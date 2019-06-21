EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Общество
  2508  49
Материалы по теме:
Все про:казаки (168) Крым (21554) прокуратура (3537)

 Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями. ФОТО

Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении участнику незаконного формирования "Крымское казачье войско", который содействовал оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014-го организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник по приказу атамана Раздольненского филиала общественного объединения "Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское казачье войско" вместе с другими лицами осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний.

Читайте также: Основная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура

За все это предатель награжден оккупационными властями АР Крым медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Кроме гражданства Украины он также имеет гражданство РФ.

Сейчас по ходатайству следователя полиции в АР Крым и г. Севастополе Херсонский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного средства контроля.

Суд отправил под домашний арест участника банды Крымское казачье войско, который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями 01
Суд отправил под домашний арест участника банды Крымское казачье войско, который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133509
 
   
 Топ комментарии
 
Самый продажный ,а не гуманный .
 показать весь комментарий
 
Украинский суд - самый гуманный суд в мире!!!
 показать весь комментарий
 
А телевизор и горячую воду в доме обеспечили?
А то он будет невыносимо душевно страдать
и придётся ему выплатить компенсацию.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинский суд - самый гуманный суд в мире!!!
 показать весь комментарий
 
 
А телевизор и горячую воду в доме обеспечили?
А то он будет невыносимо душевно страдать
и придётся ему выплатить компенсацию.
 показать весь комментарий
 
 
Лучшее наказание - отобрать паспорт и отправить обратно отбывать на родину
 показать весь комментарий
 
 
Та нее, это все кондитер виноват. Не царское дело клоуну в судах ковыряться.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно патриотов за граты...а сепарам домашний режим...тапочки...грелку...чай с малиновым вареньем...и просмотр 112 и говно нюз ван с зиком)))
Саме за це стояв Майдан
 показать весь комментарий
 
 
у нас донских казачков из новоотсосии не сажают, он же просто стоял на блокпосту, он не убивал, завтра он будет гулять по Киеву с баночкой охлажденной оболони и улыбаться и что бы его не побили не равнодушные граждани-скрыли его наглое ****, он же просто стоял и кричал слава-хуйлу, а у нас таких не сажают, у нас таких пожурят недельку и на солнышко греть ягодички.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно арестовать этих судей ,как пособников предателей .
 показать весь комментарий
 
 
При Петрі таких арештовували без права внесення застави. За деякий час таких осіб будуть затримувати лише для того, щоб нагородити орденом
 показать весь комментарий
 
 
в чем его вина? в том, что при кравчуке, кучме, ющенко и януковиче в арк работали только рашкины каналы, и население с пеленок воспринимало себя рюзьке априори? в том, что арк в 90х--2013 стабильно и планомерно заселяли отставниками северных флотов рашки ? что там украинского ничего не было вообще? в школах висели портреты пуйла! врагами объявляли татар, а на рюзьке быдло из рязани с 500$ на кармане молились! поселите собачку в кошачью стаю, и через поколение она будет мяукать. "войны выигрывают школьные учителя."
 показать весь комментарий
 
Был в Севастополе в 1990.Токда ещё закрытым он был. По вызову родственников въезжали . Тогда там на украинском не очень заговориш не нравилось очень многим.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и судебную систему создал соевый хряк! Ничего, думаю, новый президент очистит эти авгиевые конюшни.
 показать весь комментарий
 
 
а в той час...нашиг хлопців катують...а тому виродку---домашній арешт з варениками на столі
 показать весь комментарий
 
 
Домашній арешт. Аххахахахаха! Він завтра ж втече за паребрік.
 показать весь комментарий
 
 
а судьи когда начнут отвечать за свои поступки??
 показать весь комментарий
 
 
Суды при зебобиках творят что хотят...Закон умер...да здравствуют Понятия и революционная необходимость...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым и награжден за это медалями. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх