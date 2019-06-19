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 СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБУ Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что сеть имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление ею осуществлялось с территории Российской Федерации.

"Агитаторы, используя социальную сеть "Facebook", а также запрещенные в Украине ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности", - сказано в сообщании.

СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины 01
Фото: пресс-служба СБУ

Отмечается, что оперативники СБ Украины задокументировали, что от российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.

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СБУ также обратилось к сознательным гражданам Украины с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных людей предложений по размещению деструктивного контента, а также выявления фактов размещения в социальных сетях антиукраинских и провокационных публикаций, сообщать на горячую линию СБ Украины 0800501482.

СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/p3133082
 
   
 Топ комментарии
 
Так вот этот в синих обрезанных джинсах лежит на "Підлозі Маккартні"?
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СБУ переобулось и топит теперь за зеленского. Мы, порохоботы, в опасности!!!
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Все переменчиво. Год назад хвост трубой держал ))
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Все переменчиво. Год назад хвост трубой держал ))
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Лахта столько много здесь раскрыла агентов Кремля, но что-то очкует позвонить через прокси-телефон в СБУ...
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не очкуй, если только ты к россии не относишься
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У тебя тоже столько немытых тарелок на фото будет?
Сходи разгребись на всякий случай - что бы не позориться.
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и шо, даже на этом сайте есть такие ?

та не может быть !!!

тут же все патриоты !
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СБУ переобулось и топит теперь за зеленского. Мы, порохоботы, в опасности!!!
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Таки как бы опасностью не стало даже обсуждение - переговорного процесса по урегулированию ситуации
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Скоро парашенко станет врагом Украины ))
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Невже на Цензорі бовдурів менше стане?
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Так вот этот в синих обрезанных джинсах лежит на "Підлозі Маккартні"?
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Вот и хорошо! Только не прячьте их хари! Показывайте и называйте их семьи, друзей. соседей...Ну чтоб ВСЕ ЗНАЛИ Ублюдков!
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Фото хазы типичной русскааамирской свиньи.
СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины - Цензор.НЕТ 4083
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Порохоботы готовьтесь.вы следующие)
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А я то думаю, что это зеботов поменьшало...
А их повязали !
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чего нет Дубинского (говорящей жопы Коломойского) среди них ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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