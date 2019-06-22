 Россия везет в Беларусь эшелоны военной техники якобы "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Inform Napalm.

Первые документальные свидетельства массового перебрасывания подразделений ВС РФ в Беларусь предоставили активисты Движения Солидарности "Вместе", которые вечером 20 июня 2019 зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой. Фото бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку от Оршанского железнодорожного вокзала.

При этом министерство обороны РБ заявило, что российские военные для участия в параде прибыли только 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным выше фактам.

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Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и имеющейся информации об организационно-штатной структуре и составе Вооруженных сил РФ, для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г.Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселок Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав вновь 1-й танковой армии ВС РФ. Очевидно, бронетранспортеры 27-й омсбр и попали в объективы фотографов.

Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов имеют перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.

Кроме этого, 3 июля 2019 в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ, вероятно, пилотажная группа "Беркуты" из состава 344-го торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава (вертолеты Ка-52) и, вероятно, 47-го отдельного смешанного авиационного полка (истребители-бомбардировщики Су-34). Авиационная техника этих подразделений ранее уже была зафиксирована в Беларуси во время совместных стратегических учений "Запад 2017". Также в воздушной части парада запланированы полеты над белорусской столицей российских многоцелевых вертолетов Ми-8 и истребителей Су-30.

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Особого внимания также заслуживает еще одно сообщение пресс-службы Западного военного округа ВС РФ. По информации этого подразделения по связи со СМИ, еще 18 июня военные и боевая техника ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа погрузились на железнодорожные платформы и отправились в Минск для участия в параде 3 июля.

Речь идет о переброске в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" 112-й ракетной бригады (в/ч 03333, ППД - г.Шуя, Южный городок, Ивановская область, РФ). Расстояние от места дислокации воинской части в Минск составляет 930 км и более 1000 км по железной дороге.

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Вполне возможно, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде отрабатывают оперативное выдвижения с точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий, - предполагает Inform Napalm.