 В здание горсовета в Харькове въехал автомобиль. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции", - сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован. Пассажиров в транспортном средстве не было.
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"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в полиции.
Країна має знати своїх героїв, що хотіли знести Кернесівську владу.
«https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
А тут вьєхал куда надо.
Мабуть гнався.
Но Адольфіч, он на коляскє, **** шустрий...
Бордєль нє то, что пєрєставляєт мєбєль, а вообще пєрєєзжаєт в музєй Лєніна.
Бил Лєніна, станєт ЗєЛеніна.
хотел как он на колесах в кабинет поехать.
маленько ошибся размером колесницы.