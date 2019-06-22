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 Политика Украины, Киевские новости
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 Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор. ДОКУМЕНТ

Киевский апелляционный суд 15 июля будет рассматривать жалобу адвокатов Януковича на приговор за государственную измену.

"Урядовий кур’єр" опубликовал повестку о вызове в суд по уголовному производству Виктора Януковича, передает Цензор.НЕТ.

Начнется заседание в 11:00.

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В документе отмечается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы), принудительный привод, а уклонение от явки более двух раз является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Януковича также просят иметь с собой паспорт.

Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор 01

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

Также читайте: Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

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6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/p3133736
 
 
 Топ комментарии
 
Дискотека продолжается. Зебилы, встречайте свое счастье. Вы ведь к этому стремились? Пеките хлеб и не забудьте соль. Без соли есть риск быть избитым. Так что не забудьте...
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Зе повинен виправдати янука, бо Слуга народу і янук мають спільні цілі - швидко продати хуйлу Україну.
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расчитан на "Януковіч нівчом невіноват" от зеленого правосудия...
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я не зовсім вірю в пєс-але твоєму уроду не вірю зовсім.
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Все може бути, все може бути... Он штЄпа вже в дЄпутати намилілась, *****... Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 7251
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ага завтра прискачет... ждите и встречайте. Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор - Цензор.НЕТ 2342
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Дискотека продолжается. Зебилы, встречайте свое счастье. Вы ведь к этому стремились? Пеките хлеб и не забудьте соль. Без соли есть риск быть избитым. Так что не забудьте...
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Я так понимаю, что соль у тебя уже есть...
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Богдана уже отмазали? Онищенко отмазали? Саакашвили с 2015 года прожил в Украине 5 лет после указа Зелемойского о возвращении гражданства?
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та хто ті закони шанує,сам КС подав приклад -хто як хоче так і д..че)
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Да называй как хочешь. Главное запаси соль. Забыл совсем про красную дорожку. Найди где-нибудь в загашнике, сгодится.
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не то слово. Характеризует инфополитику и предвыборную агитацию за Петю на 100%
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Я конечно не юрист, но суть заключается в том, что на аппеляции истец, по моему, должен присутствовать лично. Если он этого не сделают, тогда, по закону, его имеют право послать, т.е. приговор оставить в силе без рассмотрения.
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В 2012 году уставший от войны грузинский народ проголосовал за Бидзину Иванишвили, грузинского олигарха, сделавшего свои деньги в России - банк "Русский кредит", аптеки "Доктор Столетов", которые он перед выборами продал сыну Матвиенко.
"Слуга народа" (зачеркнуто) "Грузинская Мечта" - партия Иванишвили, которую он создал за пару месяцев непосредственно под выборы (ничего не напоминает?) - набрала свои семьдесят три (зачеркнуто) пятьдесят шесть процентов и получила большинство в парламенте. А сам Бидзина стал премьер-министром.
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Порох тоже делал непонятніе назначения. Например Гройсман которий поддерживал майдан. К "суке праврсоавной" нет вопросов. Встречи с мертвечуком. И не нужно расказивать тут басни что он не при делах. Но Зе я тоже не поддерживаю, ничего пока не сделал.
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Вадик, забыл отметить - режисеры обоих спектаклей сидят в Кремле.
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Зе повинен виправдати янука, бо Слуга народу і янук мають спільні цілі - швидко продати ***** Україну.
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тупейший ответ !когда действительно нечего сказать за свой дом (Белорус)
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Тобі повернення Портнова та судове розв'язання по Оніщенко ні на що не натякають? Чи немає подання про таку річ, як аналітика? Тоді це вже генетичний шлюб мозку - бо тут і парфумів викликати не треба, щоб спрогнозувати. І так, повернення Овоча реально не виключене - з такими прецедентами...
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до Портнова є якісь претензії силовиків? Чи Зеленський позакривав усі справи проти Портнова? На основі чого не пускати Портнова? Поясниш?
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Ти нижче пропагуєш дикі речі - тоталітарний будуй держави, режим терору, концтабори, репресії та інші борошна для чверті народу за політичні погляди - і тут же говориш про законні основи?
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ні, про закон ти почав, типу портнов повернувся. То я просто поцікавився, повторюю питання: на якій підставі можна було не пустити Портнова чи заарештувати? І чому претензії до президента по Портнову? Просто аби ляпнути що-небудь проти Зе та отримати канхвєтку?
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За приблизно тими ж підставами, за якими в період президентства Пороха не пускали цілий чорний список рашистської бавовни, запутінців та іншої наволочі.
Підтримав агресію?
Незаконно їздив до Криму?
Хрюкотів та гавкотів проти "хахлов"?
НЕХ*Й ШАСТАТЬ. Крапка Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 2741
...
А от за нового преЗЕдента вони вже пакують валізи. А хтось і припхався.
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та Портнов відвідував Україну преспокійно у 2016, клоун шоколадний
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"Законні основи" - якось по-пебільному написано. Може - "підстави"?
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ти хоч українську знаєш? чи ти реально гадаєш, що твої месаги можуть визвати смуток? Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 3935 Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 3935
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Знаю, не переживай. Перевірити вирішив, чи знають опоненти.
Як показали відповіді, хтось таки не знає...
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Я там вище посилання надав. На діючого геніального пгокугога.
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Это ты говоришь про решения реформированных Петей судов. И назначенных им судей?
Вам порохнявым бы не лезть в темы, где Петя накосячил по полной.
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А что насчёт бесповоротно реформированных суда и полиции в Грузии, одни хотят посадить реформатора, а другие эбонитят сторонников реформатора?
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привет, блондинка! уже третий раз замечаю за тобой одну и ту же шутку, перестань
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Это только твой Зелемойский может шутить про эбонитовые палки и тарифы, а отреформированная полиция в Грузии не шутит, а избивает и калечит и это происходит именно сейчас.
Ты в молениях на своего нового мессию совсем потерял чувство реального...
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а може й не виправдати-бо охорона хряка ганяла зєлю по лісі і не давала висцятись- на лісовому концерті для хряка і іжє с нім какого-то ***** Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор - Цензор.НЕТ 5049
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Надо было разрешить ему баллотироваться, глядишь, приехал бы Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор - Цензор.НЕТ 6225
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Как думаете, приедет? Штрафа испугается, наверное. Цирк.
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Так скажи: президент таки имеет власть над судьями или таки нет?
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Ты так и не ответил - реформировал Саакашвили суд и полицию или нет?
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білорус істерично пристає до українця з приводу ситуації в Грузії 10-річної давнини.
У тебе з головою все в порядку? У тебе нема більш нагальних потреб чи питань? Хоча... кого я питаю...
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21.06.19 11:54 В столкновениях в Грузии пострадали 240 протестующих и полицейских

