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Все про:марш (516) религия (759) молитва (101) ЛГБТ-сообщество (230) Правый сектор (752) Богачук Олег (855)

 Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Правый сектор" и другие патриотические и христианские организации проводят в центре Киева "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - не допустить проведение завтра в столице Марша равенства.

Участники акции собрались в парке Шевченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На месте находятся несколько десятков молодых людей. Они держат в руках флаги "Правого сектора", организации "Традиция и порядок", христианских организаций.

Участники акции установили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.

Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12 часов завтрашнего дня.

"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведения "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - сказано на странице мероприятия в Facebook.

Читайте на Цензор.НЕТ: В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец

Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".

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Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 11
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 12
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 13
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 14
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 15
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 16
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 17
Противники КиевПрайда начали на его маршруте молитвенное стояние 18

Автор фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3133706
 
   
 Топ комментарии
 
Підараси православнуті, сьогодні в Києві прощалися з Тимчуком! Ось куди треба було йти, а не бігти подивитись на лесбіянок та гомосексуалістів.
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Православие головного мозга... Какое вам дело, кто кому в постели нужен?
Это личные предпочтения.
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я смотрю что "заднеприводные садомиты" и в этот раз найдут приключение на свои жопы..
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Гейпаради - це Європа. Там дупіта , це святе. Не можна нервувати єврочиновників. євриків не позичать.
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молитвенное стояние и опущенное молчание. Упомяните еще в этом контексте светлые идеалы майдана и Небесную сотню, гниль сцыкливая. До мацквы они дойдут...Да вас скорее это п8доры в зад трахнут...
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скелі в Криму залишились ...а в Карпатах скель нема ..((
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ще не вистачало Дністер таким добром забруднювати ...
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В древней Спарте гомосексуализм был обычным явлением
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Нет не радует но против фактов не попрешь. В Спарте было "Нет нежней влагалища чем очко товарища". Хотя спартанцы скорей бисексуалы были. Им похрену с кем сексом заниматься было!
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Акурат у Спарті військо складалося виключно з гомосексуальних пар, бо вони в бою боронили один одного. Ось так, малята.
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То зараз гомосексуальні пари, а тоді були справжні бойові 3,14do...си! 😀
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Так у них через гомосексуализм воинов и воспитывали. За мальчиком прикрепляли старшего наставника и тот воспитывал из него "мужчину"
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В Україні теж один є І в нього є яйця, на відміну від всіх цих нацжон. Усі мовчали, коли Конституційний Суд мав зґвалтувати Конституцію, а він виступив і сказав, що за цей злочин "суддям" доведеться колись відповісти.
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Не надо п..ть про гомосексуальное войско Спарты. Процент вырожденцев везде одинаков, около 2%, а этого для войска как кот наплакал. Да и гомики плохие воины, у них другой склад ума, не как у воинов
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Учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал великий Ленин.
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Фимоз головного мозга. В Спарте у каждого воина был 1 боевой побратим как правило спарка один старший, один молодой, пока они были на войне они вместе спали и защищали и в порядке нормы было если они ************* - вазы исписаны такими сценами. Зато защищали друг друга яросно. Это была армия настоящих боевых **********, точнее бисексуалов, бо дома все по женам). Поэтому скидывали бы со скалы они язычников с крестами, и извращенцев, осуждающих их бисексуальный уклад традиционных ценностей.
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бить вас надо по афедрону и причём эмбатой Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 2622 в Спарте в фалангу брали с 30 лет Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 2145 и уже женатых с детями дома Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 2622 ты Спарту спутал с Фивами семивратными и их священным отрядом в 300 любовников корыте спартанцам дали пенделя под афедрон при Левктрах
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И как Украина с такими темными людьми проберется в Европу? Без этого туда просто не пустят.
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Полностью согласен путь в Европу лежит через *опу
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Не через жопу, а через альтернативный путь. На Западе принято это так называть.
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Вакарчук поддержал гейпарад и высказался за разрешение однополых браков.
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Православие головного мозга... Какое вам дело, кто кому в постели нужен?
Это личные предпочтения.
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Мужеложество смертельный грех, и просто противоестественное извращение.
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Это возмущается та педофильная организация херня что детей растлевает по церквям уже 2 тысячи лет.
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Так они ж в комнаты к геям и не врываются
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Скажите одно, где лучше соблюдаются права детей: где детей меньше давят автомобили, где меньше насилуют, где меньше избивают дома и в школе - в Украине или в Европе ? То-то ....
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Підараси православнуті, сьогодні в Києві прощалися з Тимчуком! Ось куди треба було йти, а не бігти подивитись на лесбіянок та гомосексуалістів.
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Народ , этот позор надо разогнать ! Берегите себя и своих детей ! В Европе это процветает много веков , нам это чуждо и противно .
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Второстепенный английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян, которых он научился называть русским словом "muzhik". В стихотворном послании "К Данси" (оно адресовано его другу Эдварду Данси) поэт писал:

Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
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Детей нужно воспитывать, тогда и проблем не будет таких.
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И почему нас только считают хитрожёппыми? Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние - Цензор.НЕТ 3142
Если в Европу, то аж бегом, но беженцев принимать - фу. Если кредиты и помощь, то давай, а если "ценности", то - фу. А ведь оно в комплекте идет. В одном кейсе.

Еще и попов притащили со скинами и какая-то душевнобольная рожа чудака с ветвями на башке на плакатиках. Выглядит как раз плюсом к репутации в глазах Европы.

Либо скажите - пшли нахрен европейцы и разгоните марширующих, либо варежки закройте, попы и борцуны за семьи. Бесит это двуличие.
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"європейські цінності" -оксюморон. Нема там ніяких цінносетй.
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А я чому в лапки взяв?
Цінності - це свобода, демократія - фундаментальні, тобто те що і так зрозуміло. А те що ліплять під це слово все що хочуть, так то масони бушують Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 7283
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Порядком надоели эти ежегодные противостояние гомов и гомофобов) Каждый год одно и тоже. Одни провоцируют другие из них бесов изгоняют Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние - Цензор.НЕТ 3032
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Так цим любителям епатажу цього саме і потрібно. Вони перестануть проводити ці марші тоді, коли на них не будуть звертати жодної уваги. Ці люди потребують уваги для підвищення самооцінки, бо як правило, вона у них занижена. Тому потрібно їх просто ігнорувати.
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Пи..расы против секс-меньшинств! Такого ещё не было.
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Да ладно, каждый год, если не чаще. Это ж надо все дела свои бросить и нестись сломя голову педиков бить. Мда. Хотя там по лицам половина ещё вчера мобилы в переулках отжимала, а сегодня за духовность и семейные ценности.
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киньте пару гранат в эту *************** клоаку. Как говорится с малу по малу, может и вырежем эту заразу больную от распространения .
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киньте пару гранат в эту *************** клоаку. Как говорится с малу по малу, может и вырежем эту заразу больную от распространения ./сам то , хренландец, сколько гранат в свою-хренландскую-*************** клоаку кинул.И как вырезал ту заразу больную от распространения .Поведай.Если очко не трусливое и правду сказать позволяет.
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А мне рожи уголовные и бритые бошки этих *** защитников прям Любовь вызвали!!!
Пусть тронут кого пальцем - ввалить , так чтоб проснулись!! Есть у нас полиция - пусть разминается!!
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На самом деле Правый Сектор, Нац корпус, Нац дружины - это проекты ФСБ. Там куча патриотов, настоящих украинцев, но часто эту молодежь кидают во вред Украины. Загребают жар чужими руками. Когда будут скидывать Зеленского, молодчики будут бегать с оружием по улице. Я против Зеленского и Коломойского, но, когда в Киеве будет война - начнется настоящаю война на Юго-Востоке. Зеленский обречен.
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З першою частиною Вашого допису тяжко не погодитись. Сьогодні, коли в Києві прощаються з справжнім героєм, підполковником Дмитром Тимчуком, псевдонаціоналісти поперлись дивитись на лесбіянок.
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Найкращий метод - повний ігнор голубих а пресі, телебаченні, радіо і соцмережах. Не реагувати на заклики, не вступати в суперечки, просто пусте місце. Не буде глядачів - не буде парадів. За дві-три невдалі спроби вся ця гомосятина заглохне, мирно і толерантно. І жодна євроспільнота чи ******* псивдоморалісти не зможуть нічого пред'явити.
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Був марш на захист традиційних цінностей з Єпіфанієм і Турчиновим .Цього достатньо.
А це-рекламна акція,які колись влаштовували комуняки з свободівцями.
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Микола САВЕЛЬЄВ, есквайр:

