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 Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания. ВИДЕО

Опытный образец модернизированной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4М зенитно-артиллерийского комплекса "Шилка" прошел решающие ведомственные испытания.

Согласно зарегистрированному в Министерстве обороны решению, теперь 3СУ-23-4М-А1 готов к опытной эксплуатации, сообщает Цензор.НЕТ.

Модернизированная самоходная зенитная установка Шилка прошла испытания 01

Модернизация ЗСУ, проведена государственным предприятием завод "Арсенал" за собственные оборотные средства, и предусматривала установку на установку новой многофункциональной радиолокационной станции вместо имеющейся РЛС и замену специализированной аналоговой вычислительной системы на современную цифровую. Также установку оборудовали навигационной системой, системой обеспечения и блоком цифро-аналоговых преобразователей.

Также смотрите: На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80. ФОТОрепортаж

(Видео)

Модернизированная самоходная зенитная установка Шилка прошла испытания 02

Модернизированная самоходная зенитная установка Шилка прошла испытания 03

Завод "Арсенал" по договору с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу, направленную на модернизацию зенитной самоходной установки "Шилка" еще с 2015 года.

Модернизация зенитной запланирована в трех вариантах. Второй вариант модернизации дополнительно к нововведениям первого предполагает установку оборудования на установку оптико-локационной системы. В третьем варианте к преимуществам первого и второго вариантов прилагается ракетный канал с четырьмя ракетами "Игла".

Работы над вторым и третьим вариантами сейчас продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3133479
 
   
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А сколько кукареканья было что без Пети и Турчинова армии хана, сольют страну, поделят по Днепру и прочей чуши.
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это ты птица - по тому, шо без ума - одни зЕ инстинкты - твой зеля за месяц это сделал - так по твоему)))))
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Ну когда петины суды принимают конченые решения вы почему то ноете , что зе виноват.
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Точно...это ее за последний месяц модернизировали...
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Это все полумеры . Хде испытания новых , компактных ядерных боеголовок ? У нас все есть для производства этого оружия . А - аааа
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особенно эфективна против вертолетов - ненавижу
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Поведай нам твою попоболь.Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування - Цензор.НЕТ 5837
С чем связано твое ото "ненавижу"?
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Ну у нас их максимум 2-3 дивизиона, и этот апгрейд больше для експортных поставок...
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта" по всем вопросам, укушенного гриценком, Igor L !!!
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На уток охотится самый раз Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания - Цензор.НЕТ 4558пора-бы уже делать авианосцы ,подводные лодки ,самолёты ,ракеты с ядерными зарядами а не всякую фигню ворон пугать !
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К концу года все это сделают....Свинарчуков же посадили уже... Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания - Цензор.НЕТ 5730
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зенітка, яка виявляє одночасно 20 БПЛА на відстані 9 км і знищує їх за 0,2 секунди з точністю влучання 37% - це не фігня!!
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Фактично тільки база МЛТбешки залишилась та 20-мм автомати. А так нова бойова машина. Правда, таку тупому Ваньці давати в руки не можна. В кінці 70-х бачив на Гончарівському полігоні, як працює ще та стара Шилка по імітованому десанту. З літака викидали мішки з піском і Шилка їх благополучно розстрілювала.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМодернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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