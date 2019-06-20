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Все про:дети (3578) Одесская область (1773) Нацполиция (9570)

 Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

Родители опознали тело 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области.

Об этом сообщила Нацполиция в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу.

После страшной находки у дома подозреваемого собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Полиция оцепила дом и предотвратила самосуд.

Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко 01

Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко 02

Местное издание "Крапка" сообщило, что родители подозреваемого, вероятно, не знали о случившемся, и сейчас отказываются нанимать для сына адвоката.

Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко 03

Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

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Источник: https://censor.net.ua/p3133234
 
 
 Топ комментарии
 
ужас.. горе какое..
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
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вот когда не надо полиция хорошо охраняет
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вот когда не надо полиция хорошо охраняет
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спорно. он всё равно он не жилец. так бы они его быстро убили, а теперь умрёт хорошо помученный.
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Это спорно - иногда обвинения ложны, а толпа на эмоциях покалечит или убьет человека. А потом упс...
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Ну если родители этой твари уже отказываются нанимать адвоката, то наверное знают какут тварь выростили, а вернее выкормили?
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ужас.. горе какое..
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
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Полиция оцепила дом и не предотвратила самосуд. То есть разрешили соседям расправиться с педофилом? Но большой вопрос виновен ли он? Сепарам замазывают лица, а тут сразу опубликовали имя и фамилию.Источник: https://censor.net.ua/n3133234
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не п,яний мент з переяслава, не гелік з номерами вр
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большой резонанс + доказательная база железная, нет смысла лепить "тайну следствия"
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Надеюсь эта тварь, что поиздевалась над ребенком, уже подвешена за яйца и вороны ему глаза выклевывают?
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Теперь главное выяснить, действительно ли "22-летний житель Николай Тарасов" виновен? За такое убийство с ментов будут спрашивать сверху и требовать быстрого раскрытия, поэтому могли схватить подходящего и оказавшегося "не в то время не в том месте". Неужели он такой дурак, что спрятал труп у себя во дворе в выгребной яме? И странно что имя огласили сразу. Обычно замазывают лица и не разглашают а тут сразу обнародовали данные, чтобы посильнее настроить против него людей, и чтобы ему никто не верил, когда будет заявлять что его били...
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ты не поверишь, тупых и идиотов всегда БОЛЬШИНСТВО а потому удивляться тупизму в данной ситуации - такойже тупизм, на такое может пойти только полный отброс безмозглый.
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Скорее всего эта тварь уже была замечена или подозревалась в подобном. Кто то же подсказал провести обыск? Значит был сигнал в полицию...
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Иногда я сильно сожалею, что мы живём в условиях современной цивилизации, руководствуясь принципами гуманизма. Бывают случаи, когда хочется"добротных" средневековых казней, чтобы такие выродки молили о смерти!
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Я тоже за, только в том случае если вина доказана на 100%. А иначе нельзя.
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плять нет слов, какая же тварь.... ну как так... такая красивая девочка, только начала жить.... В голове не укладывается, у самого дочке 8 месяцев, сыну почти 7.... ну как, КАК можно обидеть ребенка да еще и девочку????? Пусть теперь молится, чтобы ему дали пожизненное.
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Интересно, почему родители отказываются нанимать адвоката?
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Значит знают, что эта тварь на такое способна, и скорее всего это не впервой. Родители знают кого выкормили.
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Этот генетический мусор нужно срочно утилизировать! За педофилию только на 2 м ниже уровня земли. Ублюдок.
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Такие преступления в 99 % случаях остаются не раскрытыми. Чаще всего находят какого либо деревенского дурочка, на которого сваливают вину, подбрасывая тела или улики, и быстро закрывают. Все довольны, общество, что убийца покаран, государство, что общество спокойно. А настоящие убийцы продолжают безнаказанно убивать.
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Игорь, перестаньте. Во первых такие преступления делает урод у которого на это мозгов не хватит. Это раз, а во вторых это происходил днем и без свидетелей подбросить тело в выгребную яму невозможно.
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"Тело девочки обнаружили в ее родном селе Ивановке при обыске в одном из домов. Правоохранители обыскали его еще в первые дни после исчезновения ребенка, но так и ничего не нашли.Уже во время третьего обыска дома Тарасова полицейские увидели у забора сандалии, принадлежавшие Дарье, а затем и тело девочки, преступник бросил в выгребную яму. Где находилась девочка во время двух предыдущих обысков, пока неизвестно."
почему тогда при 2 предыдущих обысках тела и сандалей там не было?
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Да и теперь мы все будем кормить эту падаль пожизненно а оно будет сидеть в одно или двух местной камере и ждать своего завтрака,обеда,ужина ,на прогулки его будут выводить ..таких лучше на пятнашку и на строгий режим ,там такие до конца срока обычно не доживают и сидят так,что врагу не пожелаешь ..
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недолго...жизнь у него будет короткой, но яркой
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРодители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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