.
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хреново хернеса не хернуло. В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль - Цензор.НЕТ 6228
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Это в твоей деревне наверное обычное, скучное, воскресное утро.... жги еще.
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Та вже краще так, ніж «Унтер-м'ясник»...
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Самая востребованная новость на сегодня.
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Круто ! До приймальної гепи вже ногами не ходять ?
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На останньому фото номерний знак не затертий АХ4744.

Країна має знати своїх героїв, що хотіли знести Кернесівську владу.
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А те що твоє чоколадне лайно засновувало партію ригів тебе не бентежить? А те що твоє чоколадне лайно грабувало армію під час війни тобі як? А сєпари в друзях бариги то як тобі??????
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Київський князь заснував москву. Аби ж він знав, що з цього вийде.
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сходи лучше в церковь помолись за псов и поставь свечку за ихние 2,5%
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Мiсто Днiпро не паплюж ЗЕбильними промовами
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Ти насрав, ти і з'їж:
«https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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"Чоколадне лайно" у Вас в голові, фрау!
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Не поможет: из "73%" зебилов дай бог, чтоб процентов 13 было в принципе патриотично настроенных, но зрадофилов, а остальные 60 - вата и равнодушные, лишь бы "харашо жилося", а там хоть клоун, хоть куйло, хоть черт правит, тьфу!..
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И колесница не поможет. Это знак свыше.
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після перейменування проспекту Григоренка цього п'яного мажора нацжони зарахують до своъх лав.
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ну теперь ховайтесь харьковчане, Гепа заложит что нибудь, возьмет кредит под 20% и сделает ремонт ступенек за 300 млн грн
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Вот вы тут смеетесь, а если этот водитель такой бухой был или под наркотой, так само мог и в толпу людей въехать.
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Єслі б бухой ілі под наркотой то да.
А тут вьєхал куда надо.
Мабуть гнався.
Но Адольфіч, он на коляскє, **** шустрий...
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Нет. Электроника подвела. Запал не сработал.
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Жаль, что не с бомбой внутри и не во время заседания Гепы.
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- це ви тут проспект Григоренка в Жукова перейменували?
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ага, т- а єслб «Волга», а нє Toyota...то ваащє...
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öfkm жаль что не с ----- внутри и не на Баноковой
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Забувайтє.
Бордєль нє то, что пєрєставляєт мєбєль, а вообще пєрєєзжаєт в музєй Лєніна.
Бил Лєніна, станєт ЗєЛеніна.

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то к гепе его кореш приехал.

хотел как он на колесах в кабинет поехать.
маленько ошибся размером колесницы.
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Повезло что пешеходов не сбил... хочешь взлететь сядь на самолет, не доходит.
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А почему не взорвался? Что пошло не так?
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Это к гепе черная метка подкатила. Каков статус,такова и метка.
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"дело" зайцевой живет и процветает...
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От воно - не в той час і не в тому місці. А добре було б, якби на фото між стіною і Тойотою розчавлений в млинець гєпа на візку знаходився.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ здание горсовета в Харькове въехал автомобиль. ФОТО
 
 
 
 
 
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