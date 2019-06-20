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Все про:забастовка (246) Портнов (389) Университет (137) студенты (469) Богачук Олег (852)

 Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков протестующих против принятия на должность профессора в КНУ экс-замглавы АП Андрея Портнова устроили сидячую забастовку возле приемной ректора КНУ Леонида Губерского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После акции под стенами красного корпуса КНУ, студенты прошли к приемной ректора.

Они заявили, что будут находиться там, пока ректор лично не примет их обращение по поводу Андрея Портнова. 

В 20-10 Митингующие созвонились с ректором КНУ Леонидом Губерским. Тот  заявил, что сейчас находится на встречах и до 10 утра его не будет. Часть протестующих остается ночевать ждать. Представители администрации университета разрешили студентам остатьс яночевать в под приемной ректора. 

Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 01
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 02
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 03
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 04
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 05
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 06
Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено) 07

Фото - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3133409
 
   
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Студенты молодцы, бандитам не место в ВУЗах. И Пидрахуя нужно убирать, он по моему преподает в Одессе.
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Перестал быть президентом и вот результат - мразота начала возвращаться и лезть из-под плинтуса, куда забилась при нем.
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Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза. ФОТОрепортаж
Україна маленькими ,але твердими і незворотніми кроками іде до побудови справді громадянського суспільства
RESPECT студентству
ГАНЬБА керівництву
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Интересно, кто студентам грошей подкинул? Против кого Портнов заявы кидал?
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Зеленский отдыхает, пусть ПРОХОТНЯ с РЫГАМИ выясняют отношения. Какое он имеет к ним отношение?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтуденты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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