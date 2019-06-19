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 Фоторепортаж, Технологии
  2026  16
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 На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, в Чернигове, проводят испытания украинской модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 01

Основными направлениями модернизации стали экономия топлива и замена на современные образцы рабочего оборудования.

Базой для ТРМ-80 является автомобиль ЗИЛ-131, "родной" бензиновый двигатель которого тратил 50 литров на 100 километров. Его сменили на дизельный двигатель белорусского производства Д245.9 с расходом до 32 литров /100 км.

На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 02

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На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 03

Еще одним пунктом экономии горючего является установление отдельного дизельного генератора EP-R133TDE мощностью 10 кВт бельгийского производства.

"В старой модели автономное питание электроэнергией осуществлялось от базового двигателя АБШ через коробку отбора мощности КОМ-1. Ожидаемая экономия расхода топлива в 2 раза", - рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории ГНИИ ВС ВВТ Геннадий Никифоров.

На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 04

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На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 05
На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 06

Также заменили сварочные трансформаторные установки на современные инверторные Ergus E400 DCi, или MET400DCi и "Патон" АДИ-200РАС. Кроме того, состоялась замена ручного электрифицированного инструмента (ручные дрели, электроточила т.п.) на современные, ведущих мировых производителей.

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Источник: https://censor.net.ua/p3133191
 
   
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на вид обычная воровайка для тырянья металлолома, а ф нынешних условиях штука ваще актуальная На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 9211
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свиньи, срочно требуется сочинитель перемог (тымчуг, ярчук)
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тварь кацапская - твоё место в стекловате...
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Слыш,феня кисель, а не пошел бы ты за харьковский универсальный йод!
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И , шо эта за мастерская такая танкоремонтная.
Когда кучма с успешными барыгами резал на метал

новые мастерские " Парм 1 м" стоявшие в "НЗ" там был и токарный станок и сварка
и 10 кило ватный генератор. И полный комплект инструмента .
На второй машине "Парм" был съемный подъемный кран и комплект запасных частей .
Третья транспортная машина возила двигатели и коробки замены для танков и бмп в полевых условиях .
Где -то еще эти комплекты мастерских наверняка сохранились на складах предприимчивых лампасников .

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 387
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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 6316
ПАРМ-1М1
Подвижная мастерская ПАРМ-1М1 предназначена для выполнения текущего ремонта автомобилей и гусеничных машин на готовых агрегатах и деталях и в полевых условиях; допускается использование для производства СР на готовых агрегатах и деталях. В состав ПАРМ-1М1 входят:
1. Подвижные мастерские:
Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АТ (ЗИЛ-131) ……..1 шт.
Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1 (ЗИЛ-131)… 1 шт.
2. Специальные автомобили и установки:
Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой ТР-1 …. - 1 шт.
Передвижная зарядная электростанция на одноосном прицепе ЭСБ…… - 1шт.
Агрегат сварочный на одноосном прицепе АДБ………………………….……- 1шт.
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прочитал термоядерной мастерской. Обрадовался. Потом вспомнил что в Украине живу и ето не про нас
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двигатель хоть заменили , а то сожрет весь бензин в армии
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Какой бензин? Медведук бензина не даст и вся армия станет
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Такое событие (даже дрели и точила новые!) и никто ленточку не приехал перерезать.
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Да уж. Повод для гордости. Старая будка на базе старого кацапского урала и сварочный инвертор за 3 тыщи гривень. Урряяя!!! Журналист написавший ету статью получил в больше денег чем ета вся по* бень стоит.
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Приедет еще . Он там в Ровно с Мариной агитирует за ес .
На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 8454
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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