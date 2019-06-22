 Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский... продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.
Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.
Также на Цензор.НЕТ: Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит. ФОТОрепортаж
Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
https://espreso.tv/news/2019/06/22/kerivnyk_viyskovogo_komitetu_yes_yide_v_ordlo_roszmi
1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.