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 Массовые "минирования" в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов. ФОТО

Правоохранители проверили информацию о заминировании 232 объектов в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали все 232 заведения и учреждения, эвакуировали 22 562 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Отмечается, что сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях, 227 городских садах, харьковском аэропорту, железнодорожном вокзале, одной станции метро и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.

Массовые минирования в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов 01

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, работники территориальных отделов полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за сообщения о "минировании" закрыли 5 станций метро и две пересадки на станции Театральная и Майдан Незалежности (обновлено)

Информация о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Массовые минирования в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133508
 
 
 Топ комментарии
 
Нужен закон, по которому "минеру" дают "пожизненно" а дом, в котором проживает его семья сносится или конфисковывается в пользу государства! на "минирование" из за границы НЕ РЕАГИРОВАТЬ!
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хорошее себе развлекалово придумали кремльблядские шавки
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Чрствый - они придумали, а наши следуют их сценарию...

Нужно что то менять в алгоритме действий на такие сообщения... - иначе коллапс и подрыв экономики...
Наверное принуждают к чему то...
К не стрелять, миру или чему то подобному...
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хорошее себе развлекалово придумали ************** шавки
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Чрствый - они придумали, а наши следуют их сценарию...

Нужно что то менять в алгоритме действий на такие сообщения... - иначе коллапс и подрыв экономики...
Наверное принуждают к чему то...
К не стрелять, миру или чему то подобному...
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К капитуляции.
Сейчас прекрасный момент сварганить "новороссию".
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на мой взгля, нужно на каждое сообщение о минировании зарожать один колодец в ********** бубонной чумой
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Они могут бубонной чумы в Днепр подкинуть, с территории Белорусского федерального округа.
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я думаю это кацапы ответку сделали на массовое минирование сруських городов за уралом, которое было весной.. и в котором они обвиняли тогда неизвесных лиц сообщающих о заминировании с территории Украины.
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Нужен закон, по которому "минеру" дают "пожизненно" а дом, в котором проживает его семья сносится или конфисковывается в пользу государства! на "минирование" из за границы НЕ РЕАГИРОВАТЬ!
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Если не реагировать, заминируют по-настоящему и подорвут.
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лучше ужасный конец, чем ужас без конца! ЕСЛИ ЗАХОТЯТ ПОДОРВАТЬ - ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НЕ БУДУТ!!!!!!!!!!!!!!
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Можно уменьшить число минировании. Сим карточки зарегистрировать на людей. Ведь минируют в большинстве случаев из них.
Да и мошенников меньше станет.
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минируют в большинстве случаев используя IP-телефонию..
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Для SIP-шлюзов все равно симка нужна. Если конечно вы не через виртуальный номер звоните.
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В этом плохо разбираюсь, не силен. Но симки все равно думаю нужно регистрировать.
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Створення масового психозу, це є вид тиску на свідомість населення. Потім прийде такий собі ***** та скаже - я поборю. І за нього будуть віддаватись ті 73 відсотки з головою.
Оно, в Миколаєві сьогодні, уже в котре мінують лікарні та пологові будинки.
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Так было же *****, за него 54% отдали голоса и при нем не минировали, совпадение? )
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Боряться з симптомами тому що не боролись з причиною - бидло, яке на підслсі у оккупанта. 10 років тому вони почали плювати на пальці щоб пакети відкрити, та почали підпалювати урни з смиттям. А зараз вони минують обьекти. Це все один й той самий ланцюг.
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Сообщения приходят на электронную почту с прокси серверов, приходят соответственно из параши, и наши полициянты рьяно исполняют свои обязанности, больше ведь нечем похвалиться, создают необходимую кацапам панику и трудности своим гражданам, за их же налоги...
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Ну а как же ? Сглотнули "проспект Жюкова" - теперь харьковчан из-за поребрика каждый день кошмарить будут.
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виловити і післати розміновувати донецькі чорноземи
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К "минерам" применять статью терроризм, при малейшем сопротивлении уничтожать.
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Это точно гепа с допой орудуют - за жукова мстят.
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В конце концов "новые рожи" что нибудь взорвут, чтоб бобики быстрее с мокшандией мириться побежали... как все по пуйловски...
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Кремлівських покидьки не вдоволені, що їх маріонетку Петю зтягнули з трона.
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Кто хочет взорвать, тот не афиширует, ну, еще понятно шантаж, а это банальное розпи....... ство с поребрика, знают, что в ответе не будут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМассовые "минирования" в Харькове: правоохранители эвакуировали более 22,5 тысяч человек с 232 объектов. ФОТО
 
 
 
 
 
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