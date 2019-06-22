 Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019. ФОТО

В турнире по дзюдо 18-летняя Билодид завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у действующей чемпионки Европы 24-летней россиянки Ирины Долговой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В другом поединке за "золото" Европейских игр киевлянин Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.

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До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.





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