 Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщила Нацполиция в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу.
После страшной находки у дома подозреваемого собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Полиция оцепила дом и предотвратила самосуд.
Местное издание "Крапка" сообщило, что родители подозреваемого, вероятно, не знали о случившемся, и сейчас отказываются нанимать для сына адвоката.
Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
почему тогда при 2 предыдущих обысках тела и сандалей там не было?