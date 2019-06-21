 Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра". ФОТО

Об этом сообщил заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 19 июня неизвестный на улице поселка в Черниговской области представился врачом, завел девочку 2009 г.р. в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал ее обнаженное тело.

"Вчера сотрудниками полиции этот подонок был задержан – мужчина, 1968 г.р., житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:

11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины", - рассказал Аброськин.

После этих случаев с детьми работали психологи, добавил он.

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Аброськин также поблагодарил каждого, кто подписал петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией.

"Только за вчера мы собрали 13 490 подписей. Осталось чуть больше 10 000. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей", - написал он.