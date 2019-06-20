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Все про:акция (1924) Портнов (389) Университет (137) Богачук Олег (852)

 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 июня под Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко проходит акция против того, что в этот вуз взяли на работу замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Под красным корпусом университета собрались десятки людей.

В руках они держат плакаты, где написана их позиция по отношению к Андрею Портнову. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 01
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 02
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 03
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 04
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 05
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 06
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 07

Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 08
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 09
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 10
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 11
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова 12

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3133398
 
   
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а ведь и Майдан начался с молодежи.............
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Любой майдан сейчас на руку ***** и приведет к развалу Украины (с)
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или даст новый толчок к действиям на прекращение ситуации амебы
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бздякующая шелупонь вчера катяхов в рот набрали в Харькове. даже не пернули против кернеса. порохоботы- проплаченые псевдо-патриоты! только за бабло выходят ртами пердеть
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Шо, соскучился по крови, съешь сырого мяса.
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5% тебе под ребро и иди кукарекай, лузер! хорошо если рошеновская свиножаба наберет вообще 4% и пролетит как собака после пинка
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Скажи, а тебе нравится как чеченцы режут трусливых русских?
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а почему "бздякующие" не протестовали вчера в Харькове "ні реваншу!"? порохоботы-патриоты по оплате ? могут только повонять под АП, а против кернеса засцали? или им не заплатили?
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Тю. І що такого? Реванш ригів- всім відомий факт. Україна програла.
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То збирай манатки і на ... загорати !
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Так, я виїду. А ти будеш лизати чобіт російського хазяїна.
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Ти ПЕСд@к ше весною писав шо на ягоди в Польшу поїдеш ! Але чогось тут ше ошиваєшся ....згинь !
сПЕСд^в нам ?
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На ягоди в Польщу? Ти клей нюхаєш, чи щось важче?
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а почему "бздякующие" не протестовали вчера в Харькове "ні реваншу!"? порохоботы-патриоты по оплате ? могут только повонять под АП, а против кернеса засцали? или им не заплатили?
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сраный томос-наживка для цервканутого дремучего вонючего быдла
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Не боишься с кондиционером взорваться?
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 1 час назад

Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
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Жена Данильца была ярой сепаршей в 2014....даже концерт в Трускавце отменяли из-за возмущения людей... "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова - Цензор.НЕТ 72
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Если Портнов посадит петруху - можно простить ему прошлые грехи.
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Нельзя, пусть в соседних камерах тусуются
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
Ничего личного, просто бизнес.10:17 - 18 июн. 2019 г.
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Ну так Петро ж угробив весь газовий бізнес на користь медведчука . Торгові партнери ше з СДПУо . В партію медведчук взяв петра .
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Правильно ! Виганяємо портнова і все ригівське кодло !
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а сколько он то отсутствовал ибо при длительном более 5 лет не имеет права на должность без аттестации.
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а на якій підставі? проти Портнова нема жодних звинувачень від жожного силового відомтсва
Портнов покидбок? Так, покидьок. Але вибаче, чисто формально, по закону, адміністрація ВУЗу не може відмовити на цій підставі
Дякувати петруся та його команді, що повністю відмазали Портнова від жодних звинувачень, тепер хавайте запедроти
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так! вы там профессора.. вернее - проффесора.. в суе не поминайте.. а то накаркаете еще)))
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ало)), порошки))), яке тут учительство - канікули, а там подивимося! "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова - Цензор.НЕТ 8215
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Зеленський ліквідував указом Адміністрацію президента і створив Офіс президента, тож питання поширення на керівників президентської команди закону про люстрацію більше не варто
- заявив портнов
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Пізно. Тре було раніше виходити, починаючи з 2014, коли петрикова шобла шахер-мехер робила з янукодлою, а гпу зливала їхні справи за наказом мародера
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рыги - дряни по дифолту. но! де жа вю!!!!! если бы старый не поссорился с аваковым и наградил тоже того по своему дембелю, то бы мог бы сорвать день - тот от имени нового послал полицию, побить студентов и оба-на! история повторилась! мечты сбылись, эго успокоилось!
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Зеля, ау , когда пойдут в ход эбонитовые палочки против студентов.. не тяни...
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Потроха пригласите себе лекции читать!Он вас научит,как Родину и народ обворовывать так,чтобы вы в тюрягу не сели!
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Поддерживаю студентов. А где шестёрки олигархата типа националисты свободы, пс, нк, оун..?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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