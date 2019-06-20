 Футболист сборной Украины U-20 Дрышлюк посвятил "золото" ЧМ погибшему в АТО отцу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос в комментарии Tribuna.com, 19-летний игрок также добавил, что это награда всей его семьи.

"Я каждый день молился и просил отца, чтобы он помог нам достичь этого результата и выиграть чемпионат мира", - рассказал победитель футбольного первенства планеты.

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Отец Кирилла погиб в войне на Донбассе в 2014 году. Его определенное время считали пропавшим без вести, а потом погибшим. Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над тогда еще оккупированным Славянском. Борт был замечен и подбит террористами. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перекинулся на правое крыло. Самолет начал падать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, села Пришиб, командир борта подполковник Могилко, борт-инженер майор Дрышлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот и фотооператор Каминский оставались в самолете до конца.

Напомним, 11 июня молодежная сборная Украины по футболу обыграла итальянцев со счетом 1:0.