 Януковича вызывают в суд для рассмотрения апелляции на приговор. ДОКУМЕНТ

"Урядовий кур’єр" опубликовал повестку о вызове в суд по уголовному производству Виктора Януковича, передает Цензор.НЕТ.
Начнется заседание в 11:00.
В документе отмечается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы), принудительный привод, а уклонение от явки более двух раз является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.
Януковича также просят иметь с собой паспорт.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.
6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.
20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.
Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.
"Слуга народа" (зачеркнуто) "Грузинская Мечта" - партия Иванишвили, которую он создал за пару месяцев непосредственно под выборы (ничего не напоминает?) - набрала свои семьдесят три (зачеркнуто) пятьдесят шесть процентов и получила большинство в парламенте. А сам Бидзина стал премьер-министром.
І винен в цьому Зеленський, а не куми-рафіки Петя і Юга.
Підтримав агресію?
Незаконно їздив до Криму?
Хрюкотів та гавкотів проти "хахлов"?
НЕХ*Й ШАСТАТЬ. Крапка
...
А от за нового преЗЕдента вони вже пакують валізи. А хтось і припхався.
Як показали відповіді, хтось таки не знає...
Вам порохнявым бы не лезть в темы, где Петя накосячил по полной.
Ты в молениях на своего нового мессию совсем потерял чувство реального...
У тебе з головою все в порядку? У тебе нема більш нагальних потреб чи питань? Хоча... кого я питаю...
https://censor.net.ua/news/3133497/v_stolknoveniyah_v_gruzii_postradali_240_protestuyuschih_i_politseyiskih
У тебя и Саакашвили 5 лет в Украине прожил с 2015 года....
При нем была стабильность, а это то, что украинцы очень сильно ценят.
Взагалі поважаю тих, хто зберіг почуття гумору до глибокої старості
Который не факт что в Петином отрефориированном суде не отменят
Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах. Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,
https://24tv.ua/ru/zelenskij_rasshiril_polnomochija_nabu_n1160083