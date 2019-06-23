 Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко. ФОТО

Об этом "Громадскому" на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Крищенко.

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Напомним, в Киеве 14 июня началась прайд-неделя "КиевПрайд-2019", которая завершится сегодня, 23 июня, Маршем равенства.

В Марше равенства в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных.