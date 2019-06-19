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Все про:декларация (1076) проверка (606) Холодницкий (627) ЦПК (20)

 КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях. ДОКУМЕНТ

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 10 июня 2019 года открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Нарушения в документах за 2016-2017 годы выявило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полной проверки деклараций руководителя САП.

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Так, Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тыс. грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, недостоверную информацию о средствах на банковском счете и не указал, что занимал средства третьим лицам.

В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет 135 тыс. грн. Примечательно, что в декларации за 2017 год были допущены те же нарушения, о чем указано в решении НАПК.

В мае 2019 года ЦПК подал жалобу в КДКП по этим фактам. Проверка продлится два месяца и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях 01

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КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях 03

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Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля 2018 года после рассмотрения дела об увольнении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого решила не увольнять его. Глава САП получил выговор.

Источник: https://censor.net.ua/p3133110
 
 
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30 штук - по договорам с 2016 года..остальные 170 - "чисто ГИПОТЕТИЧЕСКИ".. ибо НЕТ других поводов для пиара перед выборами КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях - Цензор.НЕТ 1242

https://www.youtube.com/watch?v=t4mqPu2DqAU

Доктрина лжи Зеленского. Украсть, соврать, закосить, соскочить - новые правила ЗЕ политики в Украине
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Только ЭТО???? Да там только то что в СМИ проникло..... СИЗО прогулы ставит!В 30 лет...Порошенко торжественно сему Мундир с Генеральского плеча Порошенко одел........ну так думали что минимум на 5 лет...........................
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*** хорший отпуск......пол ляма отпускных................
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Це імітація боротьби із корупцією. Насправді це певний елемент боротьби із ухиленням від сплати податків, але виникає просто запитання, а хіба чиновники, це той контингент, де потрібно із цим боротися у першу чергу? У нас саме вони не сплачують найбільшу частину податків? Якось усе через гузицю.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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