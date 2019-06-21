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 Происшествия, Общество
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Все про:Борисполь (572) Госпогранслужба (3345) запрет (1348) Ирландия (51) символика (231)

 Выкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО

Двум гражданам Ирландии, которые рейсом из Дублина прибыли в киевский аэропорт "Борисполь" в четверг, запрещен въезд в Украину на три года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины, во время посадки самолета ирландцы достали символику России, "георгиевские ленты" и выкрикивали "ДНР, вперед!".

Пограничники выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. "Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора", - отметили в ГПСУ.

Ирландец сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Со слов иностранца пограничникам стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс ирландцы не имели.

Как сообщается, в багаже туристов пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и "георгиевские ленты".

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Выкрикивали ДНР, вперед!: двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в Борисполе 01
Выкрикивали ДНР, вперед!: двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в Борисполе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133514
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было им на лбу выбить " Боже храни королеву" и отправить в Ирландию
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был зимой в Ирландии! Ирландцы отличные чуваки!
эти двое, 100% кацапы
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Лучше бы их в ДНР отправили.
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Поєтому и не пустили, пусть пуканьі тушат у себя дома.
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Через три года у них появятся мозги ?
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был зимой в Ирландии! Ирландцы отличные чуваки!
эти двое, 100% кацапы
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Надо было им на лбу выбить " Боже храни королеву" и отправить в Ирландию
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Зачем в Ирландию? На парашу, на их историческую родину.
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ну а морду набить, шо религия не позволяет
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ирландская вата... и такое, оказывается, бывает... Пусть ****** их покажуть
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рюске мир и мокшанство таки болезнь, которая лечится только через ампутацию тела от души
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Поддерживают террористическую организацию ДНР?!! Ну так оформить их, как террористов. По всей строгости закона. Слишком у нас добрые пограничники. Домой отправили. В тюрьму таких "туристов" отправлять надо!
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А чего же эти уроды, любители недоразвитых территорий не взяли билеты на другой рейс и не приземлились в Донецком аэропорту.
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Ці чуваки мабуть і не уявляли що це означає в Україні. Тепер знатимуть.
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странно)) на шпили прилетели посмотреть, новичком потравить)) дебилы ***)) нужно было переводчика пригласить, он бы понял по акценту ирландцы они или КГБшные упыри.
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Ірландці потерпали від англійського імперіалізму, а ці двоє стали на бік імперіалізму московського.
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шо за ***** им сказала шо они приземляться в донецком аэропорту? Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6159
сказочные долбоёбы эльфы мля Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6664
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Отфигачить их ,конечно , было-бы неплохо. Но.... низзя . А вот в обезьяннике продержать дня три ( "до выяснения всех вопросов" ) вот это был-бы экстрим . Дать аппартаменты на южную сторону и без форточек , на прогулку выводить ровно в 12,00 и без навеса ( и воду давать в камеру по времени и маленькой струйкой ) .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВыкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО
 
 
 
 
 
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