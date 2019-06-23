 Европейские игры-2019: дзюдоист Зантарая и самбистка Сапсай завоевали еще два золота для Украины. ФОТО

Украинец в главной схватке победил итальянского спортсмена Маттео Медвеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Это уже вторая победа украинского дзюдоиста над итальянцем за спортивную карьеру.

Он - первый чемпион мира в дзюдо в истории независимой Украины и один из тех спортсменов, от кого ожидают побед на II Европейских играх, происходящих в белорусском Минске.

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Фото: facebook.com/olympicua

"Золотым оказался для Украины последний поединок в первый день соревнований по самбо в Минске-2019. Анастасия Сапсай, выступающая в весовой категории свыше 80 кг, победила в финале со счетом 4:0 Елену Кебадзе из Грузии, и принесла нашей сборной третье золото Еврогор-2019", - сообщается на facebook-странице НОК.

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Фото: facebook.com/olympicua

Также в первый день соревнований украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Наталья Смаль в весовой категории до 72 кг стала бронзовым призером.

Напомним, 22 июня чемпионкой Европейских игр стала дзюдоистка Дарья Билодид.

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