 "Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ сделал подборку фотографий этих событий.
Фото - Ariana Gic/Facebook
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.
а грузины не хотят его там видеть даже в тюрьме - ибо будет гадить и из тюрьмы
Вместе с своим родным народом...
По другому и быть не может, ведь правда же...?
Пойду на его ФБ спрошу...
Просто Шикарно Шикарно
Fuck russian occupants
То є Московія ! Давні греки рашу назвали Varvarias(варвари дослівно) , а в перекладі Московія .
п.с. провірте через гугл-перекладач грецька>російська
А от Московію вони так точно не називали, бо ніякої Московії у часи давнії греків не було навіть у проекті.
Грецькою буде "Βαρβαριας"
А в Украине еще остались телеканалы , которые могут в прямом эфире показать Fuck Russia! или уже все скупило КГБ
Вишенку вам на тортик : ваша любимая Влащенко завербована гэбнявыми
Способ есть только один, как и в случае с клопами.
Геноцвале всех стран, присоединяйтесь !
А Саакашвили это личный враг пуйла а значит и враг его холуя Порошенко.
Пока тебе єто не дано.
Грузия сказала России - пророссийского реванша, НЕ БУДЕТ!!! (Кстати, то же самое, вчера, сказали и студенты Университета им. Шевченко, "зелебобикам"... Восстановление Портнова на кафедре университета - ОТМЕНЕНО...).
Они с мозгами дружат, или на дебилов там учат?