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Все про:Киев (17625) провокация (1242) ЛГБТ-сообщество (232) Крищенко (275)

 Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко. ФОТО

Противники Марша равенства планировали пронести на мероприятие презервативы, наполненные фекалиями, чтобы закидать ими участников "КиевПрайда" и представителей полиции.

Об этом "Громадскому" на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Крищенко.

Смотрите также: Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Противники КиевПрайда готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко 01
Противники КиевПрайда готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко 02
Противники КиевПрайда готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко 03
Противники КиевПрайда готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко 04
Противники КиевПрайда готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко 05

Напомним, в Киеве 14 июня началась прайд-неделя "КиевПрайд-2019", которая завершится сегодня, 23 июня, Маршем равенства.

В Марше равенства в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных.

Источник: https://censor.net.ua/p3133754
 
 
 Топ комментарии
 
Что не так, разве петухи не долбятся в зады, где обитают фекалии?🤣
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Пока борются с педиками русссський мир поднимает хвост и менты не реагируют.
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Пока борются с педиками русссський мир поднимает хвост и менты не реагируют.
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Сорри, глюкнуло.
Видео про обнаглевший руський мир здесь.
https://youtu.be/YKQOh68jNKM
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тот момент когда пофиг кто порохобота побил. главное что побили))
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До відома. Кидатись фекаліями почала харківська вата, а дурной пример заразителен.
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Та ці "люди" кайфують коли по них фекалії течуть,у них улюблене заняття в Г порпатись
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Что не так, разве петухи не долбятся в зады, где обитают фекалии?🤣
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так и есть... и после акта изучать на своем члене чем отобедал твоя волосатая любов....
Жиза... Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 536
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Порохоботам реально трудно понять что не так в кидании фекалий в других
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Зелебобки никак понять не могут, что рекламировать свои сексуальные отклонения не совсем правильно.
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Свобода собраний гарантирована в Украине Конституцией
Курс на ЕС закреплён в Конституции
В ЕС подобные шествия давно разрешены

Уже не хочешь в ЕС?
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Представляю как эти конченные данные фекалии заготавливали для своей ужасной мсти. )))
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Я б свою выгребную яму дал почистить за бесплатно этим заготовщикам. 😁
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И при этом мнят себя здоровыми, в отличие от участников гей-парада
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Заставить их купить новых 40 биотуалетов -- дабы не гробили городское майно !!! Неплохо что бы в этом дерме они и искупались -- по мне они ничем не отличаются от меньшинств Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4497
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Ненависть к геям и прочим меньшинствам - это путь в рюзге мир, это их скрепы. В Европе надо быть толерантными.
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вы правы, ну хотят лобзать члены друг друга вместе с анальным отверстием- пусть лобзают и на лавочках в сквере
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Стопудово. А кругом стільки одиноких дівчат і жінок, обділених чоловічою увагою. )))
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😂😂😂😂питеры латентные хотели закидать открытых геев какашками 😂😂😂красота то какая 👍
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Нда)))) вот чтоб нормальный человек саморучно в дерьме талапался... Латентный гомосексуализм, оказывается, страшная штука)))
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Боже мой, несчастная страна, где человек не может сам распорядиться своей жопой

Раневская.
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Нехай собі розпоряджаються.
Навіщо ж рекламувати ці збочення?!
А далі що - зоофілісти підуть парадом зі своїми "партнерами"?
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Совковая мужеподобная лесбиянка бениной породы😂
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Для ответки у сторонников ЛГТБ большой запас презервативов с бычьей спермой и куриными мозгами. Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4192
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Спонсор этой компании я так понимаю Эпицентр 🙋🙋🙋😂
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А що непогана така ідея - лайно закидати лайном...............
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Нет, в этом году зе прайдовцы забрали себе все билеты 😂👍
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Хочу припомнить, что в этой стране 100 лет назад нормальным половым актом считалась групповуха и блюстители морали клеймили всех, кто не желал в ней участвовать.
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В якій"стране", ти щось путаєш або тупо брешеш
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Лучше бы Медведчука и компанию этим закидали А лучше настоящими гранатами!!!
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на следующий год их будет в три раза больше, вот увидите.
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Дружище ты можешь пойти и повеситься если тебе так мешают геи хочу тебе напомнить что каждый абсолютно каждый ней рождается в нормальной семье как и другие люди которым не посчастливилось родиться среднестатистическим человеком к примеру дети аутисты и так далее так шо если у тебя в семье все нормально то сходи в церковь и поблагодари Бога за это
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В Украине свобода собраний гарантирована Конституцией
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Это не собрание, а пропаганда и реклама отклонений и извращений, что то инвалиды не ходят парадами и радостно рассказывают какие они классные. А за свои права пусть под ВР идут, а не лазают по городам со своими шествиями.
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Блин сколько креатива столько старания аж бесит почемы ВЫ ПАТРИОТЫ С ЭТИМ ГОВНОМ НЕ ПОЙДЕТЕ В ОФИС МЕДВЕДЧУКА НА ВЕЛИКУ ВАСИЛЬКИВСКУ И НЕ ЗАКИДАЕТЕ ТАМ ВСЕ ПОЧЕМУ ????ИЛИ СЦЫТЕ?
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але оп и геи превращаются в потерпевшую сторону, ну- ну геев трогать, геи хорошие а вы все ненормальные..
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Знищення цінностей сімьї--це знищення держави. Розгульне життя,пиятика,наркотикі,гомосексуалізм,вседозволеність, всеоббріхуваня--вигідне шарлатанам і крадіям. А ми хаваємо ці пусті наживкі,замість того щоб боротись,з цим злом--находимо різні несприятливі для нас ідеології.
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пиятика,наркотикі,вседозволеність, всеоббріхуваня - те все надбане людиною.

