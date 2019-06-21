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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (13534) финансирование (1331)

 Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов "ДНР". С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР".

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях", - сказано в сообщении.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 01

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти пять миллионов гривен.

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Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, сорок девять банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведение незаконных сделок.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения. Продолжается досудебное следствие.

Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 03
Группа переселенцев организовала канал финансирования террористов ДНР. С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ 04
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3133533
 
 
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Давить, как тараканов, а не соцпомощи.
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А головний зебіл збирається відбудовувати їм Думбас. Вони позвали війну в Україну і тепер мають що мають.
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Писец. У кого-то накрылись пенсии вместе с карточками.
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Переселенці, - Вони,такі знедолені ми повинні,їх годувати й наруках носити...! Єто,ж, наші льюді...
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"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

поймали двух на 5 милионов??
ахахах ловите ахмета - тот милярдами шлет туда макароны- за бабки от ротердама+++
ну и панамский камандующий - берет в киеве и шлет пенсии туда- за 5 лет 100500 милярдов.

ловите энтих 2-х - 99,9% финансированя.

но счас будет еще больше - пообещал зеоленский 300 милярдов - все крупнее и крупнее ставки.

на рюкзаки уже никто не заморачивается.
Источник: https://censor.net.ua/p3133533
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа переселенцев организовала канал финансирования террористов "ДНР". С 2016 года оборот составил 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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