 В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В церемонии выпуска принял участие начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который вручил дипломы выпускникам и поздравил их с успешным окончанием вуза и пожелал побед и успехов в повседневной службе на офицерских должностях.

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Среди выпускников офицеры десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной разведки, Сил специальных операций, специалисты тыла, вооружения и физического воспитания. Выпускники получили первичные воинские звания и дипломы о высшем образовании. 29 выпускников закончили академию с отличием, а трое - стали золотыми медалистами.







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Половина курсантов, окончивших академию, имеют боевой опыт. 115 выпускников - участников антитеррористической операции на востоке страны награждены знаком отличия Президента Украины "За участие в АТО", четверо выпускников награждены государственной наградой - орденом "За мужество" III степени.





После торжественной клятвы офицера и ритуала прощания с Боевым Знаменем академии, выпускники прошли торжественным маршем по плацу своей альма-матер.

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