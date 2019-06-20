 "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Материал опубликовал местный блогер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточный вариант".
По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.
Несмотря на то, что съемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка - улица Артема выглядит совершенно пустой, а транспорт на ней практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные времена, когда на этой улице часто были пробки.
"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" - отвечал блогер на комментарии своих подписчиков, которых удливляли совершенно пустые улицы Донецка.
При этом многие магазины, которые ранее работали на центральной улице, теперь пустуют, а их помещения сдаются в аренду.
Совершенно пустой выглядит на видео и центральная площадь Ленина, а также улицы, которые прилегают к ней.
Далее блогер отправился на улицу Челюскинцев, показав по дороге некогда популярное у дончан, а теперь закрытое заведение "Байкерз бар". По его словам, ныне бар не работает.
Закрыт также целый ряд магазинов и банков на проспекте Театральном. Витрины заколочены фанерой, а ступеньки у входа зарастают травой.
"Здесь уже бизнес не работает. И улица Артема стала мертвой для бизнеса" - отмечает блогер.
Давно не работает также и довольно посещаемый в прошлом гастроном "Никольский" на пересечении Театрального и Челюскинцев. Ныне его площади сдаются в аренду, однако желающих арендовать их пока нет. Автор видео также отмечает, что вандалы разбили мраморные перила у входа в магазин.
Автор подчеркивает, что не выражает никакую политическую позицию, а просто показывает родной город таким, как он есть. И любой дончанин навернчка согласится, что по сравнению с довоенным периодом, когда Донецк был обычным украинским областным центром, сейчас город выглядит днем в понедельник аномально пустым и даже вымершим.
Якщо зелена шмаркля своїми ініціативами все не зіпсує, то ще на нашому віку побачимо Донецьк та Луганськ (можливо, навіть Крим) знов у складі України.
а воно нам треба ?
Донбазяне...покричите еще ПУКИНПРИДИ!!!)))
Єгор Чечеринда
26 квітня 2017 р. ·
Донецьк:
- Газ 0,8 грн/куб.м.
- Світло 0.30 грн/квт
- Вода 4 грн/куб.м.
Львів:
- Газ 6,87 грн/куб.м.
- Світло 0,75 грн/квт
- Вода 12 грн/куб.м.
P.S. тарифи станом на лютий 2017
P.P.S. Для тих, хто не зрозумів зміст посту з першого разу: Різницю в тарифах в підсумку компенсує Україна. Бо саме вона постачає в ОРДЛО воду, світло, частково тепло. І за спожитий там газ рахунок теж виставлять саме Україні, бо лічильники Газпрому стоять на кордоні Росії та ОРДЛО.
Ні хто нічого не компенсує. Все це кацапи постачають типу у борг, сподіваючися повісити його на Україну в майбутньому.
Якщо Зєєєля чи Мертвечук таки продавлять замирення на кацапських умовах, ті "борги" доведеться повертати нам.
Я думаю Зє-Біли дуже тому зрадіють.
...Близько 80 млрд грн - приблизно таку суму Україна витратила за ці роки існування фейкових колаборантських утворень на наших східних теренах. Вона включає в себе виплату пенсій, постачання «в борг» електроенергії, води та газу на окуповані території...
А пенсий им не давать. Чтобы скорее передохли.
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Стаханов - елецкий уличный грабитель, вместо тюрьмы выбрал шахту,
(не захотел исправлять ошибку советских пиарщиков, гопник, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
в ЛНР Д.Б.(с)
Уточни время комендантского часа для Донецка.
Для всех уточни.
этот калькулятор показывает 10-00
https://planetcalc.ru/1875/
Вот и херово. Многие были такие, которые «не выражали никакую политическую позицию» в 14м, а потом были вынуждены бежать от тех, кто выражал и теперь диктует там условия.
Людям всегда «все равно», « все равно», «все равно», а потом, глядь, а вокруг то уже и п***ц. И становится не все равно, но уже поздно.
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, не мужа, не сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на пофиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и Свобода.
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас.
Разбитые семьи, сироты, калеки…
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом...
Илья Вардиев.