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 В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии. ФОТОрепортаж

В Одессе почти 300 выпускников получили дипломы об окончании Военной академии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 01

В церемонии выпуска принял участие начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который вручил дипломы выпускникам и поздравил их с успешным окончанием вуза и пожелал побед и успехов в повседневной службе на офицерских должностях.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 02

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В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 03

Среди выпускников офицеры десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной разведки, Сил специальных операций, специалисты тыла, вооружения и физического воспитания. Выпускники получили первичные воинские звания и дипломы о высшем образовании. 29 выпускников закончили академию с отличием, а трое - стали золотыми медалистами.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 04
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 05
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 06

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В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 07

Половина курсантов, окончивших академию, имеют боевой опыт. 115 выпускников - участников антитеррористической операции на востоке страны награждены знаком отличия Президента Украины "За участие в АТО", четверо выпускников награждены государственной наградой - орденом "За мужество" III степени.

В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 08
В Одессе состоялся выпуск офицеров Военной академии 09

После торжественной клятвы офицера и ритуала прощания с Боевым Знаменем академии, выпускники прошли торжественным маршем по плацу своей альма-матер.

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Источник: https://censor.net.ua/p3133668
 
   
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