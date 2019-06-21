 Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на британское издание The Sun.

По словам генерала, оккупированные территории на Донбассе - это полигон и боевая лаборатория для войны и с Украиной, и со странами Запада.

Карлтон-Смит считает, что в случае российской агрессии на Донбассе мир имеет дело с сочетанием убийств, политического вмешательства, пропаганды, кибернетических нападений, использованием криминальных банд и вооруженных формирований параллельно одновременно с "традиционной войной" (окопы, танки, артиллерия). Он назвал такой подход "теневой войной".

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Британское издание The Sun считает, что цель президента России Владимира Путина - помешать Украине в достижении настоящей и успешной независимости. В противном случае Украина станет примером для россиян. А тот факт, что в Украине идут боевые действия - гарантия того, что страна в настоящее время не вступит в НАТО, а значит, Альянс не окажется на границе с РФ.

Авторы The Sun отмечают, что из союзников Великобритании Украина - единственное государство, активно сопротивляющееся российской "гибридной войне". По их мнению, агрессор меняет тактику, нанося противнику болезненные удары. Впрочем, они, как утверждается, не могут привести к полномасштабной войне.

При таких обстоятельствах Великобритания оказывает ВСУ существенную помощь, направляет своих инструкторов, которые обучают украинских бойцов. Так, с 2015 года 13 тысяч украинских военных прошли обучение под руководством британцев. Однако есть и еще одна причина оказания помощи Украине. Великобритания изучает технику отражения российских атак.

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Карлтон-Смит побывал в зоне поражения оккупационной артиллерии, подойдя к линии фронта на 2,5 километра. Ситуация там тяжелая. У войск захватчика - более 470 танков и сотни единиц артиллерии и ракетных установок на более чем 300-километровую линию фронта. Всем этим руководят российские генералы: Примаков в Донецке и Князев в Луганске.

При этом глава британского Генштаба на встрече с командующим операции ООС, генералом-лейтенантом Александром Сырским, отметил, что эта война уже забывается Западом.

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Украинец на это заметил, что, хотя данный факт и беспокоит украинских военных, но они находятся на передовой, и у них нет иного выбора, кроме защиты от РФ.