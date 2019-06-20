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 "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети появились свежие фото и видео, на которых запечатлена жизнь в оккупированном РФ Донецке.

Материал опубликовал местный блогер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточный вариант".

По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч. В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.

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Несмотря на то, что съемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка - улица Артема выглядит совершенно пустой, а транспорт на ней практически отсутствует, чего невозможно было представить в мирные времена, когда на этой улице часто были пробки.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 01

"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" - отвечал блогер на комментарии своих подписчиков, которых удливляли совершенно пустые улицы Донецка.

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При этом многие магазины, которые ранее работали на центральной улице, теперь пустуют, а их помещения сдаются в аренду.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 02

Совершенно пустой выглядит на видео и центральная площадь Ленина, а также улицы, которые прилегают к ней.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 03
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 04

Далее блогер отправился на улицу Челюскинцев, показав по дороге некогда популярное у дончан, а теперь закрытое заведение "Байкерз бар". По его словам, ныне бар не работает.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 05
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 06

Закрыт также целый ряд магазинов и банков на проспекте Театральном. Витрины заколочены фанерой, а ступеньки у входа зарастают травой.

"Здесь уже бизнес не работает. И улица Артема стала мертвой для бизнеса" - отмечает блогер.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 07

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Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 08
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 09

Давно не работает также и довольно посещаемый в прошлом гастроном "Никольский" на пересечении Театрального и Челюскинцев. Ныне его площади сдаются в аренду, однако желающих арендовать их пока нет. Автор видео также отмечает, что вандалы разбили мраморные перила у входа в магазин.

Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 10
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 11
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 12
Вымерший Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города 13

Автор подчеркивает, что не выражает никакую политическую позицию, а просто показывает родной город таким, как он есть. И любой дончанин навернчка согласится, что по сравнению с довоенным периодом, когда Донецк был обычным украинским областным центром, сейчас город выглядит днем в понедельник аномально пустым и даже вымершим.

Источник: https://censor.net.ua/p3133275
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по камерам с Крыма, они по дороге где-то потерялись...
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Та ні всі працюють , як було за Андропова, що бояться на вулицю в робочий час появитись "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города - Цензор.НЕТ 3105
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Радше купаються у вугільній суміші, багато шахт там позатоплювало через дії крєпкіх хазяйствєнніков №2...
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Донецьк та Луганськ потрібно звільняти від російських терористів і передавати під контроль України, саме про це мають йти переговори в Мінську, а не про ідіотські ініціативи Кучми!
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Повзуче звільнення йде вже не перший рік, буквально по метру відгризають у орків. Мінськ - це ширма, щоб виграти час, він ніколи не втілиться у життя. Але це наразі й не потрібно, навіщо витрачати час на мацковських мерзотників на Донбасі, якщо можна чужими руками задушити саму Мацковію як першоджерело тих негараздів?
Якщо зелена шмаркля своїми ініціативами все не зіпсує, то ще на нашому віку побачимо Донецьк та Луганськ (можливо, навіть Крим) знов у складі України.
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Такими "позвучими темпами ми ще 100 років будемо йти до кордону, бо там більше 100км! Потрібно передавати Донецьк та Луганськ під контроль України, виводячи звідти російських терористів! В Донецьку та Луганську мають відновити конституційну українську владу - військові адміністрації, ніякихта терористів в Донецьку та Луганську не має бути!
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Це правильні, але тільки гасла. Реальність трохи складніша, тому треба набратися терпцю - хочемо ми цього чи ні. Нехай цим питанням займаються ті, хто на ньому розуміється, тобто військові з подачі політичного керівництва.
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Пять останніх років, дітям "лугандона" в школах і садочках ввбивають в голови, що Україна - "нацики", "каратєли", та іншу анитукраїнську хрєнь на кшталт - "дамбас - єта раССєя!", а Україна - "аккупант". Коли наші Патріоти-добровольці звільнили в 14-му році частину Донбасу і ватна нечисть, яка ненавидить Україну, стадом рвонула на кацапстан, шоколадна дупа-мародер сказала, що це "наші люди" і вони ні в чому не винні. І ось, вся та шваль, яка орала: путян - памаги!, путян - ввяди вайска!, без перешкод і страху, повернулась. Ці ГНИДИ менше ненавидіти Україну не стали, ба, ненавидять навіть більше. Ніхто з них соєвим хряком не був покараний за зраду Держави, а винен клоун? Вам пора вже вийти з гіпнозу і зрозуміти, що і бпп і сам поп це ворюги і зрадники. які принизили і ідеали Майдану і Україну, доля якої їх зовсім не хвилює.
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куди ? на мокшанські болотя ?
а воно нам треба ?
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Видимо население там было из одних биндер оказывется
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Не бИндер...не денег..не работы)))
Донбазяне...покричите еще ПУКИНПРИДИ!!!)))
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Там уже давно полная ж....опа, "республика" не состоялась.
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Видать все в крым на пляжи отдыхать уехали......
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Судя по камерам с Крыма, они по дороге где-то потерялись...
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ну вот, а говорят Донецк - русский город. Вот "биндеровцы" уехали и город опустел - выходит, на две трети Донецк "бендеровским" был...
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Куда "русский мир" пришёл - оттуда люди сбежали. Так всегда; исключений нет. Потому из СССР уехать вообще было невозможно - все разбежались бы.
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Ці борги вже закладені в тарифи для пересічних українців, бо терористам воду виключати не можна, будуть усілякі міжнародні організації звинувачувати Україну в геноциді, а от простим українцям можна, в разі несплати за непомірними тарифами, диво якесь.
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так було 2 роки тому - зараз ціни в Україні ще збільшилися , натомість в ОРДЛО залишилися такими ж як і були "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 9572

