 Ивановка простилась с 11-летней Дарьей Лукьяненко, жестоко убитой педофилом на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщил заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ивановке попрощались с убитой 13.06.2019 Дарьей Лукьяненко", - написал он.









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"Убийца арестован и понесет наказание, но пока мы не усилим ответственность за половые преступления в отношении детей, не создадим реестр осужденных за половые преступления, уже сегодня может быть изнасилован или убит другой ребенок", - добавил Аброськин, напомнив о петиции для принятия Радой закона о борьбе с педофилией.