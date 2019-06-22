 Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский... продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Также на Цензор.НЕТ: Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит. ФОТОрепортаж

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.















