 Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На данный момент обстановка спокойная. Противники Марша равенства сидят на стульях прямо на проезжей части, перекрывая таким образом путь следования "КиевПрайда".
Место проведение мероприятия огорожено решетками. На месте дежурят сотрудники Найполиции и нацгвардейцы.
Тем временем, представители ЛГБТ-сообщества начинают собираться для участия в "КиевПрайде".
Фото/видео - Олег Богачук
або продавців моніторів)
Це просто карнавал фріків, а не якась там боротьба за права.
заспокоїло, (ні...не можу підібрати слово!) - що оті 15 АТОшників, які обіцяли приєднатися до цього бардаку...може і є десь там, але вони без воєнної форми (!!!) (дякуємо, що ім стало розуму не плямити однострій!)
Что бы было понятно что пропагандирует этот марш...
Так было бы и честно, и детям понятнее....
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/23/7218929/
Коли треба захищать страну,захищають цирк
Если захотят, то заимеют не только две....
Вот интересно - сектанты, "контора" которых вырезала миллионами, в т.ч. и геев, .... смеет вякать и визжать имЯ Яхве, которым и прикрывались палачи и убийцы ....
Веруны и ватники - братья навек. А если ватник еще и верун, то это полное дно - максимально лицемерен, туп, нагл, уверен что все кто не такие же - будут "гореть вечно")
ахахах ну такого еще невидывано - на стульях поперек дароги!!!! вот енто креатив!!!
отстаньте от них, енто генетическая мутация - сбой природы-как леворукие. как цвет глаз зеленый-красный-коричневый.
уничтожать за енто??
ну так гитлер уже мерял черепа -отсеивал кого не нада в крематорий.
https://www.youtube.com/watch?v=YKQOh68jNKM&feature=youtu.be
поліцію не лякають ті шо сидять на стільцях?!
но почему зеленые клоуны это хорошо??
странные иЗЕбератели в Украине
А я як громадянин маю право на те,щоб підорасів не було на вулицях, хай тр..хаються в себе на хазах! і маршують в лісах де немає Людей!
Но нет проще разрешить ЛГБТ и прочим копрофилам привлечь к себе внимание.