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 Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор". ФОТО

Почетный патриарх Филарет издал распоряжение об увольнении настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака).

Настоятель монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом "соборе" Киевского патриархата. Зато отец Андрей участвовал в этом мероприятии и Филарет пообещал посвятить его в епископы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

В пятницу группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в этот монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как главы Киевского патриархата об увольнении настоятеля Макария и назначении на его место архимандрита Андрея.

Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на собор 01

В самом монастыре сейчас присутствуют десятки людей - представители обеих сторон, ситуация напряженная. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улицы дежурят автобусы с правоохранителями.

Читайте на Цензор.НЕТ: В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины

Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней.

20 июня монахи вместе с настоятелем из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение.

По данным "ВВС News Украина", митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом.

Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.

Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на собор 02

Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте также: Единственная перспектива "нового патриархата" Филарета - это превратиться в маргинальную секту либо объединиться с ПЦУ, - архиепископ Евстратий

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/p3133574
 
 
 Топ комментарии
 
Понеслось... вот у нас есть такая черта, чего то добиться, а потом разосраться и все просрать.
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Надо Филарета в список Оппоблока взять.
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МДА.... РЕЙДЕРСТВО УЖЕ И ДО ЦЕРКВИ ДОКАТИЛОСЬ... ПЕЧАЛЬ Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 7941
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не а - Фордзон-путиловец..... Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 7439
Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.

Здравомыслящие священники и верующие ПЦУ пошлют безумного старикашку мелким лесом
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Я - за Филарета, и как юрист, и как человек, и как православный. В данной ситуации Филарет прав, если монастырь принадлежит УПЦ КП, то назначать его настоятеля может лишь патриарх Филарет как предстоятель.

У Епифания есть около 500 отжатых у УПЦ МП приходов, пусть он ими и командует, благо, перспективы увеличения его УПЦ за счёт приходов УПЦ МП предусмотрены специальным законом, так что всё в его руках. Правда, времени у Епифания осталось меньше года, за то, что пошёл против патриарха.
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Мені ще дуже далеко, а у нього діменція. максимум рік.
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МДА.... РЕЙДЕРСТВО УЖЕ И ДО ЦЕРКВИ ДОКАТИЛОСЬ... ПЕЧАЛЬ
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Понеслось... вот у нас есть такая черта, чего то добиться, а потом разосраться и все просрать.
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чому редактор сайту слово Собор бере в лапки ? Не справа редакції давати оцінку церковним справам
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ВИДИМО ПОТОМУ, ЧТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ, В УКРАИНЕ ЕСТЬ ПЦУ И ВСЁ.
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в Україні багато чого є ... але втручатися в церковні справи , тим більше тим , хто називає себе журналістом , взагалі не варто !
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Записам - не варто. Це - наша церква. І не може окрема людина, тим більше стоячи одною ногою в могилі, щось в нас забирати. Напився слави паріашої - змирись і йди спи.
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Бо собор скликають згідно зі статутом, а не забаганками старого маразматика. Чули про таке поняття, як кворум? Скільки членів синоду прийняло участь у зборах фанатів Філарета?
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А буде без лапок, хтось висуне претнзію "чому редакція називає незаконне збіговисько Собором?".
На всіх в цій ситуації не вгодиш.
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вчора навіть "патріарх" взяли теж.
але піп то й не був патріархом, не те що зараз - взагалі ніхто, простий лох
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вот он томос пэтькин. Деда с ума свел
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Пішов Петро і зразу же скрізь активізувались прокацапські гниди, і на Цензорі також
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Надо Филарета в список Оппоблока взять.
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указы?))))))))))) церковь выдаёт указы?))))))))))))))) цирк плять, прям государство в государстве да еще и без налогов! Этот балаган я бы закрыл к чертям собачим а всех зомбарей которые посещают эти притоны и секты - сжег бы нафиг, пусть летят на своё "небо", где им будет "лучше"! Я прост ов шоке от того, какое говно полилось, стоило только петьке уйти.
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ПеТЕКАНТРОПЫ В СВОЁМ ТУПОМ РЕПЕРТУАРЕ....

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одни дебилы выбирают петьку вора, другие - ручного клоуна олигархов и говнят друг друга, считая себя умными.... но они даже не понимают, как смешно выглядят со стороны, марионетки 4 олигархов. Тупая биомасса, вместо народа, в этой стране ничего хорошего не светит, лет 50, пока текущая биомасса не передохнет (как дохнут сейчас совки) и не родится новое поколение думающих людей, принимающих правильные решения.
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Це вже було,при Спаліні,і зараз у кацапії та Лугандоні.Ти Сралініст чи просто кацап?
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ну а ты тогда ты просто дебил, раз не понимаешь элементарного из сказанного. Я ПРОТИВ ЛЮБОЙ ЦЕРКВИ в любом её проявлении а не конкретно против нашей, всасываешь? А почему? Да потому, что БОГА НЕ СУЩЕСТВУЕТ а церковь это всегда разруха и предлог для войн и страданий, всегда и везде, во все времена, все беды были из-за "веры" а что творилось еще пару столетий назад под церковные песнопения и перечислять страшно, сралин твой нервно курит в сторонке. Верующие которые ходят в платках и крестятся перед иконами - тупые зомбари и с этим фактом всем вам придётся смириться.
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та Петька и сама бесновалась дай дорогу - все билборды засрала тормозом)
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Дедушка вляпался. А мог бы спокойно с чуством выполненного долга доживать свой век. Видимо, тяжело от власти отходить, вот и издает " указы ".
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Я чего-то не понимаю. Как может хоть что-то святить преданный анафеме и никем не признанный священнослужитель, сам назначивший себя патриархом?
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Как и король Генрих, или кто там послал Попу Римскую и выносливо уклонился от хрестоедного похода против своей Бриташки
Яхве же нету, так что Фил может себя хоть дворником назначить - всем пофиг.
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УПЦ КП це Церква Філарєта,кому не подобається йдіть до іншої.
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Церква, може і Філарета; але Свято-Федосіївський монастир - під амофором ПЦУ. До речі, така інституція, як УПЦ-КП (як і УПЦ-МП) - мають пройти перереєстрацію відповідно до чинного законодавства. Таких структур вже не має бути в принципі.
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Вы еще диптихами подеритесь Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 3154

\\\\\Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря. Источник: https://censor.net.ua/p3133574\\\\\\

В чем проблема чтобы монетку подкинуть?(или подбросить))
прочитал заклинание, мантру, поразмахивал руками - загадал - и вуаля, Яхве все сам сделал.
Или вся эта "вера" - чепуха, раз стадо запугиваете горениями с вечностями, а сами стравливаете между собой юристов, вместо очевидного - обратиться за помощью к Уху святочному?
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Филарет потерял свой авторитет и может потерять звания почетный патриарх.И чего он добился,раскола?
Уйди с миром,не мути воду,и без тебя хватает кому мутить.Иначе,как маразм,это не называется.
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Стара гебешна кадоа-наволоч при зебілах захотіла ввірвати собі кусочок влади...
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Варфоломей просто воспользовался безвыходной ситуацией(когда Порошенко срочно стал нужен томос для выборов) украинской церкви и подмял ее под себя. Раньше бы на такое нико не согласился.
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Йому й раніше пропонувалося признати саме українську церкву автокефальною. Але певно умови тоді всіх не влаштовували. УАПЦ тоді не погоджувалося на обєднання ( через філарета в тому числі). Але коли філарета все ж відсторонили, давши йому Київ для заспокоєння, старцю дійшло: він нікому більше не потрібний. І почалося...
Гнида він виявився: з нього найперший у списку зняв анафему москалів. І стільки москалі не бігали, а нову анафему проголошувати побоялися - вже не їх парафія.
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Старая гнида филарет вовсю помогает расколу страны.
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"юристы обеих сторон" ______________что за хрень? юристы филарета, КАКУЮ "сторону" представляют????????
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Цензор.НЕТФотоОбществоКонфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор". ФОТО
 
 
 
 
 
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