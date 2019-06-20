 Студенты, протестующие против трудоустройства Портнова в КНУ, начали сидячую забастовку в приемной ректора вуза (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После акции под стенами красного корпуса КНУ, студенты прошли к приемной ректора.

Они заявили, что будут находиться там, пока ректор лично не примет их обращение по поводу Андрея Портнова.

В 20-10 Митингующие созвонились с ректором КНУ Леонидом Губерским. Тот заявил, что сейчас находится на встречах и до 10 утра его не будет. Часть протестующих остается ночевать ждать. Представители администрации университета разрешили студентам остатьс яночевать в под приемной ректора.















Фото - Олег Богачук