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 Спорт, За рубежом
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 Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины. ФОТО

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая стал лучшим в весовой категории до 66 кг на II Европейских играх.

Украинец в главной схватке победил итальянского спортсмена Маттео Медвеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Это уже вторая победа украинского дзюдоиста над итальянцем за спортивную карьеру.

Он - первый чемпион мира в дзюдо в истории независимой Украины и один из тех спортсменов, от кого ожидают побед на II Европейских играх, происходящих в белорусском Минске.

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Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины 01
Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины 02
Фото: facebook.com/olympicua

"Золотым оказался для Украины последний поединок в первый день соревнований по самбо в Минске-2019. Анастасия Сапсай, выступающая в весовой категории свыше 80 кг, победила в финале со счетом 4:0 Елену Кебадзе из Грузии, и принесла нашей сборной третье золото Еврогор-2019", - сообщается на facebook-странице НОК.

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Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины 03
Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины 04
Фото: facebook.com/olympicua

Также в первый день соревнований украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Наталья Смаль в весовой категории до 72 кг стала бронзовым призером.

Напомним, 22 июня чемпионкой Европейских игр стала дзюдоистка Дарья Билодид.

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Источник: https://censor.net.ua/p3133744
 
   
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" дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины "

Теперь в депутаты попрутся Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины - Цензор.НЕТ 3207
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Как там ваш Валуев, много вам хороших законов написал?
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Ты сначала выполни обязательства перед Украиной по Будапештскому Меморандуму , а уже потом ******* будешь , харанты сраные
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Эх, как из тебя русский мир попер, зверушка Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины - Цензор.НЕТ 5624 Прямо исконно рюззкэ йазыком заговорило Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины - Цензор.НЕТ 5248
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У Валуева рак остатков мозга. Не поминайте этого дэбила, его жизнь уже наказала😄
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Сапсай конечно серьёзно выглядит, даже более похожа на штангистку в тяжёлом весе
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Украинцы,какие же вы МОЛОДЦЫ!!!!!
Горжусь ! Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины - Цензор.НЕТ 5264
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17-річна Софія Лисенко створила штучну макромолекулу, що може безперешкодно доставляти ліки до уражених хворобами Альцгеймера чи Паркінсона клітин мозку. Її винахід переміг у престижному науковому конкурсі Google Science Fair.
(C)
@chastime

Мені здається що ця новина значно важливіша чим хто переміг у спорті🤔
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С победой!!!
Спортсмены наши радуют, молодцы! На фоне полного коллапса в политике ваши победы особенно нужны и важны.
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Цензор.НЕТФотоСпортЕвропейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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