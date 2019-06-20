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 Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова. ФОТО

Правоохранители обнародовали фоторобот человека, вероятно напавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня ночью, не выходя из комы, после избиения 4 мая.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, с разрешения следователей принято решение обнародовать фоторобот предполагаемого напавшего на Комарова.

"Это мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая", - отметил Князев.

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Глава Нацполиции добавил, что в день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и брюки. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.

Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова 01
Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова 02
Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова 03

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации предполагаемого напавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметил Князев.

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больницеЧеркасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

Источник: https://censor.net.ua/p3133366
 
 
 Топ комментарии
 
Белецкий, а где твои корпус нацжён? Почему не под Администрацией этого "президента" и МВД с плакатами "Кто заказал Комарова"? Или папа арсен отмашку не дал?
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Так, чувак постійно ходить у берцях та бейсболці. Збс прикмети.
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Белецкий, а где твои корпус нацжён? Почему не под Администрацией этого "президента" и МВД с плакатами "Кто заказал Комарова"? Или папа арсен отмашку не дал?
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Думаю надо брать Пороха на вилы - он всё знает....
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Не смешите меня, ведь вы либо толь либо из Зедаунов. Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова - Цензор.НЕТ 5400
И вы способны думать? Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова - Цензор.НЕТ 1259 Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова - Цензор.НЕТ 7652
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Лижі розміру значного, десь від 45 і вище.
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размер шузы - ровно полторы тротуарной плитки. размер плитки известен.
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Так, чувак постійно ходить у берцях та бейсболці. Збс прикмети.
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Тобто, слідчі 2 тижні прогаяли часу, а тепер: ДОПОМОЖІТЬ!
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Депутата Бобова не допрашивали? Мастер он таких "заказов"
Откупился по первому "заказу" от Луценко....
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Начеб-то на малдьдіво-соєвого мародера схожий? Нєє, ну точно барига.
Партнов, кагда будут пасадки?
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Бейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова.

И это называется задержание по "горячим следам", прошло 1,5 месяца, а теперь они (МВД) обращаются за помощью по поимке убийцы , ах простите хулигана , который совершил телесные повреждения, ну он же не хотел, так случилось, поскользнулся упал и прямо на потерпевшего , тот ударился о кулек АТБ, а в кульке оказался ломик.
Это и ишаку понятно, что это политическая заказуха, и заказчик находится в тени совсем рядом, так как журналисты "копаются" в грязи под названием коррупция, а коррупция бывает только во власти в том числе приватизация гос.активов мимо трудовых коллективов , что по своей сути является экономической диверсией против Украины, так как в таких условиях ВВП не растет и не увеличивается поступление налогов, как производная - это знает любой школьник в Европе, просто работники делятся своими доходами с олигархическими офшорами и все, а так же эмиссия НБУ (естественно не подкрепленная активами , залогами).Менты не понимают или скорее не хотят понимать , что в долгосрочной перспективе журналисты создают своим контролем благо для тех же ментов, за судей и прокуроров не "уверен" ... , но им надо на карман и сейчас.
А так кому болит чужое горе нет человека нет компромата.
Но расплата нагрянула по всей стране,-экономикой тоталитарно - олигархического режима, потому, что экономико-коррупционный диктат олигархов и продажной власти, а как следствие тоталитарный политический режим, который начинается с убийств журналистов и активистов, затем обнищание населения и переход к репрессиям на других граждан во время массовых выступлений против коррупции, как во времена майданов.
Или и дальше уроды будут искать расхождения между Западом и Востоком, Севером и Югом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБейсболка, берцы, широкий шаг: фоторобот и приметы предполагаемого нападавшего на журналиста Комарова. ФОТО
 
 
 
 
 
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