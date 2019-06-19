 Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщают в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Во время оперативной разработки установлено, что злоумышленники подыскивали среди жительниц Волынской области молодых женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Далее, под предлогом трудоустройства, они намеревались их вывезти за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
На днях попытку вывоза жертв торговли людьми пресекли в пункте пропуска "Рава-Руська". Там задержали мужчину, который по заказу фигурантов пытался вывезти трех гражданок Украины в страны ЕС.
Одновременно, в Запорожье задержали организатора банды. В ходе обыска его квартиры были изъяты важные вещественные доказательства, затем злоумышленнику объявили о подозрении.
В отношении другого организатора преступления – иностранца, продолжаются мероприятия по привлечению его к уголовной ответственности.
дівкам весь кайф наламали)
вони самі туди пруться із задоволенням)
де,ще така лафа в україні для них знайдеться?)
Обычная работа.
Одни клубнику собирают, вторые на конвейере вкалывают, а эти - занимаются любимым делом.
Их же не выкрали и не в мешке вывезли.
Трудовые резервы.