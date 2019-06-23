 Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко. ФОТО

Об этом "Громадскому" на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.
"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Крищенко.
Напомним, в Киеве 14 июня началась прайд-неделя "КиевПрайд-2019", которая завершится сегодня, 23 июня, Маршем равенства.
В Марше равенства в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных.
Видео про обнаглевший руський мир здесь.
https://youtu.be/YKQOh68jNKM
Жиза...
Курс на ЕС закреплён в Конституции
В ЕС подобные шествия давно разрешены
Уже не хочешь в ЕС?
Раневская.
Навіщо ж рекламувати ці збочення?!
А далі що - зоофілісти підуть парадом зі своїми "партнерами"?
гомосексуалізм - вроджене
Різниці не бачиш?
19 ч. ·
Все люди родились РАВНЫМИ, поэтому имеют право быть РАЗНЫМИ.
А степень и цели демонстрации этой разности должны соответствовать исключительно рамкам ЗАКОНА, а не чьим-то симпатиям/антипатиям или убеждениям - в том числе, религиозным. Это о моём отношении к Прайду.
Не дадим же забыть об их великом вкладе в победу над гомосексуализмом!
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бо ховається від проблем
бо засцика
- Потому что ********.
Крайстчерч никого ничему не учит, как кидались говном так и кидаются((
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