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 Политика Украины
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 Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе. ФОТО

В Одессе замечены предвыборные борды "Оппозиционной платформы – За жизнь", на которых использованы цитаты члена партии Ильи Кивы, призывающего расстреливать автобусы Киев-Донецк.

Об этом написал блогер Денис Казанский. информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что идея разместить борды с Кивой приглянулась конкурентам партии "За життя" из лагеря Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сегодня в Одессе с их подачи появились борды ОПЗЖ с цитатами Кивы, который, несколько лет на потеху росСМИ изображал упоротого украинского фашиста и обещал расстреливать автобусы с мирными жителями".

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 01
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 02

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При этом Казанский предложил использовать для рекламы и другие цитаты Кивы.

"Кстати, раз уж идея зашла, предлагаю набор скринов с цитатами Кивы для новой серии бордов. Есть настоящая жемчужина - Илья Кива желает смерти куму третьего номера списка своей партии Виктора Медведчука. Такое не каждый день увидишь", - отмечает блогер.

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 03
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 04
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 05
Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 06

Когда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе 07

Источник: https://censor.net.ua/p3133546
 
   
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Трусы нужно носит, а вот демонстрировать их окружающим - это лишнее. Врага нужно не убивать, а уничтожать планомерно, целенаправленно и методично. Без всяких сомнений и сожаления. Чем больше, тем лучше. И главной целью должно быть, закончить войну в столице оккупанта. Это правила ведения войны они прописаны и приняты во всём мире.
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Як би не було, але Ківа за своїми переконаннями не є європейцем. Зрозуміло, що русскій мір викликав загострення почуттів, але треба стримуватися і далі переконувати ватників.
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У меня когнитивный диссонанс - Кива, призывавший расстреливать ватников в списке одной из ватных партий. Политика, млин, не пахнет...
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Вместо койки в психбольнице получит мандат депутата. Ну шо у нас за страна!!!
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это когда киви трахнул сам себя
немного, на пол шишечки, но все же
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Приблизно так я бачу внутрішні конфлікти ригоаналів:

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі - Цензор.НЕТ 1969
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08.05.2016 Каждый четвертый депутат Рады употребляет наркотики, - Кива. ВИДЕО Начальник департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что 25 % состава ВР Украины употребляют наркотики.

Об этом он заявил в эфире программы "Люди.Hard Talk.LIVE" с Натальей Влащенко, передает Цензор.НЕТ.
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Ничего удивительного, у него понос вместо мозгов.
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Кива, это шизоид маньячелло. Но он вполне можент пройти в Парламент и устраивать там шоу похлеще чем Олежка Ляшко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКогда убивал врагов, чувствовал азарт!: борды ОПЗЖ с цитатами Кивы появились в Одессе. ФОТО
 
 
 
 
 
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