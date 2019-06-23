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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17625) ЛГБТ-сообщество (232) Богачук Олег (855)

 Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Не желающие допустить проведение сегодня в Киеве Марша равенства перекрыли намеченный маршрут "КиевПрайда" возле красного корпуса КНУ Шевченко в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На данный момент обстановка спокойная. Противники Марша равенства сидят на стульях прямо на проезжей части, перекрывая таким образом путь следования "КиевПрайда".

Место проведение мероприятия огорожено решетками. На месте дежурят сотрудники Найполиции и нацгвардейцы.

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Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 01
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 02
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 03
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 04
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 05
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 06
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 07
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 08
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 09
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 10
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 11
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 12
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 13
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 14Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 15
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 16

Читайте также: В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец

Тем временем, представители ЛГБТ-сообщества начинают собираться для участия в "КиевПрайде".

Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 17
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 18
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 19
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 20

Фото/видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3133752
 
 
 Топ комментарии
 
Парад ненормальних..
Це просто карнавал фріків, а не якась там боротьба за права.
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Так возглавят зю с богданом это дивное шествие, али нет? Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 6064
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На УП висить новина про спецоперацію київської поліції - у противників содомії вилучили сотні заповнених лайном презервативів, котрі ті збиралися кидати в учасників "прайду".. Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 4315
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Так возглавят зю с богданом это дивное шествие, али нет?
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Петра не бачили. Яку він колону очолить?
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Парад ненормальних..
Це просто карнавал фріків, а не якась там боротьба за права.
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ваш цей допис свідчить, що з правами у них і у нас не все гаразд.
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ну все правильно, мы же хотим в европу?а такие шествия неотъемлимая ее составляющая...и не надо рассказывать, что дайте нам европейских зарплат, а потом уже шествия пусть будут
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що мене трохи заспокоїло, (ні...не можу підібрати слово!) - що оті 15 АТОшників, які обіцяли приєднатися до цього бардаку...може і є десь там, але вони без воєнної форми (!!!) (дякуємо, що ім стало розуму не плямити однострій!)
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как то странно...может они еще не подошли?не верю, чтоб ветеран АТО отказался от ношения военной формы, тем более на таком мероприятии...
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нужно защитникам семьи мощным проектором крутить на экране гомо-порно крупным планом... Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 3344
Что бы было понятно что пропагандирует этот марш...
Так было бы и честно, и детям понятнее....
Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 8965
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На УП висить новина про спецоперацію київської поліції - у противників содомії вилучили сотні заповнених лайном презервативів, котрі ті збиралися кидати в учасників "прайду"..
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Виробника бомб знайшли? Арсенал вилучили на речові докази?
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Пишуть, що для наповнення "вибухівкою" було використано вміст ємкостей декількох біо туалетів.. Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 1007
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/23/7218929/
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и кто тут рассказывает, что мы не настоящие европейцы?
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Це правда
Коли треба захищать страну,захищають цирк
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я же говорил, правый сектор другие нац жены, там они буду,т на геев только активны, а медведчуки бойки кернесы другие враги Украниы пикеты каналов рыговских а зачем?это ж свои выходит все что нужно знать о патриотах
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Рядовые патриоты - очень добрые, это их руководство злое. Особенно Аваков - предал "гетьмана" понаразвел нацдружков)
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Сейчас начнут похрюкивать:"У нас что других проблем нет,кроме как goмики"....Есть.У нас дофига проблем,и что дальше?Пусть вашим детям сцут в уши,что "это нормально" и дальше,ок....
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Веропитеки еще даже две палки приволокли Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 2491
Если захотят, то заимеют не только две.... Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 2492

Вот интересно - сектанты, "контора" которых вырезала миллионами, в т.ч. и геев, .... смеет вякать и визжать имЯ Яхве, которым и прикрывались палачи и убийцы ....
Веруны и ватники - братья навек. А если ватник еще и верун, то это полное дно - максимально лицемерен, туп, нагл, уверен что все кто не такие же - будут "гореть вечно")
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Место проведение мероприятия огорожено решетками, и ментов в 10 раз больше чем этих больных людей.))Источник: https://censor.net.ua/p3133752
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Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша

ахахах ну такого еще невидывано - на стульях поперек дароги!!!! вот енто креатив!!!

отстаньте от них, енто генетическая мутация - сбой природы-как леворукие. как цвет глаз зеленый-красный-коричневый.

уничтожать за енто??

