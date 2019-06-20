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Все про:Испания (495) Харьков (4322) авиасообщение (450) лоукост (119) SkyUp (9)

 "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО

Около 150 пассажиров 19 июня не смогли вылететь домой из аэропорта в городе Барселона (Испания) в Харьков. Когда будет самолёт никто не знает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили родственники застрявших в аэропорту Барселоны пассажиров.

"В аэропорту Барселоны второй день закрыты 150 наших граждан. Должны были лететь авиакомпанией SkyUp, самолёт не подали. В компании не отвечают на телефон. В министерстве ноль реакции, люди без еды и воды, много детей. Им не дают ни еды, ни воды. Информацию никакую не предоставляют. Барселона отдаёт багаж и отправляет на все четыре стороны. Компенсацию никто возмещать не собирается. Люди в шоке. Им сказали добираться домой как хотят и за свой счёт", - сообщила Анастасия.

Также читайте: Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Когда будет самолёт никто не знает: 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков 01

По словам украинских туристов, они должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25, но рейс задерживается до сих пор.

Когда будет самолёт никто не знает: 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков 02

Как сообщает "ГородХ", в аэропорту багаж отправили в самолет, но сами туристы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда же будет объявлена посадка, долгое время не было. Затем с электронного табло исчез рейс. Позже выяснилось, что самолет поломался. Представитель авиакомпании SkyUp к путешественникам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными.

Среди пассажиров были маленькие дети. Кому-то из них понадобились лекарства, а они были в багаже. Купить их нельзя нигде было, так как ночь на дворе. Кроме того, пассажиры хотели есть, пить и спать.

