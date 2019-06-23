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 Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Васильевке Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, старший участковый офицер полиции и старший следователь возвращались после службы домой и сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку.

В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще наглее. Парень позвал агрессивно настроенных знакомых - на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц.

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Злоумышленники напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и уехали на автомобиле.

В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание.

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Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата разыскивает полиция.

Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 01
Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 02
Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 03

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Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 04
Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 05
Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 06
Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3133747
 
 
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Тобто поки той, що кинув пляшку телефонував ці поліцейські чекали і не застосували силу.🤔
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Наверное, они думали, что он маме звонит.
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А взагалі вони не прості поліцейські, а слідчий та участковий. Тому вони повинні були думати, що і як робити.
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Пффф, если участковый и следователь, значит они этих гопников знали и просто боялись применять силу.
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Ай ,молаца - это им не ломать руки и не убивать беззащитных детей. Как попали на взрослых дядек тут же обосрались
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Дно....Ну як курва ця полiцiя (насправдi вони так і не стали ПОЛІЦІЄЮ, як були ментами з совка так і залишилися ними) може захистити простих громадян якщо вони самі себе не можуть захистити ??? !!!
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Хто тебе сказал , шо мусора будут защищать народ ? А - ааааа ? У них другие задачи .
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У нас на районе не звонЯт, а звОнят.
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Может это какие то дальние родственники Авакова.
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Якщо в країні є таке,то вона не є нормальна і демократична.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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