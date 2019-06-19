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 Происшествия, Общество
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Все про:Волынь (619) Госпогранслужба (3342) торговля людьми (178)

 Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

В Волынской области ликвидировали международный канал торговли людьми. Организаторы трафика – украинец и гражданин одной из стран ЕС. В поле зрения оперативников они попали еще в апреле этого года.

Об этом сообщают в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время оперативной разработки установлено, что злоумышленники подыскивали среди жительниц Волынской области молодых женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Далее, под предлогом трудоустройства, они намеревались их вывезти за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

На днях попытку вывоза жертв торговли людьми пресекли в пункте пропуска "Рава-Руська". Там задержали мужчину, который по заказу фигурантов пытался вывезти трех гражданок Украины в страны ЕС.

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Одновременно, в Запорожье задержали организатора банды. В ходе обыска его квартиры были изъяты важные вещественные доказательства, затем злоумышленнику объявили о подозрении.

В отношении другого организатора преступления – иностранца, продолжаются мероприятия по привлечению его к уголовной ответственности.

Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 01
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 02
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 03
Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3133152
 
 
 Топ комментарии
 
по словам зеленского (дамы заранее пардон) - бренд вывозят
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Свій бренд потрібно оберігати.. Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8239
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Ганьба, что в Украине о женщинах заботятся только на словах. А на деле украинки не защищены и не имеют равенства ни в парламенте ни в Кабмине, ни в зарплате и едут массово на заработки за границу, часто попадая в руки бандитам - работорговцам.
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Так оказывается в эвропе бандиты и работорговцы, а нам рассказывают о процветании европейских ценностей.
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по словам зеленского (дамы заранее пардон) - бренд вывозят
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пробники на экспорт, дэмо-версия так сказать...
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Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

дівкам весь кайф наламали)
вони самі туди пруться із задоволенням)
де,ще така лафа в україні для них знайдеться?)
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Та шо вы такое кажете? Их спасли от порабощения! Теперь будут патриотично дома те-же услуги реформированным ментам оказывать, но токо забесплатно.
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какие то жительницы толстожопые все с волыни
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Ну извините, чем богаты... Художопые просто уже все выехали чуть ранее под натиском невпынных реформ.
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а ти сам певно атлет з ідеальною хфігурою
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Это жизнь при пете довела или уже конец эпохи бедности наступил ?
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То є наш бренд Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7189 . ви що президента не чули Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1748?
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а як бути з ще три українськими брендами, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква. ?
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Надоело девочкам сапачками зря махать - вот и решили переучиться на другую профессию. Имеют полное право. Свобода.
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Судя по фигурам уже третий сорт вывозят по $5. Наверное от какого то мусора убежали поетому и поймали. Хотя не понятно за что впринципе их задержали. Что выезд в ЕС проституткам платный или они обходной лист у местного участкового не подписали?
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Так 1й и 2й уже выехал давно. Рабыни тикают к более платежеспособным рабовладельцам.
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Как это "вывоз", они их в сумке что ли везли без документов тайком? Те сами не могли бы пересечь границу, чтоб заняться сексом за деньги в ЕС? Что за бред?
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Ну так разбегаются рабы и рабыни кто куда от невпынных радикальных покращень. Рабовладельцы отлавливают и бьют на сполох.
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Почему эксплуатация?
Обычная работа.
Одни клубнику собирают, вторые на конвейере вкалывают, а эти - занимаются любимым делом.
Их же не выкрали и не в мешке вывезли.
Трудовые резервы.
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Та и при Хмельницком тоже. Как щас помню.
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Ага! За коси їх тягнули. А вини ті кого "експлуатують" чинили жорсткий супротив до останнього... А дівчата надіялись що зароблять грошенят за літо. А тут ви благодетелі...... Хто вас звав?
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Та, мабуть, просто посбегали девушки с ментовского борделя без разрешения на заработки. Ото и загнали назад. Ибо нефиг!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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