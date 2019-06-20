 Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем сайте сообщил Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний".

"Раскопанное захоронение относится где-то к XII ст. У него обнаружены следы забора и построек того же периода", - рассказал археолог Игорь Игнатенко.

По его словам, раскопки были инициированы им на участке, где без согласования с организациями охраны памятников проводились земляные работы по перезаключению тротуаров. Для исследований их приостановили.

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Во время раскопок археологи установили, что на этом месте (напротив Центрального рынка) в Х в. находился могильник, вероятно курганного типа. А в XIII веке. здесь существовала жилая или хозяйственная застройка. На месте, где стояли те здания, исследователи обнаружили обломки стеклянных браслетов, бусинку и много фрагментов посуды XIII века.



