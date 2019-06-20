 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под красным корпусом университета собрались десятки людей.
В руках они держат плакаты, где написана их позиция по отношению к Андрею Портнову.
Фото, видео, - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под красным корпусом университета собрались десятки людей.
В руках они держат плакаты, где написана их позиция по отношению к Андрею Портнову.
Фото, видео, - Олег Богачук
сПЕСд^в нам ?
Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
Ничего личного, просто бизнес.10:17 - 18 июн. 2019 г.
Портнов покидбок? Так, покидьок. Але вибаче, чисто формально, по закону, адміністрація ВУЗу не може відмовити на цій підставі
Дякувати петруся та його команді, що повністю відмазали Портнова від жодних звинувачень, тепер хавайте запедроти
- заявив портнов