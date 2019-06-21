 Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе. ФОТО

Об этом написал блогер Денис Казанский. информирует Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что идея разместить борды с Кивой приглянулась конкурентам партии "За життя" из лагеря Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сегодня в Одессе с их подачи появились борды ОПЗЖ с цитатами Кивы, который, несколько лет на потеху росСМИ изображал упоротого украинского фашиста и обещал расстреливать автобусы с мирными жителями".
При этом Казанский предложил использовать для рекламы и другие цитаты Кивы.
"Кстати, раз уж идея зашла, предлагаю набор скринов с цитатами Кивы для новой серии бордов. Есть настоящая жемчужина - Илья Кива желает смерти куму третьего номера списка своей партии Виктора Медведчука. Такое не каждый день увидишь", - отмечает блогер.
немного, на пол шишечки, но все же
Об этом он заявил в эфире программы "Люди.Hard Talk.LIVE" с Натальей Влащенко, передает Цензор.НЕТ.