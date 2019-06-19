 КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Нарушения в документах за 2016-2017 годы выявило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полной проверки деклараций руководителя САП.

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Так, Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тыс. грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, недостоверную информацию о средствах на банковском счете и не указал, что занимал средства третьим лицам.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет 135 тыс. грн. Примечательно, что в декларации за 2017 год были допущены те же нарушения, о чем указано в решении НАПК.

В мае 2019 года ЦПК подал жалобу в КДКП по этим фактам. Проверка продлится два месяца и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

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Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля 2018 года после рассмотрения дела об увольнении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.