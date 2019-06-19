 На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Основными направлениями модернизации стали экономия топлива и замена на современные образцы рабочего оборудования.
Базой для ТРМ-80 является автомобиль ЗИЛ-131, "родной" бензиновый двигатель которого тратил 50 литров на 100 километров. Его сменили на дизельный двигатель белорусского производства Д245.9 с расходом до 32 литров /100 км.
Еще одним пунктом экономии горючего является установление отдельного дизельного генератора EP-R133TDE мощностью 10 кВт бельгийского производства.
"В старой модели автономное питание электроэнергией осуществлялось от базового двигателя АБШ через коробку отбора мощности КОМ-1. Ожидаемая экономия расхода топлива в 2 раза", - рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории ГНИИ ВС ВВТ Геннадий Никифоров.
Также заменили сварочные трансформаторные установки на современные инверторные Ergus E400 DCi, или MET400DCi и "Патон" АДИ-200РАС. Кроме того, состоялась замена ручного электрифицированного инструмента (ручные дрели, электроточила т.п.) на современные, ведущих мировых производителей.
Когда кучма с успешными барыгами резал на метал
новые мастерские " Парм 1 м" стоявшие в "НЗ" там был и токарный станок и сварка
и 10 кило ватный генератор. И полный комплект инструмента .
На второй машине "Парм" был съемный подъемный кран и комплект запасных частей .
Третья транспортная машина возила двигатели и коробки замены для танков и бмп в полевых условиях .
Где -то еще эти комплекты мастерских наверняка сохранились на складах предприимчивых лампасников .
ПАРМ-1М1
Подвижная мастерская ПАРМ-1М1 предназначена для выполнения текущего ремонта автомобилей и гусеничных машин на готовых агрегатах и деталях и в полевых условиях; допускается использование для производства СР на готовых агрегатах и деталях. В состав ПАРМ-1М1 входят:
1. Подвижные мастерские:
Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АТ (ЗИЛ-131) ……..1 шт.
Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1 (ЗИЛ-131)… 1 шт.
2. Специальные автомобили и установки:
Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой ТР-1 …. - 1 шт.
Передвижная зарядная электростанция на одноосном прицепе ЭСБ…… - 1шт.
Агрегат сварочный на одноосном прицепе АДБ………………………….……- 1шт.