В МЕНЕ НЕМА питань до зеленофілів. Від
слова "взагалі". Але Ви, діти і онуки тих, хто гнив по сибірах, чиї
брати і діти вмирали на Майдані за дервяними щитами під кулями
снайперів, чиє серце завмирало, коли вони чули "Слава Україні!" з вуст
українського Президента і Українського війська - невже ви справді
хотіли, щоб все у цій державі відбувалося САМЕ ТАК, як воно відбувається
сьогодні?! Не вірю.
Чи не настала вже пора сказати самим собі: "Люди! Ми помилились
і під вплливом маніпуляцій наробили величезної ху...ні! Ми самі не
зрозуміли як так сталося, що ми підтримали на виборах кандидата, якого
підтримали й антиукраїнці кОзаки, медведчуки, шуфричі, азарови та інша
поттолоч, котра бажає нашій вітчизні тільки біди!!!? Треба негайно
обєднатися і зупинити цей антиукраїнський шабаш!"
Не виникає такого бажання? Не вірю.

На нас суне царство Мордору. Завдання його і його озброєних і
неозброєних орків просте - поширити якомога ширше морок і зупинити Еру
людей. Пітьму, яка насувається, відчуваю і я і ви. Вона огортає нас
непомітно і проникає в мозок і серце. Не робіть вигляд, що все ТАК і
було задумано. На жаль, якраз з думанням були великі проблеми...(((

АЛЕ ЩО ЩЕ має статися (відбутися, вибухнути. призначитись, попастися),
щоб ви врешті перестали бикувати і корчити з себе непомильних
конспірологів і філософів, котрі лише хотіли трошки "перезавантажитись"
(поміняти оточення президента, замінити еліти, розчистити поле тощо)?!!!

Я ПИШУ це не для того, щоб когось принизити чи образити, а з відчаю, бо
не бачу виходу. А ті виходи і ресурси, які зауважую - пахнуть, на жаль,
у висліді громадянською війною, втратою цілісності держави і
перетворенням усієї України в "сіру зону" АТО. Ви не бачили ЯК виглядає
"сіра зона"? Я бачив. Це те місце, куди потрібно було звозити перед
виборами усіх тих, хто був переконаний, що "Гірше не буде..." (((
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Як що коротко - верніть пєтьку на царство... Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние - Цензор.НЕТ 1111
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Есть альтернативы, а Петя спокойно ушел, хотя мог и об колено
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В стране зашкаливает количество людей с нездоровым и озабоченным интересом к геям и их маршам. Если поставить Украину в список Африканских стран то мы будем болтаться гдето в семерке. И со стадом которое это устраивает, а время находит только бегать за маршами лгбт там и будем.
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Нац. корпус, нац. дружыны (слово-то какое рашистское) используют детей (16-18 лет), которые плохо ходят в школу, плохо учили историю, у них плохо с логикой. Они напоминают ту бойцовскую собаку, которая знает только одно слово "фас!"
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Ну так взрослого умного и образованного как заставишь в этой х**не участвовать?
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Православные пи орасты против реальных пи орастов .!
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Упомяните еще в этом контексте светлые идеалы майдана и Небесную сотню, гниль сцыкливая. До мацквы они дойдут...Да вас скорее это п8доры в зад трахнут...
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В стране война,а тупые пытаются повернуть историю вспять.Что в Мацкве,что в Древнем Киеве.Язык не поворачивается назвать его европейским.Надумали силой перевоспитатьЛГБТ.Насиловать будете?
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Слишком много внимания и рекламы к больным людям, а ведь все это дети видят, вот что опасно.
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Недавно убили Дашу Лукьяненко . Ненавижу сексуальных уродов !
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**...т, та Дашу Лукьянеко убил, как раз, не гей.
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Але ж хлопові, який її вбив, подобаються власне дівчинки. При чому тут лесбіянки з гомосексуалістами?
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" "Правый сектор" и другие патриотические и христианские организации проводят в центре Киева "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - не допустить проведение завтра в столице Марша равенства "


