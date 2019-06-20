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Все про:дети (3581) Запорожье (1519) педофил (389)

 Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО

Киберполиция задержала в Запорожье педофила, который насиловал 2-летнего ребенка и фиксировал свои преступные действия на камеру.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как установили сотрудники киберполиции, около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также ради собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру. Полученный контент распространял в сети, чтобы получить уникальный контент от участников подобных групп, тем самым провоцировал других участников групп к подобным действиям.

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Кроме того, он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Жителю Запорожья уже объявлено о подозрении, он взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети 01
Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети 02

Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети 03

Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети 04

Источник: https://censor.net.ua/p3133360
 
 
 Топ комментарии
 
Пам'ятаю, десь рік тому хтось ляпнув дурню - "от работа у киберполиции збс, сидишь и порнуху смотришь на работе"... Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети - Цензор.НЕТ 6431
Та від такої порнухи вовком завити можна.
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Скільки по Україні гуляє таких збоченців ?
З дворічною донькою подруги воно зустрічається Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети - Цензор.НЕТ 5144
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Скільки по Україні гуляє таких збоченців ?
З дворічною донькою подруги воно зустрічається Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети - Цензор.НЕТ 5144
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Пам'ятаю, десь рік тому хтось ляпнув дурню - "от работа у киберполиции збс, сидишь и порнуху смотришь на работе"...
Та від такої порнухи вовком завити можна.
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Это жесть,что творится в стране ,пока вверху доворовывают ,внизу в народа совсем крыша протекла !
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Что за х....рня то в творится? Мир в край е...нулся...
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Таких надо утилизировать, а не сочувствовать.
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Главный поставщик детской порнографии -- Россия. ...даже Латинская Америка взаде...
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Этого урода, вообще нельзя выпускать на свободу, пусть падло сгниёт в тюрьме.
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Кіберполіції +, а затриманій потворі бажаю отримати екзотичну сексуальну насолоду в спеціалізованих для цього місцях. Думаю "на зоні" цей півень буде "знатною красунею".
Особисто я, за хімічну кастрацію педофілів.Які Ваші думки щодо цього?
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чувак, ты советских фильмов насмотрелся!!! сегодня "на зоне" 90% таких точно. из 2000 сидельцев не найдешь сварщика, вообще никакого, ни плохого, ни хорошего, дверь не сделают, наркоманы, гопота, насильники, быдло, всякое чмо! алфавит и таблица умножения за гранью, это уже академия наук.
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А они хоть какую-то работу выполняют? Или только жрут?
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работают только от скуки, и те кто хочет, в госбюджете деньги на содержание. в ссср передачка с воли была как награда, с разрешения кума, краткосрочная свиданка раз в пол года при хорошем поведении, трехдневка-как для героев труда, любой залет, и вешайся. сегодня передачи хоть каждый день, свидания, платные свидания, деньги на счет, телевизор, интернет, телефоны....пионерлагерь.
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И они из зоны еще и мошенничеством занимаются вовсю. По интеренету и по телефонам.
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Поддерживаю.Плюс пожизненное обитание в общей камере.
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Перед тим як саджати, варто б йому операцію зі зміни статі зробити.

І груди четвертого розміру. Хай братва на зоні порадіє.
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Бред какой то,как можно насиловать двухлетнего ребенка, мизинцем правой руки...Не верю
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Сохранение смертной казни для чётко обозначенных случаев с 100% доказательной базой!
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Каких только придурков не бывает .. А кто его переплюнет ? Тот кто сперму изнасилует ? ))
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10 лет заключения?
Да это читать невозможно, не то что представить , что дитё двух лет подвергают насилию
Исходя из последних событий о насилии детей, нужно немедленно пересматривать законодательство.
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Мне кажется, что эти вот новости про педофилов это технология, чтобы заговорить убийство Тимчука.
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Дети никуда не денутся. Но это способ отвлечь внимание.
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Как это не денутся. Одну уже в выгребной яме нашли.
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Даже в США,приверженцу отмены смертной казни есть исключения что и в Украине надо принять законодательно за особотяжкие преступления и за измену Родине в военное время.
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Просто сжечь заживо!
Такие уроды не должны жить.
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не ну це пі..ец якийсь це тільки те шо всплило. а скілько ше діток мучать
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Надеюсь в тюрьме его ждет «горячий» прием . У них для таких уродов очень справедливое отношение
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До речі, смертна кара для таких - надто мале покарання. А 25 років в тюрмі, без права помилування - в самий раз. Хто знає тюремні порядки - той мене зрозуміє.
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Слишком легко! Его надо резать по кускам дней 30-60, так что бы не сдох сразу!
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у меня нет слов. я за любые самые суровые наказания. не вижу никаких причин терпеть таких людей живыми даже в тюрьме. То в одессе трагедия, теперь тут.
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А чого він до сих пір не підвішений за яйця до стовпа?
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Я так понял, что выложена переписка ДВУХ педофилов. Или второй - подсадной?
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Нет в Украине адекватного наказания, как во всём мире, преступники этим пользуются, вот и растёт разгул преступности.
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ТАКИЕ "ЛЮДИ" НЕДОСТОЙНЫ ЖИЗНИ. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО МОРАЛЬНУЮ СТОРОНУ, НЕ ПОНИМАЮ, КАК 2Х-ЛЕТНЕГО РЕБЁНКА МОЖНО ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ ПОИМЕТЬ.... Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі - Цензор.НЕТ 67

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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО
 
 
 
 
 
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