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 Происшествия, Общество
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Все про:педофил (391) Черниговщина (562) Аброськин (533)

 Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра". ФОТО

В мае этого года в полицию Черниговщины стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает на улицах разных населенных пунктов к девочкам под предлогом медицинского осмотра. Вчера полиция его задержала.

Об этом сообщил заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 19 июня неизвестный на улице поселка в Черниговской области представился врачом, завел девочку 2009 г.р. в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал ее обнаженное тело.

"Вчера сотрудниками полиции этот подонок был задержан – мужчина, 1968 г.р., житель Чернигова, ранее неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины", - рассказал Аброськин.

Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для осмотра 01

После этих случаев с детьми работали психологи, добавил он.

Смотрите также: Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО

Аброськин также поблагодарил каждого, кто подписал петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией.

"Только за вчера мы собрали 13 490 подписей. Осталось чуть больше 10 000. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей", - написал он.

Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для осмотра 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133526
 
 
 Топ комментарии
 
10-річна дівчинка (не трирічна!) повірила, що оце бомжувате чмо - лікар?!
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
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ну, просто викапаний лікар!
ні з ким не зплутаєш
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Свои были пять лет при власти,а те что пришли задержали
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Зараз місячник ібд боротьби з педофілією, аби забули про мусорів вбивших хлопчину Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра" - Цензор.НЕТ 1231
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10-річна дівчинка (не трирічна!) повірила, що оце бомжувате чмо - лікар?!
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
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по этим статьям очень удобно фальсифицировать дела. материальных следов - никаких. заморочить голову дитю - проще простого.
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Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 6699
походу так на черниговщине выглядит пересечный педиатор
раз девочка повелась
мажоритарный округ Ляжка, его вотчина, доверчивые люди
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Почему сразу Ляшка?! Как по мне - типичное лицо Зепутата
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Его хоть сейчас избирательный список с лозунгом. "Ракулачим пару олигархов и выдадим каждому педиатру з/п в 4000у.е."
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ну не знаю
вам там в Киеве виднее
радикалам))
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как только ЗЕшаурмист стал президентом со всех щелей полезли то Портнов, то Карлсоншвили, то педофилы
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Ну це перебір, припустимо... На активність маніяків, скособоченців та інших вилупків соціальні фактори не дуже впливають.
Але так, останнім часом якась зуйня постійно коїться.
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Ну ты тоже взрослый, а аналитического мышления у тебя нет. Эта фигная всегда происходила, просто в свете последних событий (трагедия в одесской области) эта тема стала более читаемой, поэту и заливают такие новости.
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З аналітичним мисленням нормально, не переживай. Хоча б тому, що спеціалізація пов'язана зокрема з аналітикою )))
Я взагалі-то не лише про педофілів, а в цілому про різні негативні події в Україні. Дійсно концентрованіше стало усе оце.
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эта фигня происходила всегда, просто после "неформальной" встречи журналистов в лесу с новой злочинной владой. Была дана негласная установка не писать зраду о власти, вот они и выкручиваются как могут, подсели на чернуху
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А до этого они все по тюрьмам сидели?
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В камеру его пока к злым зекам, пускай для начала ему шоколадный глаз отполируют.
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....неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины Источник: https://censor.net.ua/p3133526
Там давно уже не глаз.)))) Скорее дупло.)))))
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І ось я ще його колежанку знайшов - пупорізка-піхвознавиця з тієї ж клініки:

Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 9519
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значит ты не против, если с тобой так поступят, предварительно склепав дело?
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Лещенко, вот шо ты выдумал, Лещенко??? Существует экспертиза, Лещенко...существует множество факторов, Лещенко...
Погоди-ка, Лещенко, а шо ты, таксзать, такую обеспокоенность свою выражаешь??? Шота меня наводит на мысль, Лещенко...
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Надеюсь у него теперь глаза и в жизни такие как на фото? Шо б лучше детишек разглядывал...
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нужно этого "лекаря" прозондировать бутылкой из-под шампанского!
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Педофилов полная Рада!!Поэтому не принимают законы.Пока народ не линчует пару тварей,а потом пару депутатов-все так и остагется
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в министры здравоохранения сего эскулапа! Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 9392
По виду - типичный педиатр с окладом 5000 грн...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра". ФОТО
 
 
 
 
 
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