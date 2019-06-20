 Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети. ФОТО

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как установили сотрудники киберполиции, около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также ради собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру. Полученный контент распространял в сети, чтобы получить уникальный контент от участников подобных групп, тем самым провоцировал других участников групп к подобным действиям.
Кроме того, он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Жителю Запорожья уже объявлено о подозрении, он взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.
З дворічною донькою подруги воно зустрічається
Та від такої порнухи вовком завити можна.
Особисто я, за хімічну кастрацію педофілів.Які Ваші думки щодо цього?
І груди четвертого розміру. Хай братва на зоні порадіє.
Да это читать невозможно, не то что представить , что дитё двух лет подвергают насилию
Исходя из последних событий о насилии детей, нужно немедленно пересматривать законодательство.
Такие уроды не должны жить.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5739?fbclid=IwAR2Yfu03cks6u6Ya1ObbCBxmQxusxhsKH4_7oKs-CWNGMxliA6dby7LhTQI
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