 Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, старший участковый офицер полиции и старший следователь возвращались после службы домой и сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку.

В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще наглее. Парень позвал агрессивно настроенных знакомых - на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц.

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Злоумышленники напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и уехали на автомобиле.

В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание.

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Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата разыскивает полиция.







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