Патриоты вышли на борьбу с беззащитными ******** ... А как насчет агента КГБ Медведчука ? А - ааааа Противники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние - Цензор.НЕТ 8566
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За Медвейчука им Кремль не заплатил а против пидоров Кремль отбашлял!
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Вот лично я ничего против гомосеков не имею. Пусть себе месят глину как хотят. ПОЧЕМУ они проводят какой-то парад и ограничивают мои гражданские права? Почему перекрывают ради их шабаша практически весь центр столицы?
Где б...дь толерантность? Почему МОИ права ущемляют ******?
Просю пардону, но наболело однако...
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А почему Велопарады проводят велосипедисты ? Отвечу, так как, возможно, вы не в состояние делать логические умозаключения. Велосипедисты привлекают общественность и политиков к своим правам: правильной инфраструктуре городов, культуре вождению автомобилистов и т.д. Так же и геи. Гей где-то на Борщаге почти стопроцентная жертва, гей в общественном месте- это смешки, тыканье пальцами, выкрики. Возможно, они хотят другого обращение к себе. Ну нравится им так одеваться и красится - это что очень мешает окружающим ? У нас и на инвалидов пялятся: считаю инвалидам тоже надо собираться и проводить парады.
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О Боже! Да пусть красят себе что хотят и чем хотят! В конце концов они взрослые люди и это их дело. Я ведь не о том писал! Велопарад - дело здоровое, спортивное и быстрое Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 988
Парад гордых гомосеков - это минимум на полдня перекрытие практически всего центра столицы. Я не хочу тыкать пальцами. выкрикивать и смеяться. Я хочу проехать по улицам моего города туда, куда мне надо!
Я, блин, окружающий! Мне мешает! Почему мне надо оставлять машину хз где и минут 20-30 переться пешком до нужного не места?
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Я сам не понимаю для чего они перекрывают так много улиц, как-будто там будет стотысячная демонстрация. Возможно, градоначальники специально так делают, чтобы вызвать протест жителей Киева: запретить нельзя (Европа не одобрит), а недовольство большинства - пожалуйста. Не мытьем, так катаньем.
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Велопарады, *********... Геи что, друг на дружке хотят ездить по улицам?! Велосипедисты ж на велосипедах ездят, и народ своей ездой не возбуждают... Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 657
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Правильно делают, если украинцы не будут стоять на защите своих традиций и ценностей, то их никто не защитит.
Оккупацию Украины допускать нельзя и не важно, с помощью каких методов происходит оккупация, не важно, откуда она исходит, с востока или с запада, оккупация есть оккупация и ее ни в коем случае допускать нельзя.

Что касается ЕС, то интеграция в ЕС может происходить только через НАТО и только с момента вступления Украины в НАТО.

И даже после этого интеграция должна происходить постепенно, как это делает Турция, а не оккупационными методами, как это происходит в Украине.