Єгор Чечеринда
26 квітня 2017 р. ·


Донецьк:
- Газ 0,8 грн/куб.м.
- Світло 0.30 грн/квт
- Вода 4 грн/куб.м.
Львів:
- Газ 6,87 грн/куб.м.
- Світло 0,75 грн/квт
- Вода 12 грн/куб.м.
P.S. тарифи станом на лютий 2017
P.P.S. Для тих, хто не зрозумів зміст посту з першого разу: Різницю в тарифах в підсумку компенсує Україна. Бо саме вона постачає в ОРДЛО воду, світло, частково тепло. І за спожитий там газ рахунок теж виставлять саме Україні, бо лічильники Газпрому стоять на кордоні Росії та ОРДЛО.
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Чечеринда або повний бевзь, або провокатор, а найвірогідніше і те і інше!
Ні хто нічого не компенсує. Все це кацапи постачають типу у борг, сподіваючися повісити його на Україну в майбутньому.
Якщо Зєєєля чи Мертвечук таки продавлять замирення на кацапських умовах, ті "борги" доведеться повертати нам.
Я думаю Зє-Біли дуже тому зрадіють.
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вывсеврете . это полуденная сиеста . а жизнь в Донецке бурлит ночью . как в Дубае "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города - Цензор.НЕТ 8238
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Автар біндєровєц! Він навіть не знає, що якби це місто не пограбували і не довели до зубожіння прокацапські мерзотники, це б точно вже зробили солдати НАТИ!
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Донецьк буде або українським або безлюдним.
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Слава порохопутєнській шоблі
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Скільки Україні коштує ОРДЛО

...Близько 80 млрд грн - приблизно таку суму Україна витратила за ці роки існування фейкових колаборантських утворень на наших східних теренах. Вона включає в себе виплату пенсій, постачання «в борг» електроенергії, води та газу на окуповані території...
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И не менее 11% населения хотят этого же для ВСЕЙ Украины!

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Боюсь вы ошибаетесь, процентов 65% судя по последним опросам
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та не, у петруся 5 у рыгов 11 как ты там 65 насчитал?
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Шота развалин не видно. Зато чистенько и даже фонтаны работают. Обидно только, что бар с утра не работает.
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ашвабадители освободили город от жителей
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Зато чистенько...
А пенсий им не давать. Чтобы скорее передохли.
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Усі поховалися.... бояться хунтибандероукропо карателей... чи чим їх там путлерТВ лякає... дибили млять...
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Вся эта дамбасятина в Киев и другие большие города переехала .Ну большая её часть.Остались или беднота,не имеющая денег на переезд или упоротые сторонники узкаго мира.)Они никуда не делись,а просто затихарились и упорно голосуют за жопоблок,надеясь на реванш.
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Ось до чого призводить спарювання з мордором.
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раБсейка пришла((( звали совкопитеки пустоголовые? вот и имеете теперь, вернее вас ботокс имеет, идиоты безмозглые((((
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А где ордынские оккупанты и "народная армия ДНР"? Похоже, днем эта нечисть прячется, а ночью вылазит, как в фильме "Побег из Нью-Йорка".
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У 1987 році увечері у одній робочій їдальні було людей стільки, скільки зараз мешкає у Донецьку.
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Украинские войска стоят на расстоянии 200 м от черты города. Перед украинскими войсками отсутствует сплошная линия обороны..Докучаевск фактически окружен. Украинские войска одним ударом могут разрезать Донецко-Горловскую агломерацию. Российские войска прижались к своей границе на расстояние 5-6 км.. Теперь ждать. Они все получат российские паспорта и после освобождение всех депортировать в РФ.
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Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться - "горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Стаханов - елецкий уличный грабитель, вместо тюрьмы выбрал шахту,

(не захотел исправлять ошибку советских пиарщиков, гопник, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
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походу на олимпийские игры все поехали
в ЛНР "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 Д.Б.(с)
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Так неудивительно -в 5.00 утра все ещё спят.
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Я думаю, в пять утра вы бы там засцяли прогуливаться. С риском нарваться на вонючий патруль.
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Да знатный мудак Боря Моисеев.
Уточни время комендантского часа для Донецка.
Для всех уточни.
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Киев,Украину уже не кормят,теперь сами объедаются и росию кормят, сеичас всех республиканцев на автобусе.на пляж республиканского значения в Седово вывезли,потому пгт.Юзовка пустая.
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"Автор подчеркивает, что не выражает никакую политическую позицию "

Вот и херово. Многие были такие, которые «не выражали никакую политическую позицию» в 14м, а потом были вынуждены бежать от тех, кто выражал и теперь диктует там условия.

Людям всегда «все равно», « все равно», «все равно», а потом, глядь, а вокруг то уже и п***ц. И становится не все равно, но уже поздно.
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Боже мій боже, одне з найбільших міст Східної Європи, і ось таке поробилось… Страхітний сон.
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***
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, не мужа, не сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.

А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на пофиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.

Была Украина, и дом, и Свобода.
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас.

Разбитые семьи, сироты, калеки…
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом...

Илья Вардиев.
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может в Крым все попхнули ,паспорта ш им дали ,теперь мороженку жрут на пляжу и посмеиватся с нищей Украиной.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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