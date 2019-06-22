 Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции собрались в парке Шевченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На месте находятся несколько десятков молодых людей. Они держат в руках флаги "Правого сектора", организации "Традиция и порядок", христианских организаций.
Участники акции установили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.
Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12 часов завтрашнего дня.
"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - сказано на странице мероприятия в Facebook.
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Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".
Автор фото и видео - Олег Богачук
Это личные предпочтения.
Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
Если в Европу, то аж бегом, но беженцев принимать - фу. Если кредиты и помощь, то давай, а если "ценности", то - фу. А ведь оно в комплекте идет. В одном кейсе.
Еще и попов притащили со скинами и какая-то душевнобольная рожа чудака с ветвями на башке на плакатиках. Выглядит как раз плюсом к репутации в глазах Европы.
Либо скажите - пшли нахрен европейцы и разгоните марширующих, либо варежки закройте, попы и борцуны за семьи. Бесит это двуличие.
Цінності - це свобода, демократія - фундаментальні, тобто те що і так зрозуміло. А те що ліплять під це слово все що хочуть, так то масони бушують
Пусть тронут кого пальцем - ввалить , так чтоб проснулись!! Есть у нас полиция - пусть разминается!!
А це-рекламна акція,які колись влаштовували комуняки з свободівцями.
Финская церковь присоединится к гей-параду в Хельсинки
В МЕНЕ НЕМА питань до зеленофілів. Від
слова "взагалі". Але Ви, діти і онуки тих, хто гнив по сибірах, чиї
брати і діти вмирали на Майдані за дервяними щитами під кулями
снайперів, чиє серце завмирало, коли вони чули "Слава Україні!" з вуст
українського Президента і Українського війська - невже ви справді
хотіли, щоб все у цій державі відбувалося САМЕ ТАК, як воно відбувається
сьогодні?! Не вірю.
Чи не настала вже пора сказати самим собі: "Люди! Ми помилились
і під вплливом маніпуляцій наробили величезної ху...ні! Ми самі не
зрозуміли як так сталося, що ми підтримали на виборах кандидата, якого
підтримали й антиукраїнці кОзаки, медведчуки, шуфричі, азарови та інша
поттолоч, котра бажає нашій вітчизні тільки біди!!!? Треба негайно
обєднатися і зупинити цей антиукраїнський шабаш!"
Не виникає такого бажання? Не вірю.
На нас суне царство Мордору. Завдання його і його озброєних і
неозброєних орків просте - поширити якомога ширше морок і зупинити Еру
людей. Пітьму, яка насувається, відчуваю і я і ви. Вона огортає нас
непомітно і проникає в мозок і серце. Не робіть вигляд, що все ТАК і
було задумано. На жаль, якраз з думанням були великі проблеми...(((
АЛЕ ЩО ЩЕ має статися (відбутися, вибухнути. призначитись, попастися),
щоб ви врешті перестали бикувати і корчити з себе непомильних
конспірологів і філософів, котрі лише хотіли трошки "перезавантажитись"
(поміняти оточення президента, замінити еліти, розчистити поле тощо)?!!!
Я ПИШУ це не для того, щоб когось принизити чи образити, а з відчаю, бо
не бачу виходу. А ті виходи і ресурси, які зауважую - пахнуть, на жаль,
у висліді громадянською війною, втратою цілісності держави і
перетворенням усієї України в "сіру зону" АТО. Ви не бачили ЯК виглядає
"сіра зона"? Я бачив. Це те місце, куди потрібно було звозити перед
виборами усіх тих, хто був переконаний, що "Гірше не буде..." (((
Патриоты вышли на борьбу с беззащитными ******** ... А как насчет агента КГБ Медведчука ? А - ааааа
Где б...дь толерантность? Почему МОИ права ущемляют ******?
Просю пардону, но наболело однако...
Парад гордых гомосеков - это минимум на полдня перекрытие практически всего центра столицы. Я не хочу тыкать пальцами. выкрикивать и смеяться. Я хочу проехать по улицам моего города туда, куда мне надо!
Я, блин, окружающий! Мне мешает! Почему мне надо оставлять машину хз где и минут 20-30 переться пешком до нужного не места?
Оккупацию Украины допускать нельзя и не важно, с помощью каких методов происходит оккупация, не важно, откуда она исходит, с востока или с запада, оккупация есть оккупация и ее ни в коем случае допускать нельзя.
Что касается ЕС, то интеграция в ЕС может происходить только через НАТО и только с момента вступления Украины в НАТО.
И даже после этого интеграция должна происходить постепенно, как это делает Турция, а не оккупационными методами, как это происходит в Украине.
Если ЕС к этому не готов, нечего навязывать Украине свои фашистские порядки.
пам с ограниченными физ.возможностями- по маршруту парада выставить их с плакатами при-
близительно с таким содержанием - "кому я нужен, кому я интересен ?????"
https://www.youtube.com/watch?v=LTFHRSFcqWA
Пропоную прочитати оце:
Перевірте свою сім'ю на традиційність
Оскільки, як завжди, перед маршами рівності в нас загострюється питання захисту традиційної сім'ї, мушу дещо нагадати за науку демографію.
"Мама-папа-я" - це не традиційна сім'я.
Традиційна для України сім'я - це спільне проживання та господарювання усіх живих членів роду по чоловічій лінії під єдиним дахом, а також кількість діточок від трьох-чотирьох на сімейну пару. Саме такі сім'ї були основними для українських земель від античності і до середини ХХ сторіччя.
Десь з 1950-х і по 1970-ті (себто всього одне покоління) основною формою була нуклеарна сім'я - та сама, яку чомусь зараз називають традиційною. Хоча вона ще менш традиційна, ніж новорічна Снігуронька, вигадана у 1930-ті.
А вже з 1980-х основною формою сім'ї стала постнуклеарна. Де "одностаттеві сім'ї - мама та бабуся", по кілька шлюбів за життя, часта зміна місця проживання та гордість за кількість сексуальних партнерів.
Якщо ви виступаєте за традиційну українську сім'ю, будь ласка, перевірте:
- чи живете ви разом з мамою, татом, дідусем та бабусею, якщо вони ще живі,
- чи кількість ваших сексуальних партнерів менше двох,
- чи кількість ваших дітей більше трьох.
Я таких бачив, до речі. Здебільшого це священники. Поза церковним середовищем не пригадую.
Якщо справи йдуть інакше, ви не боретеся за традиційну українську сім'ю. Можливо, ви просто не любите геїв.
Маєте право, але не треба ховати це за благодушним лицемірством.
Ему свои из квартала надоели.
бо взять в руки оружие мабуть религия МП не позволяет