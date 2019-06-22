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Все про:Беларусь (2843) вооружение (3213) парад (427) Россия (73103)

 Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибывают на территорию Беларуси. По официальным сообщениям оборонных ведомств РФ и РБ, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Inform Napalm.

Первые документальные свидетельства массового перебрасывания подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности "Вместе", которые вечером 20 июня 2019 зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фото бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку от Оршанского железнодорожного вокзала.

Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 01Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 02Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 03

При этом министерство обороны РБ заявило, что российские военные для участия в параде прибыли только 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным выше фактам.

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Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и имеющейся информации об организационно-штатной структуре и составе Вооруженных сил РФ, для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г.Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселок Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав вновь 1-й танковой армии ВС РФ. Очевидно, бронетранспортеры 27-й омсбр и попали в объективы фотографов.

Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 04

Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов имеют перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.

Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 05

Кроме этого, 3 июля 2019 в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ, вероятно, пилотажная группа "Беркуты" из состава 344-го торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава (вертолеты Ка-52) и, вероятно, 47-го отдельного смешанного авиационного полка (истребители-бомбардировщики Су-34). Авиационная техника этих подразделений ранее уже была зафиксирована в Беларуси во время совместных стратегических учений "Запад 2017". Также в воздушной части парада запланированы полеты над белорусской столицей российских многоцелевых вертолетов Ми-8 и истребителей Су-30.

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Особого внимания также заслуживает еще одно сообщение пресс-службы Западного военного округа ВС РФ. По информации этого подразделения по связи со СМИ, еще 18 июня военные и боевая техника ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа погрузились на железнодорожные платформы и отправились в Минск для участия в параде 3 июля.

Речь идет о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" 112-й ракетной бригады (в/ч 03333, ППД - г.Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ). Расстояние от места дислокации воинской части в Минск составляет 930 км и более 1000 км по железной дороге.

Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы на парад, - Inform Napalm 06

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Вполне возможно, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде отрабатывают оперативное выдвижения с точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий, - предполагает Inform Napalm.

Источник: https://censor.net.ua/p3133710
 
 
 Топ комментарии
 
Беларусь , к сожелению уже не государство . Вотчина хуйла .
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Да, перевелись партизаны в Беловежской пуще...
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Будет парад победи над колорадским жуком.
А если серьезно Лука доигрался.
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Виключити, не великий жаль, не можна нічого.
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Да, перевелись партизаны в Беловежской пуще...
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А в Беловежской пуще где-то есть шахты, в которых закопаны танки?
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ох как бы кацапня их "из болот" не повытаскивала...
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,,зелёные человечки" мечтают поучаствовать в добыче волынского бурштына.И навести там русские порядки.Благо,церковь там ихняя.
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Беларусь , к сожелению уже не государство . Вотчина ***** .
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нужно отправить на парад наше боевое подразделение вафлеров, сокращенно "К-ал 95" , пусть боятся!!!
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А ты все никак не угомонишься!
Даже сюда приплёл девяносто пятый квартал...

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А у тебя ума не хватило, чтобы сюда записать мантру - Порошенко - мародёр и вор?
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Ок там со мной на какой-то ветке воюет Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 5784
Придрался ко мне как банный лист Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 5784
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А что есть Беларусь ? Страна , независимый народ , или западная губерния раши ?
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У нас столько же лукашистов, сколько в Украине зелектората и одни и те же мантры повторяют - "лишь бы не было войны" и "ЕМУ мешают"...
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Бла-бла-бла...
Не вижу четкого ответа: губерния или нет?
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Как бы они не развернулись южнее Беларуси...
Говнокомандуч уже дал распоряжения привести и расчехлить Квартал?
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А ты.уже смылся? Или будешь помогать братанам?
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Они и так её уже начали завоёвывать, если Украина оказалась Зебиляндией...
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За мядалями дружбы едут...по ходу спекся великай лукашенко,пастуха давече отлабзал в десна
Так что ты там про Крым говорил? -Отдали без единого выстрела-так зачем он вам нужен??? Ну ну будем посмотреть....
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Вагоны рефрижераторы за в конце состава зачем?
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Странно , "Цензор" сообщил , а Зеля молчит . Он главнокомандующий .
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главнокомандующий, начальник штаба, он верховный главнокомандующий.
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У него Мальдивы всю неделю, это только у Порошенко за пять лет был один раз отдых...
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Готуються до дострокових виборів у Верховну Раду України.
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Якщо не за сивочолого гетьмана, то Путін нападьот?
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просто поучаствовать в параде это дорогое удовольствие, особенно переброска Искандеров.Есть над чем задуматься
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ПОХОДУ РЕШИЛИ СЛИТЬ БЕЛАРУСЬ "БЕЗ ЄДИНОГО ВІСТРЕЛА" ПОД ШУМОК ЄВРОПЕЙСКИХ ИГР. ЖДЕМ ОЧЕРЕДНУЮ ВОЛНУ ОЗАБОЧЕННОСТИ ОТ ЗАПАДА
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Технику оставить, а вояк депортировать.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
 
 
 
 
 
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