ну так гитлер уже мерял черепа -отсеивал кого не нада в крематорий.
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1.Хтось запитав у українців ці потрібні нам ці паради збоченців .Ніхто не питав.2.Хтось запитав у українців чи має право влада використовувати бюджетні, наші кошти, на охорону підарів та лесбі ? Ніхто не запитав. 3.вони це називають маршем рівності..Де і хто їх принижує ? Хтось не дає їм в ліжку кувиркатись ? Хай в своєму особистому житті роблять все що збреде в голову....але не в суспільстві. Україна не держава підарасів та лесбі.Україна христянська держава.. Содом та Гомора не наше.

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Это точно, мало того что денег немало на все это ушло так еще и центр города на 2 дня перекрыт, какого хрена люди должны испытывать неудобства.
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ну ты ж с пеной у рта выступаешь за европейские ценности и вхождение в европу?ну тогда придется смириться и с таким вот проявлением свободы...или лучше, чтоб как в раше?там как раз запрещены эти парады
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лично я не выступаю с пеной у рта ни "за" ни "против". я пойду в лес. там черника. ни гомов ни гомофобов там нет.
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Наибольшую рекламу им делают как раз противники.
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Через цей "марш" перекрита Палац спорту... Щоб з Сирецької гілки потрапити на Виставку- 2 пересадки довелось робити... Марш блд...
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шо так мало поліції?! Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 9523
поліцію не лякають ті шо сидять на стільцях?! Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша - Цензор.НЕТ 1691
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Якщо в країні йде війна-прайд має проводитись у іншій країні.
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Я особисто нічого проти різного роду збоченців у сексуальному житті не маю - "трахаються" мужики з мужиками чи дами з дамами чи всі одночасно разом це їх особисте життя чи проблеми і мені вони не заважають. Але я КАТЕГОРИЧНО проти реклами такого способу життя на вулицях міст і сіл України - а такі "прайди" це і є ніщо інше як реклама при чому агресивна яку бачать всі люди включно з не повнолітніми дітьми які дуже цікаво ставляться до всього яскравого і кольорового. То виходить що нормальні люди щоб вберегти своїх дітей від ідей і стилю життя різного роду збоченців не повинні на вулицю виходити - до чого ми докотимось???
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мы докатимся до европейского способа жизни, где каждый может открыто выражать свое мнение, и даже в виде парада
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вчера бабки верующие ходили со сталиным возле верховной рады и кричали что Украины нет -есть только русь . Никто даже на стульях им дорогу не перегородил
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А Луганський звертався до поліції, його послали. Пропаганда комунізму та заперечення Української державності вже не є злочинами...
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Всю ту піз...разом з мусарнею на передок .в окопи сук!
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Закона, запрещающего и наказывающего этих извращенцев нет, никто их не сажает теперь, к сожалению, у себя в спальнях пусть хоть всем своим стадом перепилятся одновременно, во все отверстия и в любой форме. Но!!! Нормальное, чистое, христианское общество против выпячивания и, тем более, выноса на улицы, показухи и навязывания своих грязных пороков этими фриками. Пусть сидят тихо в своих вертепах, и не высовываются, тогда их никто не тронет. Никто им не мешает, заниматься мерзостью в личной жизни, но пусть и они соблюдают права других людей на нежелание лицезреть их пропагандистские сборища на улицах, где ходят дети! Украина не Садом и не Гоморра!
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может тебе в рашу лучше переехать?там как раз все, как ты хочешь, никаких гейпарадов, скрепность и православие
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Ну щас наши "националисты" вылезут из домика и начнут бой не на жизнь, а на смерть...ну не со своими же сепарохозяевами им бороться)
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Хай би ті пратівнікі вчора краще вчора перед ісконно-руськими бабками з Сталіном і Жуковим
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жуков герой это нормально, а голубые и розовые клоуны это плозо
но почему зеленые клоуны это хорошо??
странные иЗЕбератели в Украине
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Дегенеративна ліберастична влада дозволила підарастам марші рівності!
А я як громадянин маю право на те,щоб підорасів не було на вулицях, хай тр..хаються в себе на хазах! і маршують в лісах де немає Людей!
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Властям проще разрешить извращенцам провести свой парад,перекрыв центр гтрода и отчитаться перед ЕС о том,что права человека в Украине защищены.А почему не привлечь внимание к инвалидам,людям которые не могут самостоятельно передвигаться по городу.Переоборудовать пешеходные дорожки,метро,маршрутки,троллейбусы для их комфортного передвижения по городу.Вместо того,чтобы потакать содомитам,права которых никто в Украине не нарушает,провести парад людей с ограниченными возможностями,людей которым действительно нужна помощь,внимание и поддержка.Заставить депутатов сесть в инвалидное кресло и самостоятельно проехаться в метро,маршрутке,скупиться в магазине...
Но нет проще разрешить ЛГБТ и прочим копрофилам привлечь к себе внимание.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПротивники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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