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Все про:Чернигов (411) раскопки (36)

 Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. ФОТО

На проспекте Победы в центре Чернигова археологи обнаружили древнерусское захоронение XII ст. и остатки древних зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем сайте сообщил Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний".

"Раскопанное захоронение относится где-то к XII ст. У него обнаружены следы забора и построек того же периода", - рассказал археолог Игорь Игнатенко.

По его словам, раскопки были инициированы им на участке, где без согласования с организациями охраны памятников проводились земляные работы по перезаключению тротуаров. Для исследований их приостановили.

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Во время раскопок археологи установили, что на этом месте (напротив Центрального рынка) в Х в. находился могильник, вероятно курганного типа. А в XIII веке. здесь существовала жилая или хозяйственная застройка. На месте, где стояли те здания, исследователи обнаружили обломки стеклянных браслетов, бусинку и много фрагментов посуды XIII века.

Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст 01
Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133291
 
 
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В это время на территории московии еще жабы квакали
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был обнаружен скелет кацапопитека? Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. - Цензор.НЕТ 4717 А шо там русня делала?
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Что,что,что древнерусское ? Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. - Цензор.НЕТ 4252Что бы на это сказали Вятрович с Парубиём ?
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Нє, ну то всьо , звичайно, пиня понадобував! У минулих життях!)))
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Что за бред. Почему "древнерусское", а не "древнеукраинское"?
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Термин "Киевская Русь" придумали кацапские историки аж в 19-м веке.
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Зєлямойскій нє пріємлєт "дрєвнєукраїнське". Мамо Рімма з дядєй бенєй мальчєку-дебільчику нє разрєшают отклоняцца от лінії цк кпсс!).
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нехай москалі відвикають називатись Русью.
історична назва росії - московщина.
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Кацап, якщо ти вчиш історію України з промов Х...ла і Дугіна, то не сунься на Українські сайти, щоб не травмувати твою психіку ще більше!
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Перевод какой кривой
давньоруське в оригинале
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Закопайте обратно, пока Парубий опять не почуял "смрад русского духа".
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так смердит со стороньі масквьі. а Чернигов не москва.
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Від тебе точно русскім міром смердить.
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Может просто захоронения времен Руси? Это кацапы утверждают что было древнерусское государство
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Який баран набирає тексти і публікаціїї, що ще за "дрєвнєруССкоє"?? Зовсім дебіли?
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Цензор.НЕТФотоОбществоАрхеологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. ФОТО
 
 
 
 
 
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