 Выкрикивали "ДНР, вперед!": двум ирландцам запретили въезд в Украину на три года после дерзкого поведения в "Борисполе". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины, во время посадки самолета ирландцы достали символику России, "георгиевские ленты" и выкрикивали "ДНР, вперед!".



Пограничники выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. "Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора", - отметили в ГПСУ.



Ирландец сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Со слов иностранца пограничникам стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс ирландцы не имели.



Как сообщается, в багаже туристов пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и "георгиевские ленты".

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