 Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова. ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
По информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с разрешения следователей принято решение обнародовать фоторобот предполагаемого напавшего на Комарова.
"Это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая", - отметил Князев.
Глава Нацполиции добавил, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и брюки. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.
"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации предполагаемого напавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметил Князев.
Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больницеЧеркасс.
5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
И вы способны думать?
Откупился по первому "заказу" от Луценко....
Партнов, кагда будут пасадки?
И это называется задержание по "горячим следам", прошло 1,5 месяца, а теперь они (МВД) обращаются за помощью по поимке убийцы , ах простите хулигана , который совершил телесные повреждения, ну он же не хотел, так случилось, поскользнулся упал и прямо на потерпевшего , тот ударился о кулек АТБ, а в кульке оказался ломик.
Это и ишаку понятно, что это политическая заказуха, и заказчик находится в тени совсем рядом, так как журналисты "копаются" в грязи под названием коррупция, а коррупция бывает только во власти в том числе приватизация гос.активов мимо трудовых коллективов , что по своей сути является экономической диверсией против Украины, так как в таких условиях ВВП не растет и не увеличивается поступление налогов, как производная - это знает любой школьник в Европе, просто работники делятся своими доходами с олигархическими офшорами и все, а так же эмиссия НБУ (естественно не подкрепленная активами , залогами).Менты не понимают или скорее не хотят понимать , что в долгосрочной перспективе журналисты создают своим контролем благо для тех же ментов, за судей и прокуроров не "уверен" ... , но им надо на карман и сейчас.
А так кому болит чужое горе нет человека нет компромата.
Но расплата нагрянула по всей стране,-экономикой тоталитарно - олигархического режима, потому, что экономико-коррупционный диктат олигархов и продажной власти, а как следствие тоталитарный политический режим, который начинается с убийств журналистов и активистов, затем обнищание населения и переход к репрессиям на других граждан во время массовых выступлений против коррупции, как во времена майданов.
Или и дальше уроды будут искать расхождения между Западом и Востоком, Севером и Югом.