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Все про:Киевская область (1680) пожар (3565) ГСЧС (2112)

 Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка. ФОТОрепортаж

В Буче Киевской области произошел пожар на металлобазе. Огнем охвачено 1600 квадратных метров. Рядом находится заправка, в ГСЧС говорят, что угрозы взрыва нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

"23 июня в 7:41 в оперативно диспетчерской службы Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в г. Буча. Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 м.кв. На ликвидации пожара сосредоточено 9 единиц техники и 30 человек личного состава", - сказано в сообщении.

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Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Рядом с металлобазой расположена заправка, уточняет "Громадське". Но руководительница пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан заявила, что огонь не может перекинуться на заправку.

Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 01
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 02
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 03
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 04
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 05
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка 06

Источник: https://censor.net.ua/p3133759
 
 
 Топ комментарии
 
Залей себе зелёнки в голову... может полегчает... Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
Смотрю, ты совсем плох Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
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Метал, в знак протесту проти Ахмєтова, почав горіти...
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Это порохоботы мстят за провал шокаладного.😁
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Зебилы, что с них взять
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Залей себе зелёнки в голову... может полегчает... Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
Смотрю, ты совсем плох Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
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Это порохоботы мстят за провал шокаладного.😁
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по версии порохорыгов Зеленскй виноват во всем, начиная со дня своего рождения
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Метал, в знак протесту проти Ахмєтова, почав горіти...
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З суботи на неділю. Мабуть рукотворний.
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Три свинарника це база???
На жаль метал не горить...
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На всякий пожарный нужно всех эвакуировать.
Вдруг там схрон боеприпасов?
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Ну зашибись сегодня на ЦН новости,горит сраный ангар и геи среди нас.
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шо ж там так палало, що обшивка металева поскручувалася?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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