гомосексуалізм - вроджене

Різниці не бачиш?
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слава богу- диверсию остановили, ну что бы европа сказала, если бы участники парада были бы в фекалиях?
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а війскові приймали участь у цьому параді перемоги?
Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3383
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Не буду здивованим, якщо сьогодні колону "прайду" очолить "сивочолий гетьман та батько нації".. При такому рейтингу ПЄСу - доведеться петі розкорячитись.. Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9144
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сывочолый гетьман заради пиару и повышения рейтинга и сам в трусы с кружевом оденется, пройти в раду нужно, нары ведь светят
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Для провокацій таких і існує МП.Кажуть,чули: "Иш,та Троицу раком встали!Дадим им просраца,"Молдаван"?" і все стало зрозумілим.Як на мене:"Якщо в країні йде війна-прайди треба проводити у іншій країні"
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А по сути оказалось что нет большой разницы ! И те и те любят возится в говне ! 😂 😂 😂
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
19 ч. ·

Все люди родились РАВНЫМИ, поэтому имеют право быть РАЗНЫМИ.
А степень и цели демонстрации этой разности должны соответствовать исключительно рамкам ЗАКОНА, а не чьим-то симпатиям/антипатиям или убеждениям - в том числе, религиозным. Это о моём отношении к Прайду.
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какие нетолерантные люди, захотели участников парада гов ном закидать
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Що треба мати в голові щоб з гівном гратися ?
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Кто-то из биотуалетов материал черпал, пришел со своим наверняка.
Не дадим же забыть об их великом вкладе в победу над гомосексуализмом!
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Ой як *файно * захищає мусарня тих гоміків ! Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1394
.
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Це збіговисько підарів фінансують політики і приховані ********* в урядах багатьох країн світу... Я тільки не розумію хто їм заважає прочитати собі зади, як це ******* робити парашеботи і навіщо іншим нав'язувати собі содомію і чому так сильно рвуть дупу хлопчики за викликом на блакитних автономерах???
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То, что националисты защищают украинские традиции и ценности, это хорошо.
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Ватники вы лошары,вас развели на гавне.
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а я ж казав, що засцика зробить вигляд, що не почув запрошення
бо ховається від проблем
бо засцика
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на марш ЛГБТ приходят те , кто разделяет их взгляды.., если я не разделяю - я не прихожу.. Зачем Зеленскому идти маршем , если он не гомик ??? Спроси лучше пошел ли ляшко ?
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а чого бомбиш? боїшся, щоб не розкусили твої таємні бажання?
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Копрофiли vs Гомiки. Чому б їм не об'єднатися? Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5170
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и зачем с презервативами возиться ?, лучше бы говна в рот набирал и плевались .., все равно ведь идиоты ..а то что ******** и в хорошем и особенно в плохом смысле в ВР ходят вас не смущает ?? что же вы .., за одних голосуете а в других говно мечете ... Интересно кто проплачивает этот банкет ??
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- А почему они требуют равенства, если их никто не ограничивает?
- Потому что ********.
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Не знаю что омерзительнее - ****** или отечественные борцы с ********.
Крайстчерч никого ничему не учит, как кидались говном так и кидаются((
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Всех дырявых в военкомат и на передок защищать свои ценности!!!
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найбільше ненавидять ********** латентні ********* )
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а убийц ненавидят латентные убийцы. а воров ловят латентные воры. а с москальским фашизмом борятся латентные москальские фашисты...
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не вали псевдонаучный фрейдизм в настоящие проблемы
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мне просто смешно - представьте сколько ресурсов и энергии идет на противостояние - у меня предложение - вместо этого объединиться и пойти помочь в больницу - деньги на лекарство - энергию на не ходячих и да мало ли шо надо в больницах - да двор вымыть ,да,да если делать нехер - гомо это не пандемия и не передается - нервничают и протестуют те кто боится таким стать(в голове борется болезненные) - пример - ходят кришнаиды ,поют да еще и литературу распространяют - так вот там точно с головой не порядок полный и не чего не кто их не преследует - так и тут =- нечего их замечать и все станет на свои места само
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Что-то много кацапья сползлось комментировать. Любимая тема. Ведь в отличие от обычного процентного соотношения гомосексуалистов в обществе, у кацапов это и традиция, и исторические этапы, и способ занять место в иерархии. Поэтому их намного больше в расиси, чем в любой другой стране.
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А по какой статье задержали? У нас запрещено изготавливать фекальные бомбы? Чисто юридически? Или чисто по-нашему, по-мусорскому?
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Бросаться фекалиями это новый уровень самосознания современного националиста... Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4104
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Ну может это ресайклинг и экологичность? Все-таки коктейли Молотова - это менее экологчно с точки зрения Гринписа и мирового прогресса?
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Как представишь себе технологию изготовления таких боеприпасов, ни с кем из говновоинов неохота за руку здороваться....
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Вата = дерьмо. И воняет одинаково. Слышишь вонь - рядом русский мир. Удачная идентификация.
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Хотели создать киевпрайдовцам привычную среду обитания. Я не толерантный , если что.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПротивники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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