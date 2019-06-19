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 24-летний морской пехотинец Александр Ляшок погиб от вражеского обстрела. ФОТО (обновлено)

Воин погиб в районе Новотроицкого Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"На восточном фронте под Новотроицким во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Президент Украины, Владимир Зеленский, выражает искренние соболезнования семье Героя", - сказано в сообщении.

24-летний морской пехотинец Александр Ляшок погиб от вражеского обстрела 01

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Позже в 35-й отдельной бригаде морской пехоты уточнили, что наводчик отделения морской пехоты, матрос 137 отдельного батальона морской пехоты 35-й ОБрМП Александр Ляшок погиб во время обстрела со стороны наемников РФ от множественных осколочных ранений.

24-летний морской пехотинец Александр Ляшок погиб от вражеского обстрела 02

Александр Ляшок

Источник: https://censor.net.ua/p3133050
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия24-летний морской пехотинец Александр Ляшок погиб от вражеского обстрела. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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