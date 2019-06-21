 Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра". ФОТО

Об этом сообщил заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 19 июня неизвестный на улице поселка в Черниговской области представился врачом, завел девочку 2009 г.р. в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал ее обнаженное тело.
"Вчера сотрудниками полиции этот подонок был задержан – мужчина, 1968 г.р., житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины", - рассказал Аброськин.
После этих случаев с детьми работали психологи, добавил он.
Аброськин также поблагодарил каждого, кто подписал петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией.
"Только за вчера мы собрали 13 490 подписей. Осталось чуть больше 10 000. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей", - написал он.
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
походу так на черниговщине выглядит пересечный педиатор
раз девочка повелась
мажоритарный округ Ляжка, его вотчина, доверчивые люди
вам там в Киеве виднее
радикалам))
Але так, останнім часом якась зуйня постійно коїться.
Я взагалі-то не лише про педофілів, а в цілому про різні негативні події в Україні. Дійсно концентрованіше стало усе оце.
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины Источник: https://censor.net.ua/p3133526
Там давно уже не глаз.)))) Скорее дупло.)))))
ні з ким не зплутаєш
Погоди-ка, Лещенко, а шо ты, таксзать, такую обеспокоенность свою выражаешь??? Шота меня наводит на мысль, Лещенко...
По виду - типичный педиатр с окладом 5000 грн...