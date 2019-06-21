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 Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Об усилении мер безопасности во время Марша равенства "Киев Прайд - 2019", который пройдет 23 июня в столице, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, во время совещания в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

Сергей Яровой заявил, что позиция правоохранительных органов остается неизменной - на первом месте безопасность граждан, поэтому в городе будут усилены меры безопасности. По предварительной информации, ожидается 10000 участников акции.

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенной им области. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения - ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога", - отметил он.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 01

Сергей Яровой подчеркнул, что на выходные по прогнозу погоды обещают жару, поэтому руководители обязаны обеспечить личный состав водой и всем необходимым.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины отметил недопущении столкновений и провокаций.

"Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Сергей Яровой.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 02

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

"На это мероприятие мы привлекаем сто полицейских диалога из других регионов. Мы должны не допустить провокаций и конфликтов и обеспечить безопасность каждого гражданина Украины", - отметил Сергей Князев.

Также он заявил, что правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 03

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - отметил Андрей Крищенко.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 04

Кроме того, он подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 05

"Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо", - сказал Андрей Крищенко.

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой 06

Кроме того, 22 и 23 июня в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия.

Движение будет ограничено 22 июня с 18:00 до 18:00 23 июня на некоторых улицах столицы.

Источник: https://censor.net.ua/p3133647
 
 
 Топ комментарии
 
Законы устанавливают люди. Если закон противоречит убеждениям большей части народа - это не закон, а оккупационные предписания.
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Який же це марш "рівності", якщо учасники вимагають для себе соціальних привілеїв. Причому абсолютно незаслужено, адже вони не розбудовували важку промисловість, не боролися з врожаєм та мирним атомом, не підбивали ворожі танки тощо. Окрім того їхня сексуально-соціальна група у відсотках по відношенню до чисельності населення України є величиною мізерною.
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Я так зрозумів, що прайд, це така банда під..., о вибачте, банда гомосексуалістів)))???
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Призываем украинскую власть, если она действительно украинская, пресечь марши извращенцев.
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Между прочим. у гомосяков не бывает чисто мужской и оч неприятной болезни - простатита. Ввиду регулярного массажа оного отверстия (и простаты саатвецтвенна)
Так что условно, с некоторой долей относительности, можно сказать, что они ведут здоровый образ жизни Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 34 Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 34
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С какой стати еще и на 2 дня !! перекроют 20 кварталов в центральной части города???!!!
Индивидуальные сексуальные предпочтения это событие???
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Щодо "пропаганди". Років 10 тому була в мене girlfriend, що фанатіла по аніме, зокрема по хентай - хто не в курсі, це порно-аніме ))) І якось вона уламала мене подивитися "шедевр" в субжанрі яой. Це, коротше кажучи, гей-хентай. "Шедевр" був "класикою жанру" під назвою Ай но Кусабі
Піддався я жіночому впливові, подивився... Мать, мать, мать...
Скажу так: сюжетні перипетії, екшен та інше дивився, футуристичний сеттінг теж оцінив - але сцени гомосятини прокручував. Бо реакція була однозначною -
Це я до чого? От чомусь сумніваюся, що якщо людина гетеросексуальна, то її можна за допомогою такої "пропаганди" зробити геєм, бісексуалом чи ще кимось. Мабуть, має бути якийсь нахил до цієї справи з самого початку.
...
P.S.: і так, навіть не уявляю, чому дівчатам подобається яой...
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Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой.
Марш ********* - это уже провокация.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПризываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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