https://censor.net.ua/news/3133497/v_stolknoveniyah_v_gruzii_postradali_240_protestuyuschih_i_politseyiskih

У тебя и Саакашвили 5 лет в Украине прожил с 2015 года....
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риторика минстеця все для этого делает ,чтоб марадер не прошел 5-процентный барьер.
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Если бы Янукович не сдавал Украину россии, не насаждал в Украине русский мир, то был бы хорошим президентом.
При нем была стабильность, а это то, что украинцы очень сильно ценят.
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Ахаха...стабильность,мл. ять. Стабильно шли ко дну...Дорог нет, медицины нет, армии нет... ах да, доллар по 8! Украинцы очень ценят халяву и возможность унести что то, что криво лежит.При этом очень сильно возмущаются, когда ко власти приходят те, кто "сам крадет а народу красть не дает". И очень сильно почитают тех, кто "и сам крал и другим давал". Вот такой мы "народ".
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У суддів апеляційного суду є почуття гумору, молодці.
Взагалі поважаю тих, хто зберіг почуття гумору до глибокої старості

Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 6695
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Единственное достижение Пети за 5 лет - это судебный приговор Овощу
Который не факт что в Петином отрефориированном суде не отменят
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А грузинская отреформированные суд и полиция уже реформируют реформаторов?
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Він уже тута і йде у ВР від партії смешка,під прізвищем білоножко
Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 3626
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зчищен еще один сортир будкостроителя.

Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах. Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,
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Фёдорович возвращайся не сцы сейчас весь сброд принимают и рады возвращению !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЯнуковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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