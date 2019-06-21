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 Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит. ФОТОрепортаж

Командующий вооруженными силами Великобритании сэр Марк Карлтон-Смит посетил передовую на линии соприкосновения. Он заявил, что увидел настоящую линию фронта, на которой Россия испытывает новые способы ведения войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на британское издание The Sun.

По словам генерала, оккупированные территории на Донбассе - это полигон и боевая лаборатория для войны и с Украиной, и со странами Запада.

Карлтон-Смит считает, что в случае российской агрессии на Донбассе мир имеет дело с сочетанием убийств, политического вмешательства, пропаганды, кибернетических нападений, использованием криминальных банд и вооруженных формирований параллельно одновременно с "традиционной войной" (окопы, танки, артиллерия). Он назвал такой подход "теневой войной".

Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит 01

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Британское издание The Sun считает, что цель президента России Владимира Путина - помешать Украине в достижении настоящей и успешной независимости. В противном случае Украина станет примером для россиян. А тот факт, что в Украине идут боевые действия - гарантия того, что страна в настоящее время не вступит в НАТО, а значит, Альянс не окажется на границе с РФ.

Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит 02

Авторы The Sun отмечают, что из союзников Великобритании Украина - единственное государство, активно сопротивляющееся российской "гибридной войне". По их мнению, агрессор меняет тактику, нанося противнику болезненные удары. Впрочем, они, как утверждается, не могут привести к полномасштабной войне.

Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит 03

При таких обстоятельствах Великобритания оказывает ВСУ существенную помощь, направляет своих инструкторов, которые обучают украинских бойцов. Так, с 2015 года 13 тысяч украинских военных прошли обучение под руководством британцев. Однако есть и еще одна причина оказания помощи Украине. Великобритания изучает технику отражения российских атак.

Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит 04

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Карлтон-Смит побывал в зоне поражения оккупационной артиллерии, подойдя к линии фронта на 2,5 километра. Ситуация там тяжелая. У войск захватчика - более 470 танков и сотни единиц артиллерии и ракетных установок на более чем 300-километровую линию фронта. Всем этим руководят российские генералы: Примаков в Донецке и Князев в Луганске.

Россия превратила Донбасс в полигон и боевую лабораторию, - командующий ВС Великобритании Карлтон-Смит 05

При этом глава британского Генштаба на встрече с командующим операции ООС, генералом-лейтенантом Александром Сырским, отметил, что эта война уже забывается Западом.

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Украинец на это заметил, что, хотя данный факт и беспокоит украинских военных, но они находятся на передовой, и у них нет иного выбора, кроме защиты от РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3133597
 
 
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Путин думал, что в Украине он научит "рассеян" воевать и убивать "за Родину"... На самом деле они там учатся умирать... "За понты Кремля" и ворованное им "бабло"...
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300 лярдов от клоуна на труселя кружевные изменят ситуацию?
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бриты антитерор может перепрофилируют на кацапских "гибридов"..))
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Патріоти України "модернізують" цю лабораторію до рівня "УТИЛІЗАТОРА ВАТНИКІВ"
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