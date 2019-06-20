 "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили родственники застрявших в аэропорту Барселоны пассажиров.

"В аэропорту Барселоны второй день закрыты 150 наших граждан. Должны были лететь авиакомпанией SkyUp, самолёт не подали. В компании не отвечают на телефон. В министерстве ноль реакции, люди без еды и воды, много детей. Им не дают ни еды, ни воды. Информацию никакую не предоставляют. Барселона отдаёт багаж и отправляет на все четыре стороны. Компенсацию никто возмещать не собирается. Люди в шоке. Им сказали добираться домой как хотят и за свой счёт", - сообщила Анастасия.

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По словам украинских туристов, они должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25, но рейс задерживается до сих пор.

Как сообщает "ГородХ", в аэропорту багаж отправили в самолет, но сами туристы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда же будет объявлена посадка, долгое время не было. Затем с электронного табло исчез рейс. Позже выяснилось, что самолет поломался. Представитель авиакомпании SkyUp к путешественникам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными.

Среди пассажиров были маленькие дети. Кому-то из них понадобились лекарства, а они были в багаже. Купить их нельзя нигде было, так как ночь на дворе. Кроме того, пассажиры хотели есть, пить и спать.