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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. ФОТОрепортаж

Вчера у парламента Грузии начались массовые протесты после того, как один из участников российской делегации коммунист Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, чтобы открыть "Межпарламентскую ассамблею православия".

Цензор.НЕТ сделал подборку фотографий этих событий.

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Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 03
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 04
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 05

Читайте также: Сегодня вечером под парламентом Грузии состоится новая акция протеста. Оппозиция выдвинула властям три требования

Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 06
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 07
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 08
Fuck Russia! - антироссийский протест в Грузии 09
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Смотрите также: "Кто посмел сюда привести оккупанта?! Я убивал ваших! В Абхазии! Убивал и буду убивать!", - скандал в парламенте Грузии, спровоцировавший массовые акции протеста. ВИДЕО

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Фото - Ariana Gic/Facebook

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Источник: https://censor.net.ua/p3133498
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте СААКА срочно тудой вышлем!!!!!!!!
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Все правильно, но обьясните, как кацапы оказались в Парламенте Грузии, откуда там Новинский взялся? И это после 25 лет войны и оккупации? У нас тоже самое наблюдается, дерьмо рашистское лезет из все нор, люди вы что вообще с ума посходили?
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оно будет упираться руками ногами рогами и пропеллером
а грузины не хотят его там видеть даже в тюрьме - ибо будет гадить и из тюрьмы
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Україна підтримає Грузію з лозунгом KILL RUSSIA !
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Иван Иванов f6220c5d - Михо уже наверное там - в гуще событий....

Вместе с своим родным народом...
По другому и быть не может, ведь правда же...?
Пойду на его ФБ спрошу...
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Кого поборете, панщину?))
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То фсе огенты кремля, так сказала президент Грузии и до недавно хороший друг пеци. 😷
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Не заморачивается пуйло с методичками для своих прихвостней, одинаковые разослал.
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Шо вам соевым уже раздали? И шо там пишут?
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Нене, я про петра и президента Грузии
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Доля трьох краін - Україна, Грузія і Молдова дуже схожа. Спочатку патріотичний під'їом, рух на Захід, потім реванш проросійських сил і знову те саме. Невже нам не вирватись з цього кола?
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Все правильно, но обьясните, как кацапы оказались в Парламенте Грузии, откуда там Новинский взялся? И это после 25 лет войны и оккупации? У нас тоже самое наблюдается, дерьмо рашистское лезет из все нор, люди вы что вообще с ума посходили?
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Оно не лезет, оно последние пять лет очень даже уютно тут себя чувствовало. Тот же Медведчук, тот же Новинский, против них что-то разве возбуждалось в Украине за последние пять лет, нет, лючшие друзья Петрушки.
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Да ладно, тупость ваша уж больно очевидна. Чего ж они так против Пороха дружно топили, да все за ЗЕ?
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А никто не топил из выше перечисленных против, или тупость розовые очки снять мешает?
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Скажи еще что Разумков с Богданом не рыгоаналы. Шефир не за мир с рашей?
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Скажи еще что Порошенко не рыгоанал?
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Я еще раз спрашиваю, какие дела возбуждались против того же Медведчука или Новинского, их объявляли в розыск и хоть что-то? Так кто тут тупой?
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Все следственные материалы у вас, даже СБУшник новый назначен, у которого жена с расейским паспортом, возбуждайте...
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Та яка раша?
То є Московія ! Давні греки рашу назвали Varvarias(варвари дослівно) , а в перекладі Московія .

п.с. провірте через гугл-перекладач грецька>російська
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Давні греки називали варварами майже всіх, крім декількох давніх цивілізацій.
А от Московію вони так точно не називали, бо ніякої Московії у часи давнії греків не було навіть у проекті.
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А і ще - "Vasvarias" - то взагалі не грецька.
Грецькою буде "Βαρβαριας"
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С ума сойти. КОММУНИСТ ГАВРИЛОВ, кацап и оккупант, подурели они там все от жары? Со своим свиным рылом да в Грузию...Хорошо не повесили (или плохо, что не повесили?) "Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии - Цензор.НЕТ 8093
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На жаль така історична реальність - там, де з'являються кацапи, починаються вбивства, порушення прав людини, кражідки територій суверенних держав..
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вай слушайте,да - и это когда весь прогрессивный грузинский народ - борется с пособниками оккупанта - буквально своими телами ловит пули - кто то есть хачапури в лучших ресторанах Киева и не хочет бороться за свободу своей Родины - вах какой не хороший ну это Саака который - позор ему
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" "Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. "

А в Украине еще остались телеканалы , которые могут в прямом эфире показать Fuck Russia! или уже все скупило КГБ

Вишенку вам на тортик : ваша любимая Влащенко завербована гэбнявыми
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кацапы как клопы, будуть сосать кровь с людей несмотря на санкции-манкции, уговоры, взывания к совести и соблюдению Законов и остальную подобную толерастию.
Способ есть только один, как и в случае с клопами.
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Мы уже давно открыли новый олимпийский вид спорта.
Геноцвале всех стран, присоединяйтесь !
"Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії - Цензор.НЕТ 2648
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Кацапы, вы раковая опухоль на планете Земля!!! Вы гниль и блевотина, вас все ненавидят!!!
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Порошенко ппротив этих протестов, ибо это оппозиция Саакашвили в грузии бунтует против рашки.
А Саакашвили это личный враг пуйла а значит и враг его холуя Порошенко.
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хорош уже про Порошенко! думай про то, как через три-четыре месяца, зеленое чмо будет валить в родной Израиль, когда на улицах Киева появится 10% того, что ты видишь на фото. бздливая ***** хочет новый офис с вертолетной площадкой на крыше, как Янукович.
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Там вообще есть какой внутренний кризис, типа экономический, коррупционный, падение уровня жизни, отказ от движения к западу или еще что? ну вряд ли может из-за одного россиянина такое кровавое противостояние вспыхнуть между по сути своими, не было никаких предпосылок что ли?
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Вроде никаких предпосылок не было, у нас много туда едут отдыхать, от нахрена московиту нужно было залезть в кресло спикера, или они от природы идиоты поголовно?
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Когда нибуть и тьі научишся ценить свою страну, символьі и т.д.
Пока тебе єто не дано.
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Надо поддержать наших братьев-грузин в их национально-освободительной борьбе против русских оккупантов.
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"- Ты спрашиваешь, спросил-ли я свой народ? Читай его ответ на этом поле!" (Слова Дмитрия Донского, из одноимённой сказки Сергея Бородина - ответ послу Мамая, перед Куликовской битвой).
Грузия сказала России - пророссийского реванша, НЕ БУДЕТ!!! (Кстати, то же самое, вчера, сказали и студенты Университета им. Шевченко, "зелебобикам"... Восстановление Портнова на кафедре университета - ОТМЕНЕНО...).
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Грузины не хотят жить плохо. Они помнят как они жили.
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Конечно помнят, на момент написания " Рыцаря в тигровой шкуре" Москвы еще не было.
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Вот вот, зачем московская свинья залезла в чужое кресло?
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Какими мозгами грузинская полилота думала устроив российско-скрепньій шабаш в здании парламента?

Они с мозгами дружат, или на дебилов там учат?
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Это на заметку ЗЕленой служке гражданина Израиля ИВ и его ЗЕ-кондомии во главе с Богданом!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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