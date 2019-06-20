 Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова. ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с разрешения следователей принято решение обнародовать фоторобот предполагаемого напавшего на Комарова.

"Это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая", - отметил Князев.

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Глава Нацполиции добавил, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и брюки. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.







"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации предполагаемого напавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметил Князев.

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больницеЧеркасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".