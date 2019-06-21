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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Администрация_Президента (1561) Бутусов Юрий (1744) пленные (435) Офис Президента (1)

 С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона "Кривбас" Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ФОТО

После пикета активистами Офиса президента с требованием активизировать переговоры по обмену пленными уже есть первые распоряжения. Также взяты в работе законотворческие инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Николай Колесник, куратор батальона "Кривбас" и депутат Криворожского горсовета.

С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 01

"Встреча с семьями пленных, с бывшими пленными, с теми, кто имеет опыт работы с такой категорией, прошла в АП. И с первого раза уже есть практические шаги, первые распоряжения, даже взяты в работу законотворческие инициативы. Надлежащие инструкции получат главы ОГА, чтобы никого не забыли, такой опыт у нас уже есть, поделимся. Знаю что переговоры по освобождению пленных, политзаключенных, гражданских заложников у Владимира Зеленского в приоритете. Пока не имеем возможности обмена и освобождения, то никто и ничто не мешает нам, государству, на местном уровне заниматься семьями "потерянных на войне". Скоро будет встреча в расширенном формате, с участием президента. На совещании я предложил освободить одного "специалиста", который по наследству, остался в здании АП, который бормотал что-то непонятное, лишь бы делать вид полезности, не за глаза предложил, а в глаза", - написал он.

С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 02

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С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 03
С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 04
С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 05
С первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона Кривбас Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 06

Напомним, сегодня, 21 июня, родственники пленных, удерживаемых наемниками РФ на оккупированном Донбассе, пикетировали Офис президента с целью напомнить о необходимости как можно скорейшего освобождения пленных.

Источник: https://censor.net.ua/p3133609
 
   
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"На совещании я предложил освободить одного "специалиста", который по наследству остался в здании АП, который бормотал что-то непонятное, лишь бы делать вид полезности..."
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ага, понятно. Пока освободить пленных невозможно (это только от Путина зависит) - повыпрашиваем подачки для семей пленных за счет бюджета

красиво, Зеля, жги еще. За наш счет (счет бюджета) сделаем красивые жесты - прикормим из рук попрошаек.
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ты против того чтоб эти люди получили помощь ??? а вот согласен чтоб мои налоги на это пошли, это намного достойнее чем ротердамы...
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Тайсону бы поменьше в Кривбассе в с вилкой тусоватся
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Рошения за забор бы их даже не пустило....
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Цензор.НЕТФотоОбществоС первого раза уже есть практические шаги, - куратор батальона "Кривбас" Колесник о пикете ОП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ФОТО
 
 
 
 
 
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