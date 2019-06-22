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 Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019. ФОТО

Чемпионка мира Дарья Билодид первой среди украинских спортсменов поднялась на пьедестал II Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси Минске.

В турнире по дзюдо 18-летняя Билодид завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у действующей чемпионки Европы 24-летней россиянки Ирины Долговой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В другом поединке за "золото" Европейских игр киевлянин Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.

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До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Дзюдоистка Билодид завоевала золото на Европейских играх-2019 01
Дзюдоистка Билодид завоевала золото на Европейских играх-2019 02
Фото: facebook.com/olympicua

Источник: https://censor.net.ua/p3133733
 
   
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Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - просто взяла і розіп'яла кацапку у трусіках!

Вітання, красунечко!
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от Даринка - молодчинка!
вітаємо! гарнюня.. ще й золото виборола...
золотих дівчаток Україна має! еге ж???
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Умница-красавица, ты просто прелесть! Новых ярких побед тебе, талантливая дзюдоистка Даша!
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Головне що в фіналі приложила чинну чемпіонку Європи з Кацапії ! Путєна засмутили тому від Держави Україна вітань не буде . Потяг іде на Схід .
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Цензор.НЕТФотоСпортДзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019. ФОТО
 
 
 
 
 
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