Источник: https://censor.net.ua/p3133356
 
 
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Отрыжка Бениного МАУ "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
Кушайте ЗеБенятя "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
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73% з тих що чекають на літак SkyUp - дякуйте каломойському чекайте, він скоро приїде за вами, 25% - щиро вам співчуваю!
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Ловите момент. Требуйте испанское гражданство.
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Отрыжка Бениного МАУ "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
Кушайте ЗеБенятя "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
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Україна має надавати пільгові кредити під купівлю українських нових літаків Ан-145/158, тоді і літаки у українських авіакомпаній не будуть постійно виходили з ладу!
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У нас є дуже цікавий проект Ак-218 на 400 пасажирів, який потрібно реанімувати і робити літаки для українських та світових авіакомпаній і давати літаки в лізинг!
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я перепрошую, а чому Україна (тобто бюджет України, тобто платники податків, тобто наприклад особисто я) маємо надавати пільгові кредити юридичним особам для придбання літаків? воно мені треба? до речі навіть такого фінансового та правового механізму не існує - як надання кредиту державою юр. особі. Кредити надаються фінансовими установами, а держава може впровадити певну програму по компенсації частини суми кредиту або тіла кредиту, на зразок компенсації по теплим кредитам.
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Україна має давати пільгові кредити виробнику, який від себе буде давати в лізинг літаки іншим авіакомпаніям України та світу. Пільгове кредитування потрібно для пітримки авіаційної галузі України, яка має тягнути за собою всю іншу українську промисловість!
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Ви не розумієте, що я написав? Держава Україна не може давати кредити виробникам. Для цього не існує ані фінансових ані правових інструментів. Кредити видаються фінансовими установами.
Крім того, на якій підставі я, як платник податків, повинен фінансувати пільговий кредит, наданий юридичній особі? У цієї юр. особи є власник, чому він має отримувати преференції моїм коштом, як платника податків? Чому цей виробник повинен мати переваги перед іншими виробниками, наприклад виробниками підгузників, або пива, або хліба?
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Чому не може? Держава має купу державних банків які можуть давати пільгові кредити ключовим виробникам України для лізингу їх обладнання! Ми взагалі можемо і маємо зробити український банк реконструкції та розвитку який буде надавати кредити через комерційні банки під супернизькі відсотки виключно великим промисловим підприємствам України для реконструкції та розвитку їх виробництва, по аналогії з ****.
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Державні банки це не держава, це абсолютно самостійні суб'єкти господарювання, акціонером яких є держава в особі Кабінету Міністрів. Ці юридичні особи є суб'єктами приватного (а не публічного) права. Метою їх діяльності, як і будь-яких суб'єктів господарювання є отримання прибутку. Будь-яка їх діяльність, що буде призводити до збитків (наприклад видача кредиту нижче собівартості) - є кримінальним злочином посадових осіб.
Щодо **** ви помиляєтесь. **** працює виключно на комерційних засадах, дотримуючись здорових банківських принципів і надає кредити під ринкові проценти.
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Я таку маячню навіть коментувати не хочу! **** видає кредити під ринкові відсотки? Ви дурень?
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А яким боком Омеляшка-лоукостер до Зеленського?
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А под чьей протекцией Беня пытается отобрать лицензию у SkyUP на перевозки?
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Дада. Наоборот атаку на SkyUP делают чтобы лохторат думал на Коломойского.
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Какая удобная версия. А Зеленский читает с листочка всегда, чтобы враги подумали что он слабый и глупый, ага, да.
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пусть гиперлуп берет тележку и везет людей, а не бред нам рассказывает
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Летел из Турции в Нюрнберг недавно -- на турецком Боинге... ... из трёх сидений в ряду, среднее было продавлено до пола -- на него садится немецкая мама с ребёнком, рядом муж.
Зовут стюардессу -- мол, шо за шайзе?!
Их пересадили, конечно, зато я 3 часа, как на диванчике летел... ...и не волновался, хотя Боинг был, Эпохи построения Развитого Социализма...*)
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Ловите момент. Требуйте испанское гражданство.
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73% з тих що чекають на літак SkyUp - дякуйте каломойському чекайте, він скоро приїде за вами, 25% - щиро вам співчуваю!
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а где консул Украины ??? или при новом "креативном" преЗЕденте консулов отменили???
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Боже какое позорище. И во европейцы сидят , как жтот цыганский табор сидит целый день в аэропорту.
ЛИШИТЕ КОМПАНИЮ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ
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Суд вже забрав ліцензію і них, здогадайся хто проце попіклувався.
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ЗАБРАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ И ВСЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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в том, что благодаря бени районный суд запретил этой авиакомпании летать.)) Так что вопросы к любителям бени и мау))
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Уродский перевозчик . Две недели назад полетели в Римини (Италия) на десять дней . Эти уроды перенесли обратный вылет на двое суток назад . Итог 8 дней . Никогда не пользуйтесь услугами SkyUp !
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У єтой авиакомпании по левому иску Коломойши забрали лицензию. Как раз неделю назад. Так что то что вас вернули на два дня раньше еще благодарите, - могли б вообще куковать как єти.
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Кого волнуют их отношения с Коломойшей ? Пусть выполняют свои обязательства !
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Між іншим ця компанія купила кілька НОВИХ літаків. І тепер каломойша хоче їх відтиснути, бо в МЯУ нових машин нема. Ось звідки ноги ростуть. А як робляться "підстави" ... нещодавно коломойша конфліткував з Украерорухом, зараз нібито "брейк", але затримати рейс так щоби в аеропорту призначення літак не могли тривалий час прийняти через щільний розклад - таке робиться штучно. Інфа від стороннього туроператора. Втім зебіли у булочну не самольотах нє єздіют, їм це до дупи.
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Обанкротились наверно. Среди авиаперевозчиков это обычное явление.
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Особенно в Украине, если ты конкурент МАУ
"Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 4628
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Ну ничего страшного ,в Барселоне можно и задержаться ,хуже если было бы наоборот . "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 6608
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Если компанию сейчас лишить лицензии, то возвращать пассажиров домой не нужно. Пусть там дальше сидят... Так же можно забыть и про всех остальных пассажиров, которые тоже купили билеты на полеты этой компанией.
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"цензор"! напиши, что на поезд Харьков-Херсон на завтра нет плацкартных билетов)))))))))))))))))))
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А, то таке. Застрягнути в Барселоні приємніше, аніж в Харкові!
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У авиакомпании SkyUp проблемы - ее хотят лишить лицензии. Что происходит вокруг первого украинского лоукостера и стоит ли волноваться пассажирам. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines столкнулась с новой проблемой. Барышевский районный суд Киевской области 24 мая остановил действие лицензии на выполнение полетов. Новость попала в СМИ только 11 июня и стала неожиданностью не только для пассажиров.
Несмотря на решение суда, компания продолжает летать. В пресс-службе перевозчика SkyUp заявили о незаконности решения и сообщили, что еще 5 июня подали апелляцию. Госавиаслужба попросила у Барышевского райсуда разъяснить его решение.

LIGA.net разбиралась откуда появился иск, кому он выгоден и к чему приведет?
Сейчас SkyUp входит в тройку крупнейших чартерных перевозчиков в Украине наряду с Розой Ветров и Буковиной, отмечает авиаэксперт Богдан Долинце. В прошлом году компания перевезла 50% пассажиров Join Up, в этом - планирует перевезти около 90% пассажиропотока туроператора, говорит Долинце. На долю Join Up Приходится примерно 40% украинского туристического рынка. В этом году компания рассчитывает перевезти около 1,3 млн туристов.

Авиакомпания и родственный туроператор не раз становились фигуратнами скандалов из-за задержек или отмены рейсов. Эти истории сыграли с ним злую шутку.
Отозвать лицензию может только Административный суд, а ответчиком должна быть Госавиаслужба, - подтверждает специалист по авиационному праву, партнер юрфирмы Антэ Андрей Гук. "Районный суд вообще не может рассматривать такие дела, у него нет таких полномочий, - отмечает Гук. - Такие иски должны рассматриваться по месту нахождения авиакомпании".
Министр Омелян намекает на причастность к процессу совладельца МАУ Игоря Коломойского. "Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево", - написал министр в Facebook.
Несмотря на решение суда о приостановлении лицензии SkyUp, авиакомпания работает в обычном режиме.
Александр Куницкий для LIGA.net https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/voyna-za-nebo-pochemu-baryshevskiy-raysud-reshil-sbit-*****
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Вот что безвиз туристическо-животворящий с людьми делает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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