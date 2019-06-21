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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Ретранслятор "русского мира", основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Без возможности восстановления

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Да здравствует НАШ суд!

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - источник

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Какие ваши доказательства?

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Основное кредо

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Интрига

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ретранслятор "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки". ВИДЕО

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Наша цель - монокоалиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

Ретранслятор русского мира, основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

На прямой линии с Путиным…

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Источник: https://censor.net.ua/p3133622
 
   
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Про "монокоалицию" - это не в бровь, а в лоб... коммунистическим кирпичом
Обратите внимание и запомините
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРетранслятор "русского мира", основное кредо Путина, президентская матрешка . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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