 "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили родственники застрявших в аэропорту Барселоны пассажиров."В аэропорту Барселоны второй день закрыты 150 наших граждан. Должны были лететь авиакомпанией SkyUp, самолёт не подали. В компании не отвечают на телефон. В министерстве ноль реакции, люди без еды и воды, много детей. Им не дают ни еды, ни воды. Информацию никакую не предоставляют. Барселона отдаёт багаж и отправляет на все четыре стороны. Компенсацию никто возмещать не собирается. Люди в шоке. Им сказали добираться домой как хотят и за свой счёт", - сообщила Анастасия.
По словам украинских туристов, они должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25, но рейс задерживается до сих пор.
Как сообщает "ГородХ", в аэропорту багаж отправили в самолет, но сами туристы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда же будет объявлена посадка, долгое время не было. Затем с электронного табло исчез рейс. Позже выяснилось, что самолет поломался. Представитель авиакомпании SkyUp к путешественникам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными.
Среди пассажиров были маленькие дети. Кому-то из них понадобились лекарства, а они были в багаже. Купить их нельзя нигде было, так как ночь на дворе. Кроме того, пассажиры хотели есть, пить и спать.
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Крім того, на якій підставі я, як платник податків, повинен фінансувати пільговий кредит, наданий юридичній особі? У цієї юр. особи є власник, чому він має отримувати преференції моїм коштом, як платника податків? Чому цей виробник повинен мати переваги перед іншими виробниками, наприклад виробниками підгузників, або пива, або хліба?
Щодо **** ви помиляєтесь. **** працює виключно на комерційних засадах, дотримуючись здорових банківських принципів і надає кредити під ринкові проценти.
Зовут стюардессу -- мол, шо за шайзе?!
Их пересадили, конечно, зато я 3 часа, как на диванчике летел... ...и не волновался, хотя Боинг был, Эпохи построения Развитого Социализма...*)
ЛИШИТЕ КОМПАНИЮ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ
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Несмотря на решение суда, компания продолжает летать. В пресс-службе перевозчика SkyUp заявили о незаконности решения и сообщили, что еще 5 июня подали апелляцию. Госавиаслужба попросила у Барышевского райсуда разъяснить его решение.
LIGA.net разбиралась откуда появился иск, кому он выгоден и к чему приведет?
Сейчас SkyUp входит в тройку крупнейших чартерных перевозчиков в Украине наряду с Розой Ветров и Буковиной, отмечает авиаэксперт Богдан Долинце. В прошлом году компания перевезла 50% пассажиров Join Up, в этом - планирует перевезти около 90% пассажиропотока туроператора, говорит Долинце. На долю Join Up Приходится примерно 40% украинского туристического рынка. В этом году компания рассчитывает перевезти около 1,3 млн туристов.
Авиакомпания и родственный туроператор не раз становились фигуратнами скандалов из-за задержек или отмены рейсов. Эти истории сыграли с ним злую шутку.
Отозвать лицензию может только Административный суд, а ответчиком должна быть Госавиаслужба, - подтверждает специалист по авиационному праву, партнер юрфирмы Антэ Андрей Гук. "Районный суд вообще не может рассматривать такие дела, у него нет таких полномочий, - отмечает Гук. - Такие иски должны рассматриваться по месту нахождения авиакомпании".
Министр Омелян намекает на причастность к процессу совладельца МАУ Игоря Коломойского. "Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево", - написал министр в Facebook.
Несмотря на решение суда о приостановлении лицензии SkyUp, авиакомпания работает в обычном режиме.
Александр Куницкий для LIGA.net https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/voyna-za-nebo-pochemu-baryshevskiy-raysud-reshil-sbit-*****