Если ЕС к этому не готов, нечего навязывать Украине свои фашистские порядки.
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Идиот, интеллектуальное ничтожество, что ты пишешь, Дерьмо у тебя в голове несчастный каккие фашисткие порядки нам навязывает ЕС? Провоаткатор московский вон отсюда.
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Такие выродки как ты, во Вторую мировую служили полицаями, прислуживали фашистам и убивали украинцев.
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Полицаем служил отец твоего куратора Медведчука. или ты не троль, а просто настолько туп что пишешь месседжи промосковские? тогда не пиши несколько лет, а читай хорошую публицистику
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Это ты тупой как валенок и только по этой причине в Украине у власти так много мразей вроде Медведчука, только потому, что есть такие мрази, как ты, навязывающие Украине фашистские порядки.
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Ні одна держава не живе щасливо з православ'ям.В нас майже все те саме,що на Московії,навіть лозунги по своєму сенсі такі ж.
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Коррупція, як я розумію, їх цілком влаштовує. проти корумпованих бандитів вони не стоять.
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прямо сейчас перед верховной радой. команда ЗЕ в дествии зедебилы
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Националисты, молодцы защищают Украину с оружием в руках, а это кто? Надеюсь гей-парад будет поинтересней, чем это жалкое сборище подростков с лицами изнуренных онанизмом пэтэушников. Какой то убогий совок, еще портретов вождей на палочках не хватает
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не, пардон, я все-таки по-старинке, гомосятина не мое...

Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння - Цензор.НЕТ 9205
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(С) "Я такой натурал, что первым делом в новом доме заложил задний вход!"
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(С) Моя задница только для того чтобы срать !
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По виду, 9/10 класс средней школьі, а уже есть семьи и дети, за которьіми гоняются геи... Не, ну жуть конечно. А родители знают?
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скажем такая пропозыцыя, правда тут необходимо осознанное согласие тех кого относят к груп-
пам с ограниченными физ.возможностями- по маршруту парада выставить их с плакатами при-
близительно с таким содержанием - "кому я нужен, кому я интересен ?????"
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С геями надо воевать с позиций рационализма, а не мракобесия. Иначе они победят, и лучше бы нам к тому моменту погибнуть в борьбе.
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Чомусь враження аксіоми Ескобара: що то зуйня (гей-парад), що це. Я маю на увазі маніпулювання "традиційними християнськими сімейними цінностями".
Пропоную прочитати оце:

Перевірте свою сім'ю на традиційність

Оскільки, як завжди, перед маршами рівності в нас загострюється питання захисту традиційної сім'ї, мушу дещо нагадати за науку демографію.
"Мама-папа-я" - це не традиційна сім'я.
Традиційна для України сім'я - це спільне проживання та господарювання усіх живих членів роду по чоловічій лінії під єдиним дахом, а також кількість діточок від трьох-чотирьох на сімейну пару. Саме такі сім'ї були основними для українських земель від античності і до середини ХХ сторіччя.
Десь з 1950-х і по 1970-ті (себто всього одне покоління) основною формою була нуклеарна сім'я - та сама, яку чомусь зараз називають традиційною. Хоча вона ще менш традиційна, ніж новорічна Снігуронька, вигадана у 1930-ті.
А вже з 1980-х основною формою сім'ї стала постнуклеарна. Де "одностаттеві сім'ї - мама та бабуся", по кілька шлюбів за життя, часта зміна місця проживання та гордість за кількість сексуальних партнерів.
Якщо ви виступаєте за традиційну українську сім'ю, будь ласка, перевірте:
- чи живете ви разом з мамою, татом, дідусем та бабусею, якщо вони ще живі,
- чи кількість ваших сексуальних партнерів менше двох,
- чи кількість ваших дітей більше трьох.
Я таких бачив, до речі. Здебільшого це священники. Поза церковним середовищем не пригадую.
Якщо справи йдуть інакше, ви не боретеся за традиційну українську сім'ю. Можливо, ви просто не любите геїв.
Маєте право, але не треба ховати це за благодушним лицемірством.
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Не пойдет.
Ему свои из квартала надоели.
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в то время,когда даже представители сексменьшинств с оружием в руках защищают страну от ***** с его оторвиголовами,представители "националистических" сил молятся против тех же сексменьшинств...
бо взять в руки оружие мабуть религия МП не позволяет
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Я одного не понимаю, почему всех так возбуждает эта новость? Не нравятся тебе гей-парады не иди туда, не смотри по тв, и вопрос решён! Мало ли кто где на какие парады собирается, это конституционное право - свобода собраний.
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Реванш - то гниле правосуддя під райдужними прапорами
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Цензор.НЕТФотоОбществоПротивники "КиевПрайда" начали на его маршруте молитвенное стояние. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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