 Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019. ФОТО

В турнире по дзюдо 18-летняя Билодид завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у действующей чемпионки Европы 24-летней россиянки Ирины Долговой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В другом поединке за "золото" Европейских игр киевлянин Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.
До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Вітання, красунечко!
вітаємо! гарнюня.. ще й золото виборола...
золотих дівчаток Україна має! еге ж???