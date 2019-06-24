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Все про:допрос (1160) Нацполиция (9589) Сытник (680)

 Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызывают в Нацполицию, чтобы задать вопросы о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на соответствующий документ.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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"Реализуя полномочия специально уполномоченного субъекта в сферепротиводействия административным правонарушениям, связанным с коррупцией, Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины осуществляется сбор доказательств, определенных статьей 251 КУпАП, с целью подтверждения или опровержения сведений о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией директором НАБУ Артемом Сытником", - сказано в документе.

Сытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий 01

Источник: https://censor.net.ua/p3133610
 
 
 Топ комментарии
 
Ну в делах по оборонке он явно был замешан. Углава так точно. И получается, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они ее плодят по полной программе
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Любитель - это ты и я.
Тема- профи, по дорогим носкам)))
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та не пацаны, он профи не в носках, а в схеме с оборонкой. откаты получает, расследование провел, и своих не посадил и гладковского не тронул
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Как не тронул?!
Ты правда считаешь, что какой-то детектив слил справу Бене?!
За 1000 баксов?!
Если бы своих не трогал, справа была бы закрыта два года назад. А так... Ждали, знали что к выборам дороже....
Получили.
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Костюмов тоже, планшетов и отдых в Сарнах ха чужой счёт тоже понравился очень
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к Порошенко он ночью ездил, а с зеленским прям перед инаугурацией встречался. Та что тут и вашим и нашим
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Я сегодня с двумя бабами встречался, а вчера около к полуночи с тремя.
Меня моя жена может обвинить в супружеской измене?!
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лучше не рисковать и сковородки спрятать
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Та Бєня - це еталон чесності і відкритості у політиці. Навіть, коли з Юлею зустрічався, то його прес-служба пряму трансляцію вела. Чи не вела? Бо я вже не відрізняю, де серіал, а де життя. Хочеться прокинутись, протерти очі і почитати у колонці новин про чергову відмову ПАРЄ відновити в правах кацапську делегацію.
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Взагалі-то боротися з корупцією у вищих ешелонах влади - прерогатива НАБУ (Ситника) і САП (Холодницького).
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
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Ле Мур, а коррупцию ситника кто должен расследовать?
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
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от і вчися - хто саме має займатися корупцією категорії "А". Зазвичай, при конфлікті інтересів - цим зайиається СБУ. Вважай, я пояснив.
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А ты определил там категорию А ?
Позволь узнать, в отношении кого и по какому эпизоду?
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Ну, це ж Ситника хочуть допитати по його квартирі - що тут незрозуміло? Хіба не пригадуєш, як він отримав квартиру в подарунок?
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Та не родственник я ему и на новоселье не был, чтобы помнить такие детали))))
Ле Мур, лучше огласи номер эрдр, фабулу, статус.
Ты же очень обизнаный)))
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Давай так: те, що я знаю, про що читав; про що згадав; і про те, що здогадуюсь - я написав.
Детальніше - в наступних інфах. Вони обовязково зявляться; якщо не тут, на сенсорі, то на іших ресурсах.
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О великий лямур, преклоняюсь пред твоим разумом!))
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Посланный посланным - это как масло масленное))))
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сначала надо решить вопрос о вручении подозрения.
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ща рюкзаков покажет как родину вождя любить
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та нічого Ситнику не буде, він же поЗЕленів))
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С реального момента слива свинарчуковской справы)))
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ну схухайте ця справа була у ситника 2 роки у шухляді і він її не чипав, бо свинарчук його бізнес-партнер
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На бизнес партнёров справы херят.
На бизнес партнёров, на которых желательно хранить компромат - справы закапывают и не на своих участках.
На перспективу справа лежит без движения у проверенного подчинённого, за эээ то у нас могут осудить, но не посадят, до того момента, когда за компромат достойно заплатят.
Вот просто подумай, если зеля узнает про срраву в Украине на беню, про нее забудут?
Оставить скелет в шкафу?!
Да не похерят на корню.
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В Козине обо всем договаривались успешно. Сейчас тоже договариваются обо всем, поменялось только место встречи и люди. Принципы остались прежними
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Это месть Авакова за рюкзаки. Щемили его,теперь он банкует, хоть время у Сытника забрать -уже хорошо.
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я звичайно все розумію, але чому досі ситник не звільнив Гізо Углаву, який продав довідку Гладковському? Сому досі Ситник не розслідував хему розкрадання армії? Чи це не важливі для країни справи?
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а эти уроды под названием антикоррупционеры только друг друга кусают как пауки в банке
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Сытник мутный тип и работает явно не на Украинский Народ.
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та вы шо? нихренасе!!!!!
а может и вокруг оглянетесь, не только между собой?
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оце нормальна тактика!
визивати Ситника на допити, а в цей час хтось нехай бореться з корупцією
чим далі Ситник від боротьби із корупцією, тим більше шансів її побороти
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Реформаторський прорив порошенка, ящерюка, гонтаревих, свинарчуків вражає, адже є в них і досягнення яких не досягали в Украіні ніколи. Найбільшим досягненням порошенка його партіі та його холуів є безпощадне пограбувння Украінців. Після царювання цієі скотини - Украінці найбідніша нація у Європі. Найбідніша!!! На пост радянському просторі тільки ці виродки зуміли за перші сто днів свого царювання обнулити пенсіі, а опісля на ці знецінені пенсіі ще й накласти податок. Ці виродки зуміли у короткий термін влаштувати пенсіонерам Украіни геноцид - вирваши з іх рота зароблений кусок хліба, медикаменти і т.д. Порошенку та його виродкам вдалося у такий спосіб у два з половиною рази прискорити смертність в Украіні, а також збільшити в три - чотири рази до десяти міліонів нещасних заробітчан і це ще на жаль не все щастя дароване порохом та його виродками Украіні. Виродки!!!
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Ну в делах по оборонке он явно был замешан. Углава так точно. И получается, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они ее плодят по полной программе
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це що, така реакція на слова президента, показати результат роботи за 3 місяці?
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Менты сами с собой не разбирутся решили стрелки перевести на сытника.
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а як це так сталося, що нацполіція тільки зараз допетрала що ситник коррупціонер? а як же закрите діло артемсолі, за яке ситник отримав 500 тисяч хабаря?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСытника вызывают на допрос 26 июля для проверки возможных коррупционных действий. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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