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Все про:Евросоюз (12497) операция Объединенных сил (1321) Александр Сырский (12)

 Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная делегация Европейского Союза во главе с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский... продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Также на Цензор.НЕТ: Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит. ФОТОрепортаж

Во время встречи высокие гости получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 01
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 02
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 03
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 04
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 05
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 06
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 07
Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе 08

Источник: https://censor.net.ua/p3133715
 
 
 Топ комментарии
 
И правильно делаем, что "проводим экскурсии". Теперь еще их на самый передок да под обстрел! Вмиг прозреют.
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Список идентифицированных граждан РФ уничтоженных за март 2019 г. на Донбасе.

1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.
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Пустили цапа в город. Італійці тримають нашого офіцера заручником, а ми для їхніх офіцерів проводимо екскурсії.
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И правильно делаем, что "проводим экскурсии". Теперь еще их на самый передок да под обстрел! Вмиг прозреют.
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І, коли цей макарон буде в ОРДЛО - щоб по ньому вгатити, бажано з незабороненого озброєння, штибу Вільхи
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как то сразу вспомнилось судилище над Маркивым..
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_Тому кто принял принципиальное решение не признавать факты, доказать и убедить ни в чём невозможно. По определению. А многие на Западе не хотят признавать, что это война расии против Украины, агрессия, а вовсе не какой-то там сепаратизм или "гражданская война". И не желающим признавать правду всё как горох о стену! Хоть кол на голове теши.
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"Коза ностра" - не хилая контора. Надо сотрудничать.
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А цей генерал Клаудіо Граціано ще заявив, що збирається відвідати окуповані російсько-терористичними військами території Донецької та Луганської областей...
https://espreso.tv/news/2019/06/22/kerivnyk_viyskovogo_komitetu_yes_yide_v_ordlo_roszmi
 показать весь комментарий
 
 
Список идентифицированных граждан РФ уничтоженных за март 2019 г. на Донбасе.

1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.
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Після того, як стало "прекратить стрелять" - у нас стало помітно більше загиблих та покалічених...
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Что толку что-то доказывать этим даунам , если они 5 лет сомневаются , ничего не поняли и никогда не поймут ?
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Да теперь надо немцам погрузиться в тему нашей войны, а то без газа останутся вместе с нами зимой
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Толку от визита импотентного военного совета ЕС - ноль. Разве что любопытствующему итальянцу дали посидеть во второй кабине Ми-24. Хоть не зря перся в такую жару под Мариуполь. Вот только зря очередной командующий ООС в очередной раз встречается с очередными евротуристами. Им в принципе пох#уй на что поглазеть. Что на безопасную для себя войну, что на уже безопасный Чернобыль. Туры уже оплачены десятками тысяч жизней украинцев.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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