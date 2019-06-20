 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под красным корпусом университета собрались десятки людей.

В руках они держат плакаты, где написана их позиция по отношению к Андрею Портнову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

























Фото, видео, - Олег Богачук